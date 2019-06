Tunisiassa itsemurhaiskuja, yksi poliisi kuoli – ensimmäinen isku tehtiin poliisipartiota, toinen kansalliskaartia vastaan

Ainakin yhdeksän ihmistä on loukkaantunut kahden itsemurhaiskijän räjäytettyä pomminsa.

Tunisian pääkaupungissa Tunisissa tehtiin kaksi itsemurhapommi-iskua, kertoi Tunisian sisäministeriö torstaina. Viranomaisten mukaan ainakin 9 ihmistä loukkaantui kahdessa iskussa. Ainakin yksi poliisi kuoli iskuissa.

Ensimmäinen tehtiin viranomaisten mukaan poliisipartiota vastaan Charles de Gaulle -kadulla. Itsemurhaiskussa loukkaantui viisi ihmistä. Kaksi heistä oli poliiseja ja kolme siviiliä.

CNN:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) pommi-iskujen uhreilla oli eri asteisia vammoja, tiedotti ministeriö.

Toinen isku tehtiin hieman myöhemmin torstaina al-Qarjanin alueella. Itsemurhapommittajan iskussa loukkaantui neljä ihmistä. Pommi-isku tehtiin kansalliskaartin asemaa vastaan, kertoo AFP. Iskussa loukkaantui turvallisuusjoukkojen työntekijöitä.

Iskujen tekijää ei tiedetä.

Tunisiassa on alkamassa lomakausi ja maahan odotetaan ennätysmäärää turisteja.

Torstaina Tunisian presidentin Beji Caid Essebsin kerrottiin joutuneen sairaalaan, sillä hän on "vakavasti sairas". Hänet on siirretty sotilassairaalaan Tunisissa. Lisätietoja presidentin terveydentilasta ei kerrottu. Presidentti on 92-vuotias.

Levottomuudet lisääntymässä?

Tunisia on taistellut erilaisia aseistettuja ryhmiä vastaan. Tunisiassa niitä toimii erityisesti Algerian raja-alueilla.

Viime vuoden lokakuussa itsemurhapommittaja räjäytti itsensä lähellä poliisiautoja. 26 ihmistä loukkaantui, suuri osa heistä oli poliiseja.

Myös korkeat työttömyysluvut ovat lisänneet levottomuuksia maassa viime vuosina.

Tunisiassa on määrä pitää vaalit kuukausien päästä.

Vuonna 2015 kymmeniä kuoli iskuissa, heidän joukossa kaksi turistia. Iskut tehtiin museossa Tunisissa ja rannalla Soussessa. Kolmas isku tehtiin presidentin turvallisuusjoukkoja vastaan. Isis sanoi tuolloin olleensa iskujen takana.

Kalevi Rytkölä / Yle

Turvallisuustoimia maassa on yritetty lisätä vuodesta 2015 asti.

Torstain iskujen aikana keskusta täyttyi poliiseista, jotka sulkivat kauppoja ja toimistoja. Ihmiset olivat tosin AFP:n mukaan kerääntyneet alkupaniikin jälkeen iskupaikoille ja osoittaneet tyytymättömyyttään turvallisuusjoukoille.

Täsmennetty 15.06: Päivitetty presidentti viety sairaalaan Tunisissa. Korjattu poliisiasema kansalliskaartin asemaksi AFP:n tietojen mukaan.

Lähteet: Reuters, AFP, AP