Vuokratyöfirmat välittävät yhä useamman nuoren kesätyön – työtä voi vielä löytyä ja sirpaleinen työhistoria on eduksi

Timi Vuorio on tehnyt henkilöstöpalveluyrityksen kautta keikkatöitä puolitoista vuotta. Ensimmäiset hommat olivat siivousta ja muuttoapua, maaliskuussa avautui pidempi pesti betonialan perheyrityksessä. Vuorio on tyytyväinen siihen, että työtä on riittänyt. Kun yksi pesti on päättynyt, henkilöstöpalvelu Heimo on tarjonnut toista tilalle.

– Tämä on aika toimiva homma. Paljon ei tarvitse itse tehdä hommia sen eteen, että löytää työtä. Yritys etsii työtä valmiiksi, sanoo Vuorio.

Merkonomin koulutuksen saanut Timi Vuorio on työskennellyt muuttoapuna, siivoojana ja puutuotealalla. Juha-Petri Koponen / Yle

Mäki-Rekolan Betoni oy:n yrittäjä Aki Mäki-Rekola turvautui henkilöstöpalveluyrityksen apuun, kun yritys tarvitsi lisää työvoimaa sesongin ajaksi.

– Yrityksen kannalta tämä on hyvä juttu. Jos homma ei ala sujua, lähetetään firmasta toinen työntekijä tilalle. Ongelma ei ole se, etteikö tätä työtä oppisi tekemään, vaan se, miten siihen asennoituu, sanoo Mäki-Rekola.

Timin asenteesta on pidetty ja töitä on riittänyt.

Timi Vuorion päämääränä on vakituinen työ. Marjo Pirilä / Yle

Setelin kanssa voi jäädä jumiin

Kaupungit ja kunnat haluavat auttaa nuoria kaikin tavoin työn syrjään kiinni. Lahden kaupunki jakoi tänä vuonna kaikkiaan yli 600 kesätyöseteliä 14-17-vuotiaille. Henkilöstöpalveluyritys VMP:lle annettiin kiintiö hankkia sadalle nuorelle kesätyösetelipaikka. Kaupunki maksaa yritykselle pientä palvelumaksua.

– Halusimme helpottaa nuorten kesätyöhakua, sillä osa nuorista saattaa jäädä setelin kanssa jumiin. Työllistämisseteli on, mutta työpaikkaa ei löydy, sanoo Lahden kaupungin työllistämissihteeri Jasmina Lebnaoui.

Toinen syy kääntyä henkilöstöpalveluyrityksen puoleen oli halu saada kotitaloudet mukaan työllistämään nuoria.

– Kotitaloudet eivät voi palkata kesätyösetelillä suoraan nuoria. VMP kautta ne voivat, sillä yritys hoitaa työnantajan velvollisuudet, sanoo Lebnaoui.

Nuoret haluavat oikeita töitä

Henkilöstöpalveluyritys VMP:n Pikaduuni välittää kesätyösetelipaikkoja nuorille Suomessa jo yhdeksällä paikkakunnalla, tuoreimpana Haminan kaupunki. Projektipäällikkö Jonna Saarinen kertoo, että kaikkiaan kesätyöpaikan on saanut 750 nuorta ja kysyntä on kasvannut vuosittain.

Lahdessa on toimittu jo kahtena kesänä ja nyt viimeiset paikat menivät kesäkuun lopussa. Kesätyökoordinaattori Sanna-Maria Mäkinen on käynyt läpi lyhyen sesongin aikana 250 hakemusta. Hieman yli 70 nuorta sai työsopimuksen Pikaduunin kautta.

– Nuoret ovat olleet äärimmäisen motivoituneita. Heillä on se asenne, että ihan sama mitä työtä, kunhan pääsee töihin, Mäkinen kehuu.

Kahden viikon kesätyösetelillä on päässyt monenlaisiin töihin. Tarjolla on ollut toimistotyötä, siivousta, kiinteistönhuoltoa, lastenhoitoa ja osa nuorista on päässyt leirinohjaajaksi tai valmentajaksi.

