Lapset mankuvat videoita ja vaihtoehtoiset ideat vähissä? Katso tästä ruutuvapaat puuhat perheen pienimmille ja kerro omat vinkkisi

Kesälomareissu menossa ja auton takapenkiltä kuuluu viiden minuutin välein perinteinen "koska ollaan perillä" -kysymys. Ulkona sataa vettä ja lapset valittavat, kun "ei ole mitään tekemistä".

Miten ihanan nopeasti tuleekaan hiljaista, kun laittaa lapsille videot pyörimään.

Kun videobloggaaja Maria Kangaskortet sai esikoisensa, hän oli varma ettei lapsi katsoisi ruutua ennen kolmen vuoden ikää. Pian hän huomasi erehtyneensä.

– Nopeasti tämä periaate romuttui, kun me uupuneet vanhemmat eräänä arki-iltana huomasimme, miten helposti saimme lapsen tyytyväiseksi tabletin lastenohjelmalla, Kangaskortet kertoo keväällä ilmestyneessä kirjassaan Ruutuvapaata puuhaa leikki-ikäisille.

Kangaskortet opiskeli tuolloin toisella paikkakunnalla, mikä kuormitti perheen arkea ja aiheutti väsymystä. Jossain vaiheessa hän havahtui siihen, miten helposti he vanhempina turvautuivat ruudun voimaan ja hänestä alkoi tuntua, että lapsi katsoi sitä jopa vähän liikaa. Kangaskortet huolestui, että runsas ruutuaika passivoisi lasta. Tutkimuksissa liiallisella ruutuajalla on arveltu olevan yhteys lapsen hitaampaan kehitykseen.

Niinpä Kangaskortet alkoi keksiä erilaisia mahdollisimman helppoja pieniä puuhia, mitä voisi tehdä yhdessä lapsen kanssa ja joita lapsi voisi tehdä myös yksin sillä aikaa, kun vanhemmat laittavat esimerkiksi ruokaa.

– Rupesin kirjaamaan niitä ylös, jotta muistaisin ne paremmin. Sitten niitä alkoi olla aika paljon ja mietin, että niistä voisi tehdä ihan kirjankin.

Ruutulakko myös vanhemmille

Kangaskortetilla on nyt kaksi lasta, toinen vahän alle 2-vuotias ja toinen 4-vuotias. Ruutuaikaa kertyy tällä hetkellä Kangaskortetin arvion mukaan keskimäärin tunti päivässä. Se vastaa myös WHO:n keväällä antaamaa suositusta.

– Ei me hirveästi säännöstellä sitä, että meillä olisi joku tietty aika, miten paljon saisi katsoa.

Tärkeämpää Kangaskortetin mielestä on se, mitä ruudun ääressä tekee. Hän pitää esimerkiksi erilaisten kehittävien pelien pelaamista ihan hyvänä asiana.

Vanhempien olisi hänen mukaansa hyvä tietää, mitä lapset ruudun äärellä tekevät. Ja samalla toimia itse esimerkkinä. Vaikka Kangaskortetin työaika menee nimenomaan ruudun ääressä, muina aikoina hän jättää puhelimet ja tietokoneet suosiolla sivummalle.

– Kun lapset haetaan päiväkodista, en ole ruudun ääressä itsekään. Videoihini tulevat kommentit jaksavat kyllä odottaa sen aikaa, että lapset ovat nukkumassa ja sitten voin vastailla niihin.

Kirjasta löytyy noin sata erilaista helppoa pientä puuhaa ja leikkiä, jotka on Kangaskortetin perheessä moneen kertaan testattu.

Osan Kangaskortet on poiminut omasta lapsuudestaan, osan hän on itse keksinyt ja osa on muualla vastaan tulleita leikkejä, joita hän on soveltanut omalle perheelleen sopiviksi.

Poimimme muutaman esimerkin eri tilanteisiin.

Pihalla:

Maalaa vedellä : Anna lapselle pensseli ja vettä ämpäriin. Lapsi voi maalata vedellä vaikka piha-aitaa, seinää, asfalttia tai hiekkalaatikon reunaa.

: Anna lapselle pensseli ja vettä ämpäriin. Lapsi voi maalata vedellä vaikka piha-aitaa, seinää, asfalttia tai hiekkalaatikon reunaa. Seuraa ötökkää : Lapsi voi valita kohteekseen jonkin pihalla liikkuvan ötökän, kuten muurahaisen, hämähäkin tai koppakuoriaisen. Mitä otus tekee, minne se menee ja miltä se näyttää? Suurennuslasin avulla ötökän seuraaminen on vielä jännittävämpää.

: Lapsi voi valita kohteekseen jonkin pihalla liikkuvan ötökän, kuten muurahaisen, hämähäkin tai koppakuoriaisen. Mitä otus tekee, minne se menee ja miltä se näyttää? Suurennuslasin avulla ötökän seuraaminen on vielä jännittävämpää. Kivilemmikki : Lapsi valitsee luonnosta kiven, jonka hän voi maalata itse tai yhdessä aikuisen kanssa joksikin eläimeksi. Kivilemmikille voi askarrella myös vaikka nukkumapaikan ja ruoka-astioita.

