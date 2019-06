Lääkerobotista kotihoidon uusi “työntekijä” – helpottaa hoitajien aamuruuhkaa ja on halpa

Automaattiset lääkeannostelijat helpottavat hoitajien aamuruuhkaa, jolloin kotikäyntejä on kaikkein eniten.

Lääkkeitä jakavat robotit yleistyvät kotihoidossa. Esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Siun sote -kuntayhtymän alueella on tällä hetkellä noin sata lääkerobottia, ja lisää on tulossa.

Lääkerobotti on muuutaman kilon painoinen pyöreähkö, valkoinen laite, jonka paikka on pöydällä.

Se “sylkee” sisuksistaan tarvittavat lääkkeet sovittuun kellonaikaan pienessä pussissa.

Tietokoneella ohjelmoitu lääkeannostelurobotti tekee pussin kylkeen myös viillon valmiiksi, jotta sen saa helpommin auki. Se myös muistuttaa äänellisesti, että nyt on aika ottaa lääke.

Jos kotihoidon asiakas ei ole ollenkaan ottanut annospussia laitteesta, hälyttää laite tämän tiedon kotihoidon henkilökunnalle.

Kun robotti annostelee lääkkeen ja ilmoittaa ikä-ihmiselle sen ottamisesta, ei kodinhoitajan tarvitse käydä asiakkaan luona aamulla pelkästään jakamassa lääkkeitä.

Robotti arjen apuna

Yksi Pohjois-Karjalan sadasta lääkerobotista on käytössä kontiolahtelaisella 93-vuotiaalla Tyyne Kummunmäellä.Hän on tyytyväinen uuden teknologian tuomaan apulaiseen.

– Olen ollut tyytyväinen ihan ensikäytöstä asti. Se on helppo käyttää kun siitä saa lääkkeet niin kätevästi otettua.

Tyyne Kummunmäki on käyttänyt lääkerobottia kaksi vuotta. Hänelle se antaa lääkeannospussin kolme kertaa päivässä.

– Se onnistuu hyvin kun pärjään vielä omillani, ja kun se on toiminut ihan moitteettomasti.

Kontiolahdella lääkerobotti on noin kolmellakymmenellä kotihoidon asiakkaalla. Muutamia on tulossa lisää lähiaikoina.

Laite on ilmainen säännöllisen kotihoidon piirissä oleville ja se annetaan sellaisille asiakkaille, jotka sen haluavat. Myöntämistä kuitenkin harkitaan tarkkaan.

– Tämä sopii sellaisille ihmisille, joiden muisti on heikentynyt, mutta jotka pystyvät vielä jollain tavalla toimimaan itsenäisesti, kertoo Kontiolahden kotihoidon esimies Sirpa Parviainen.

Korvaako robotti hoitajan?

Kotihoidon työntekijät ovat työssään tiukilla varsinkin aamuisin, kun kotikäyntejä ja lääkkeiden jakoa on paljon.

Lääkeannostelurobotit on otettu apukäsiksi jo useilla paikkakunnilla eri puolilla Suomea.

Robotteja myös tutkitaan ja niistä kerätään kokemuksia Tampereen yliopistossa. Tutkimuksia on tehty muun muassa Vantaalla, Harjavallassa ja Joensuussa.

– Väestö ikääntyy ja kotihoidossa on haasteita saada riittävästi työntekijöitä. Se on hankala yhtälö, johon tarvitaan teknologian ratkaisuja, sanoo väitöskirjatutkija Vesa Tiitola Tampereen yliopistosta.

Tutkijoiden mukaan palaute on ollut hyvää ja monet kunnat miettivät parhaillaan toiminnan laajentamista.

Robotti ei kuitenkaan tule korvaamaan hoitajia, vakuuttaa Siun soten kotihoidon palvelupäällikkö Soili Särmä.

– Ei koskaan korvaa kokonaan, mutta se on hyvä apuväline. Tämä on vaihtoehto, eivätkä kaikki asiakkaat edes halua, että heidän luonaan käydään.

Palvelupäällikkö Soili Särmän mukaan kotihoidossa ei yksinkertaisesti selvitä ilman uusia teknisiä apuvälineitä.

– Meillä on tavoitteena, että 13 prosenttia yli 75-vuotiaista olisi kotihoidon piirissä eli asiakkaiden määrä lisääntyy koko ajan.

Lääkeannostelurobotti myös säästää rahaa.

– Se on halpa työntekijä. Se maksaa Siun sotelle alle 200 euroa kuukaudessa. Kotihoidon työntekijän välittömän työajan kustannus on 70 euroa per tunti.

