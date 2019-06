Helle kurittaa Eurooppaa, Espanjaa riivaa hallitsematon metsäpalo – Katso kuvat

Lämpötila on torstaina paikoin kohonnut jopa 40 asteen tuntumaan, ja ihmiset ja eläimet ovat hakeneet vilvoitusta monin keinoin.

Helle on pitänyt tänään torstainakin otteessaan suurta osaa Euroopasta. Lämpötila on noussut useissa maissa pitkälle yli 30 asteen ja monin paikoin on hätyytelty 40 asteen lämpötilaa tai menty jopa sen yli.

Sveitsin Bernissä kuumuutta on paettu sukeltamalla sillalta jokeen. Anthony Anex / EPA

Esimerkiksi Pohjois-Espanjassa Ebrojoen laaksossa mitattiin viideltä iltapäivällä korkeimmillaan 42,6 astetta Híjarin kaupungissa. Espanjan ilmatieteen laitos on kuvaillut lämpöaaltoa poikkeuksellisen tukalaksi.

Kroatian Zagrebissa lämpötila kohosi torstaina 33 asteeseen. Antonio Bat / EPA

Ihmiset ja eläimet ovat hakeneet helpotusta kuumuuteen muun muassa kaupunkien suihkulähteistä. Eläintarhoissa eri puolilla Eurooppaa on viilennetty eläimiä muun muassa jäädytetyn ruoan avulla.

Jääkarhu nautiskeli jäädytetyistä hedelmistä ja kaloista eläintarhassa Tšekin pääkaupungissa Prahassa. Martin Divisek / EPA

"Asfaltti on alkanut sulaa"

Ranskassa annettiin torstaina ensimmäistä kertaa korkein mahdollinen hellevaroitus. Maan ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila voi perjantaina nousta Kaakkois-Ranskassa poikkeuksellisiin 42–45 asteen lukemiin.

Lounais-Ranskan Bugarachissa asuva toimittaja Ismo Nykänen kuvaa kesäkuista hellettä hyvin poikkeukselliseksi.

– Normaalisti helle tulee heinäkuussa ja elokuussa, mutta nyt kova helle on jo kesäkuussa. Saa nähdä mitä tästä vielä tulee. Asfaltti on alkanut sulaa, Nykänen kertoo puhelimessa iltaseitsemän jälkeen ja sanoo lämpötilan olevan varjossa edelleen 35 astetta.

Koira otti torstaina ilon irti suihkulähteestä Italian Torinossa, jossa lämpöä oli 34 astetta. Alessandro Di Marco / EPA

Myös Italiassa on annettu korkein hellevaroitus useilla paikkakunnilla, muun muassa Torinossa, Roomassa ja Firenzessä. Perjantaina varoitus laajenee uusille paikkakunnille.

Ranskan terveysministeri paheksuu vastuuttomuutta

Kaikki eivät kuitenkaan ole suhtautuneet helteeseen vakavasti, mikä sai Ranskan terveysministerin jyrähtämään torstaina.

– Näemme melko vastuuttomia ihmisiä, jotka lenkkeilevät iltapäivällä ja vanhempia, jotka jättävät ostoksia tehdessään lapsensa autoon tai eivät pane lapselle hattua ulkona, Agnès Buzyn paheksui tv-haastattelussa.

Terveysministerin mukaan hätäpuhelut ovat lisääntyneet ja hän on huolestunut siitä, että sairaalat voivat ruuhkautua apua hakevista ihmisistä.

Muun muassa Pariisissa ja Lyonissa on avattu viilennyskeskuksia, joihin ihmiset voivat hakeutua etsimään helpotusta tukalaan helteeseen.

– Sudanissa olen tottunut helteeseen, mutta se on erilaista täällä Ranskassa, kommentoi vettä Pariisin viilennyskeskuksessa jonottanut asunnoton Mustapha.

Mies lepäsi puiston varjossa Madridissa. Lämpötila kohosi torstaina Espanjassa paikoin 42 asteeseen. Juan Carlos Hidalgo / EPA

Espanjassa riehuu laaja metsäpalo

Espanjassa oman lisänsä helteen aiheuttamiin ongelmiin on tuonut laaja metsäpalo, jota ei ole saatu hallintaan. Koillis-Kataloniassa riehuva palo on tuhonnut jo yli 5 500 hehtaarin kokoisen alueen, ja sen arvioidaan voivan levitä jopa 20 000 hehtaarin laajuiselle alueelle ennen kuin palo saadaan hallintaan.

Metsäpalo on levinnyt Koillis-Kataloniassa jo yli 5 500 hehtaarin laajuiselle alueelle. Jaume Sellart / EPA

Palon sammutustöissä raataa 350 palomiestä ja 230 sotilasta, mutta kova tuuli vaikeuttaa urakkaa.

Koillis-Katalonian metsäpaloa sammuttamassa on satoja palomiehiä ja sotilaita. Jaume Sellart / EPA

Paloalue on harvaan asuttua, mutta kymmeniä ihmisiä on evakuoitu ja useita teitä on katkaistu palon vuoksi.

Lähteet: AFP, AP