Vielä voi uida rauhassa – Sinilevää on havaittu vasta pieniä määriä, Saaristomerellä paikoittain runsaita esiintymiä

Sinilevätilanne on edelleen rauhallinen Suomen merialueilla ja järvissä, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke). Yksittäisiä runsaita esiintymiä on tosin havaittu Saaristomerellä.

Suomen rannikolla on tehty havaintoja sinilevästä, mutta määrät ovat vielä pieniä. Avomerellä ei ole kuluvalla viikolla havaittu sinileväkukintoja.

– Mittaus- ja mikroskopointitulostemme perusteella avomerelläkin on sinilevää, mutta veteen sekoittuneena ja vuodenaikaan nähden tavanomaisia määriä. Tilanne on siis edelleen rauhallinen, toteaa tutkija Heidi Hällfors Suomen ympäristökeskuksesta.

Järvillä tilanne on vielä rauhallinen

Sykeen arvion mukaan järvissä voi uida turvallisin mielin lähipäivinä, sillä sinilevätilanne tuskin huononee merkittävästi.

Järvillä sinilevää on havaittu 32 valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla, joista kolmella sinilevää on ollut runsaasti. Sykeen mukaan järvien sinilevätilanne on kuitenkin tällä hetkellä normaalilla tasolla.

Syke muistuttaa, että männyn siitepöly voi veden pinnalla näyttää erehdyttävästi sinilevältä. Männyn siitepölyä esiintyy edelleen maan keski- ja pohjoisosissa.

Pahin sinilevätilanne Itämerellä on yleensä heinä-elokuussa. Sinileväkukintojen syntymiseen vaikuttaa erityisesti sää: jos sää on tyyni ja vesi on lämmin, voi sinilevää kehittyä hyvin nopeastikin.