: Lapsi valitsee luonnosta kiven, jonka hän voi maalata itse tai yhdessä aikuisen kanssa joksikin eläimeksi. Kivilemmikille voi askarrella myös vaikka nukkumapaikan ja ruoka-astioita. Mitä näet ympärilläsi: Lapsi saa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mitä hän näkee lähiympäristössä. Pihalta voi etsiä myös tietyn muotoisia tai värisiä kohteita.

Sisällä:

Tutkimusasema (Kangaskortetin lasten ikisuosikki): Anna lapselle kuppeja, desimittoja ja lusikoita sekä kuivakaapista löytyviä aineksia, kuten makaronia, muroja ja puurohiutaleita. Anna lapsen mittailla niitä kupista toiseen ja tehdä mieleisiään sekotuksia.

(Kangaskortetin lasten ikisuosikki): Anna lapselle kuppeja, desimittoja ja lusikoita sekä kuivakaapista löytyviä aineksia, kuten makaronia, muroja ja puurohiutaleita. Anna lapsen mittailla niitä kupista toiseen ja tehdä mieleisiään sekotuksia. Arvaa mikä -leikki : Lapsi sulkee silmänsä ja ojentaa kätensä. Asettele lapsen käteen jokin esine. Lapsen tehtävä on sokkona tunnustellen arvata, mitä hänellä on kädessään. Kädet voi pitää myös selän takana, jos lapsi ei malta olla kurkkimatta. Arvattavan esineen voi myös laittaa vaikka laatikkoon, josta lapsi voi sitä tunnustella.

: Lapsi sulkee silmänsä ja ojentaa kätensä. Asettele lapsen käteen jokin esine. Lapsen tehtävä on sokkona tunnustellen arvata, mitä hänellä on kädessään. Kädet voi pitää myös selän takana, jos lapsi ei malta olla kurkkimatta. Arvattavan esineen voi myös laittaa vaikka laatikkoon, josta lapsi voi sitä tunnustella. Pohjapiirroksesta huoneiksi : Tee maalarinteipillä lattiaan neliöitä, joista muodostuu talon pohjapiirros. Lapsi voi sisustaa kodin itse ja tehdä siitä vaikka parkkihallin tai hevostallin.

: Tee maalarinteipillä lattiaan neliöitä, joista muodostuu talon pohjapiirros. Lapsi voi sisustaa kodin itse ja tehdä siitä vaikka parkkihallin tai hevostallin. Kotikeilaus: Asetelkaa lattialle tyhjiä limupulloja tai vessapaperirullia rinnakkain pariin riviin. Yrittäkää sitten kaataa niitä pallolla.

Automatkalla:

Löytölista : Pohdi lapsesi kanssa ennen matkalle lähtöä, mitä kaikkea reitin varrella saattaa näkyä. Kirjoittakaa niistä lista tai piirtäkää kuvat paperille ja lisäksi kunkin asian viereen pieni ruutu. Lapsi voi piirtää ruksin ruutuun, kun on huomannut matkalla listassa mainitun asian.

: Pohdi lapsesi kanssa ennen matkalle lähtöä, mitä kaikkea reitin varrella saattaa näkyä. Kirjoittakaa niistä lista tai piirtäkää kuvat paperille ja lisäksi kunkin asian viereen pieni ruutu. Lapsi voi piirtää ruksin ruutuun, kun on huomannut matkalla listassa mainitun asian. Sana kerrallaan : Joku ilmoittaa aloitussanan. Sitten matkustajat sanovat vuorotellen jonkin sanan, joka kuljettaa tarinaa eteenpäin. Esimerkiksi näin: Kissa – ratsastaa – punaisella – koiralla – katolla...

: Joku ilmoittaa aloitussanan. Sitten matkustajat sanovat vuorotellen jonkin sanan, joka kuljettaa tarinaa eteenpäin. Esimerkiksi näin: Kissa – ratsastaa – punaisella – koiralla – katolla... Värikkäät autot : Jokainen matkustaja päättää, minkä värisiä autoja ryhtyy etsimään ja yrittää tietyssä ajassa huomata niitä mahdollisimman monta.

: Jokainen matkustaja päättää, minkä värisiä autoja ryhtyy etsimään ja yrittää tietyssä ajassa huomata niitä mahdollisimman monta. Yllätyskassi: Kassi voi sisältää esimerkiksi tehtäviä, pelejä, leluja, välipaloja tai herkkuja. Ajatus on, että lapsi saa kassista aina uuden asian tietyssä matkan kohdassa. Jos matka kestää vaikkapa neljä tuntia, voi sopia, että kassista saa aina uuden jutun esimerkiksi puolen tunnin välein.

