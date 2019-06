Putin Financial Timesin haastattelussa: Ihmisten enemmistö on maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta vastaan, liberalismi on vanhanaikaista

Venäjän presidentti ylistää Donald Trumpin yrityksiä tukkia Meksikon raja. Kuva on otettu 27. kesäkuuta Kremlissä.

Venäjän presidentti ylistää Donald Trumpin yrityksiä tukkia Meksikon raja. Kuva on otettu 27. kesäkuuta Kremlissä. Alexei Druzhinin / Sputnik / EPA

Venäjän presidentin Vladimir Putinin mukaan läntinen liberalismi on muuttunut vanhanaikaiseksi ja menettänyt merkityksensä. Putin julistaa Financial Times -lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että liberalismi aatteena on ajautunut konfliktiin kansan ylivoimaisen enemmistön edun kanssa.

Haastattelussa Putin nostaa esimerkiksi kansan edun vastaisuudesta maahanmuuttopolitiikan. Putin uskoo ihmisten enemmistön olevan maahanmuuttoa, avoimia rajoja ja monikulttuurisuutta vastaan.

– Liberaalit eivät enää yksinkertaisesti pysty sanelemaan mitään kenellekään kuten he ovat yrittäneet tehdä viime vuosikymmeninä, Putin toteaa.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin vuonna 2015 tekemää päätöstä vastaanottaa siirtolaisia Putin nimittää kardinaalivirheeksi. Sen sijaan Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille Putin jakaa kiitosta tämän yrityksistä tukkia Meksikon vastainen raja.

– Liberaaliaate olettaa, että mitään ei tarvitse tehdä, ja maahanmuuttajat voivat tappaa, ryöstää ja raiskata ilman rangaistusta, koska heidän oikeuksiaan pitää suojella, Putin väittää haastattelussa Euroopan äärioikeiston äänenpainoja lainaten.

Hän kuitenkin kiistää, että Venäjä tukisi taloudellisesti eurooppalaisia äärioikeistopuolueita.