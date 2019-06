Väärennettyjä valokuvia, lastenlehdelle valehteleva ministeri – "Uutinen" aikavyöhykkeen hylkäävästä norjalaissaaresta paljastui tarkkaan suunnitelluksi valheeksi

Norjassa on noussut kohu, kun kotimaiseen ja ulkomaiseen mediaan levinnyt tarina ajasta eroon pyrkivästä saaresta osoittautui pelkäksi markkinointitempuksi.

Lukuisiin norjalaisiin ja ulkomaalaisiin tiedotusvälineisiin kesäkuussa levinnyt tarina aikavyöhykkeestä eroon pyrkivästä norjalaisesta Sommarøyn saaresta on osoittautunut pitkään valmistelluksi markkinointitempuksi. Norjan valtionyhtiö Innovasjon Norge, jonka tehtävänä on muun muassa edistää turismia ja kauppaa, on myöntänyt keksineensä "uutisen" yhteistyössä mainostoimiston ja Sommarøyn "paikallisten toimijoiden" kanssa.

Tunnustus tuli sen jälkeen, kun Norjan yleisradio NRK oli paljastanut (siirryt toiseen palveluun) uutisen ankaksi. Tempauksen tavoitteena oli saada huomiota Norjalle ja varsinkin Pohjois-Norjan matkailulle. Norjan elinkeinoministeriö tiesi valtionyhtiön huijaussuunnitelmasta lähes kuukauden etukäteen, mutta ei puuttunut asiaan.

Valtionyhtiö pani uutisen liikkeelle markkinointitoimiston lähettämällä tiedotteella, jossa Pohjois-Norjassa sijaitsevan Sommarøyn saaren asukkaiden kerrotaan päättäneen pyytää ensimmäisenä paikkana maailmassa eroa aikavyöhykejärjestelmästä, sillä ajalla ei saarella ole merkitystä ja se aiheuttaa vain turhaa stressiä.

Päätöksen asiasta väitettiin syntyneen asukkaiden pitämässä kokouksessa. Todisteena kansankokouksesta oli valokuva, joka myöhemmin osoittautui tempauksesta saarelaisille kertoneessa tiedotustilaisuudessa otetuksi. Väärennetty oli myös todisteena ajan merkityksettömyydestä saarelaisille jaettu valokuva, jonka väitettiin esittävän saarelaisten hylkäämiä kelloja.

"Kuin valeuutisia suoltava trollitehdas"

Norjassa paljastuksesta on noussut valtava kohu, sillä "uutinen" levisi lähes 1 500 mediaan eri puolilla maailmaa ja valtionyhtiö jatkoi vedätystä pitkään. Huijauksessa oli mukana myös Norjan elinkeinoministeri Torbjørn Røe Isaksen, joka valehteli tietoisesti asiasta muun muassa norjalaisen lastenlehden haastattelussa.

Esimerkiksi norjalainen uutistoimisto NTB (siirryt toiseen palveluun) ja sanomalehti Aftenposten (siirryt toiseen palveluun) ovat paheksuneet tapaa, jolla Innovasjon Norge on manipuloinut mediaa. Arvostelijat ovat verranneet Innovasjon Norgen toimintaa valeuutisia suoltavaan trollitehtaaseen ja pelänneet tapahtuneen pilaavan koko Norjan maineen.

– Huomiota ei voi enää hankkia mainoksilla, vaan täytyy kertoa hyvä tarina, perusteli Innovasjon Norgen matkailujohtaja Bente Bratland Holm erikoista tempausta NRK:n haastattelussa.

Keskiviikkona Innovasjon Norge julkaisi tiedotteen (siirryt toiseen palveluun), jossa se pyysi anteeksi tempaustaan ja väitti, ettei sen tarkoituksena ole ollut huijata ketään.