– Nuorilla ei ole ollut ennakkoluuloja, mutta toiveena heillä on se, että työ olisi työtä ja sitä pääsisi tekemään kunnolla. Tietyllä tavalla vaaditaan sitä, että kun töihin päästään, niin sitten olisi myös tekemistä.

Sanna-Maria Mäkinen on välittänyt kymmenille nuorille kesätyötä.

Joillakin työnantajilla voi kuitenkin olla ennakkoluuloja nuorten palkkaamisessa.

– Hetkittäin voi olla ennakkoluulon murtamiskeskusteluja, mutta kun luottamus on saatu syntymään, monet ovat olleet positiivisesti yllättyneitä.

Vaikka kesätyökoordinaattori on tehnyt ennakkoarvioinnin nuoresta, haluaa moni työnantaja haastatella nuoren vielä itse, jotta työntekijä sopii toimenkuvaan ja työn ajankohdan sopiminen helpottuu.

Mäkisen mukaan tänä kesänä ei ole ollut ainuttakaan nuorta, joka ei olisi päässyt jatkohaastattelusta läpi.

Työsopimus voi syntyä nopeasti

Alle 30-vuotiaiden nuorten työllistämiseen tähtäävä Ohjaamo Lahti tekee yhteistyötä henkilöstöpalveluyritysten kanssa.

– Olemme huomanneet, että nuoret työllistyvät henkilöstövuokrausfirmojen kautta tosi hyvin ja pääsevät kiinni työelämään, sanoo työhönvalmentaja Susanna Söderholm.

Työhönvalmentaja Susanna Söderholm on huomannut, että keikkatyö on merkittävästi yleistynyt. Juha-Petri Koponen / Yle

Ohjaamo tekee moniammatillista tiimityötä ja muutama henkilöstöpalveluyritys pitää Ohjaamon tiloissa omaa päivystystään.

– Paras esimerkki on sellainen, että nuori kävelee Ohjaamon ovesta sisään ilman ajanvarausta ja pääsee suoraan työhaastatteluun ja saa heti töitä, sanoo Söderholm.

Söderholmin mukaan työ muuttuu nopeasti ja entisen kaltaisia vakipaikkoja on harvoin tarjolla. Työ voi olla sirpaleista ja keikkaluontoista. Sen myötä myös työnhakutavat ovat muuttuneet.

– Nuorten kannattaa olla aktiivisia ja seurata eri työnhakukanavia. Tänä päivänä on paljon eri sovelluksia, mitä ladata puhelimeen ja päivittäin voi tsekata, mitä on tarjolla.

Sellaisia töitä on harvassa, jotka jatkuvat hamaan eläkeikään saakka, sanoo Ohjaamo Lahden työhönvalmentaja Susanna Söderholm Juha-Petri Koponen / Yle

Sirpaleisesta työhistoriasta voi olla monenlaista hyötyä. Monipuolisella osaamisella voi perustella työnantajalle, että kannattaa palkata, vaikka tarkkarajaista työtehtävää ei olisikaan. Työnantajat myös arvostavat sitä, ettei mitään työtä karsasteta.

Kesätyö voi yhä löytyä

Sekä työhönvalmentaja Susanna Söderholm että kesätyökoordinaattori Sanna-Maria Mäkinen ovat vakuuttuneita, että aktiiviset nuoret, jotka haluavat työelämään, myös sinne pääsevät.

– Uskon, että työpaikan voi vielä täksi kesäksi saada. Keikkatyö kannattaa ottaa vastaan. Siitä saa arvokasta kokemusta ja se voi poikia jotakin lisää, sanoo Söderholm.

Sanna-Maria Mäkinen kannustaa hakemaan töitä uudelleen, vaikka tänä kesänä ei olisi napannutkaan.

– Kyllä se aktiivisuus jossain vaiheessa palkitaan, lohduttaa Mäkinen.