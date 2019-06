Turistit hädässä Helsingin keskustassa: Kaupunki kielsi vessojen käytön kaupungintalolla, perustelee sitä kovalla metelillä

Helsinki kiinnostaa kesäisin isoilla risteilyaluksilla Itämerta kiertäviä turistiryhmiä. Laivan tultua satamaan turistit pakkautuvat busseihin ja lähtevät kierrokselle, joka poikkeaa esimerkiksi Senaatintorilla ja Temppeliaukion kirkolla.

On vain yksi ongelma: missä isoimmillaan jopa 50 hengen turistiryhmä saa käydä vessassa, etenkin nyt, kun kaupunki kielsi kesäkuun alussa turistiryhmiä käyttämästä kaupungintalon isoja vessatiloja? Temppeliaukion kirkolla sama päätös tehtiin jo viime vuonna.

– Hankala tilanne, kuvailee retkiä järjestävän tahon, Helsingin Turistioppaiden puheenjohtaja Heidi Tetri.

– Ymmärtääkseni meillä on Helsingissä koko Itämeren suurin osallistujamäärä retkille prosentuaalisesti. Mutta jos turistin koko retki menee miettiessä milloin pääsee vessaan tai jalat ristissä istuessa, niin silloin se kierros ei vastaa toiveita, hän jatkaa.

Helsingin Turistioppaiden puheenjohtaja Heidi Tetri. Antti Kolppo / Yle

Kaupungintalolla ei Tetrin mukaan ole pysähdytty varsinaisesti vessojen vuoksi, vaan siksi, että molemmilla puolilla on yhdet kaupungin päänähtävyyksistä: Kauppatori ja Senaatintori.

– Siinä lomassa voi sujuvasti käydä vessassa. Eli nimenomaan se sijainti päänähtävyyksien keskellä on ollut ratkaiseva tekijä.

Helsingin kaupungintalo sijaitsee sopivasti juuri Senaatintorin ja Kauppatorin välissä, jolloin sinne on helppo turistin pistäytyä – vaikka vessaan. Antti Kolppo / Yle

Helsingin kaupunki: Kiellon syynä meteli

Syy kaupungintalon vessojen kieltoon isoilta ryhmiltä on rakennuksen aulan konseptin muutos aiemmin keväällä, selittää Helsingin kaupungin markkinointipäällikkö Sanna Forsström. Hänen mukaansa isot ryhmät eivät sovi tähän uuteen konseptiin, koska niistä lähtee liikaa ääntä.

– Meille on avattu tapahtumatori, jossa saattaa olla päivittäin useitakin erilaisia tilaisuuksia. Ja suuret ryhmät tuovat tilaan ääntä, se on ollut syy tähän asiaan. Suuria ryhmiä yritetään ohjata muihin tiloihin.

Forsström avaa tapahtumatorin ideaa kuvailemalla, että konseptin tarkoituksena on mahdollistaa erilaisia kohtaamisia kaupunkilaisten ja kaupungin toimijoiden kesken.

– Siellä järjestetään erilaisia workshopeja, seminaareja, tilaisuuksia ja niin edelleen.

– Näihin tapahtumiin saa pysähtyä, ja on mieluista, että yleisö on läsnä ja jää kuuntelemaan ja osallistumaan päivittäisiin asioihin. Mutta kun tapahtumatori on avoin, ääni kantaa keskelle siellä olevaa tilaisuutta.

Helsingin kaupungin markkinointipäällikkö Sanna Forsström. Antti Kolppo / Yle

Helsinki on ilmoittanut haluavansa olla maailman toimivin kaupunki. Miten vessakäynnin kieltäminen turisteilta sopii yhteen tämän tavoitteen kanssa?

– Tapahtumatorilla yritetään mahdollistaa erilaisten toimijoiden kohtaaminen, juuri sitä maailman toimivinta kaupunkia rakentaessa. Tässä palloillaan erilaisten yleisöjen ja tarpeiden välillä. Nyt on koettu, että tapahtumatorin tapahtumallisuus on tärkeämpi asia.

Kaupungin ratkaisu oli tehdä viereisen Sofiankadun aiemmin maksullisista wc-tiloista maksuttomia. Ne tosin ovat pienemmät kuin kaupungintalon: kun kaupungintalolla on 14 naistenvessaa, on Sofiankadulla naistenvessoja viisi.

Kaupungin ohjeistus turisteille, jotka saapuvat kaupungintalolle vessakäynti mielessään. Antti Kolppo / Yle

Helsingin kaupungintalon vessatilat. Antti Kolppo / Yle

Kaupunginmuseo: Tervetuloa, turistiryhmät!

Vessapaperin kulutus on lisääntynyt kaupungintalosta kulman takana sijaitsevassa Helsingin kaupunginmuseossa turistisesongin alettua.

– Ihan selkeästi ovat oppaat ohjeistaneet ryhmiä käymään täällä vessassa, kertoo museon myyntitiimin johtaja Rita Raitio.

Raition mukaan turisteja on huomattu lisääntyvissä määrin, vaikkei ihan jonotolkulla sentään.

– Asian huomaa siitä, miten paljon vessoja pitää pestä ja paperia viedä. Mutta ei tähän ilmiöön liity museon puolelta mitään negaatiota. Se on vain neutraali toteamus.

Oikeastaan se on enemmänkin.

– Meillä on linjaus, että me otamme kaikki lämmöllä vastaan. Tulivat he sitten vain vessaan tai vaikkapa aulaan syömään eväitä tai vain kääntymään meillä kysymässä jotain paikkaa tässä lähistöllä. Ja meillähän käy turistiryhmät kaupassa, joten me olemme tyytyväisiä ihan muutenkin.

Museokaupan myynnit ovatkin nousseet turistien vessakäyntien myötä. Ainakin osa tuloista käytetään vessapaperin lisääntyneeseen tarpeeseen.

Turistiopas: Jopa bajamajat kävisivät hätäratkaisuna

Ongelma on olemassa myös Temppeliaukion kirkolla, jossa turistiryhmiä kiellettiin viime vuonna käymästä vessassa turvallisuussyistä.

Tuolloin Temppeliaukion kirkon palvelupäällikkö Eekku Aromaa perusteli päätöstä sillä, että vessan ovelle muodostuva jono tuli samalla hätäuloskäynnin tielle ja varauloskäynnin on oltava aina vapaana.

Ratkaisuna vessatilanteeseen oppaat ovat Heidi Tetrin mukaan toisinaan ohjanneet yksittäisiä hätää kärsiviä turisteja käymään vessassa kahvilassa.

– Tietysti sillä kehotuksella, että kahvilan vessa on tarkoitettu kahvilan asiakaskunnalle. Mutta tietenkin ensin se hätä pitää hoitaa ja sitten voi pohtia kahvin tai veden ostoa. Toiset kiltisti ostavat ja toiset eivät.

Tetrin mukaan hätäratkaisuna kävisivät jopa sopiviin paikkoihin, kuten varjoisiin puistoihin, sijoitetut bajamajat, vaikka ne eivät kovin elegantteja olekaan.

Kestävämpiäkin, joskaan ei täysin yksinkertaisia ratkaisuehdotuksia olisi:

– Meillä on paljon julkisia rakennuksia, jotka eivät ole kesäaikaan käytössä. Esimerkiksi Temppeliaukion kirkon lähellä on Aalto-yliopiston rakennuksia, mutta tietenkin siihen tarvittaisiin valvonta ja se on kustannuskysymys.

– Mutta kaupungilla on vessatiloja saatavissa, voisiko niitä käyttää?