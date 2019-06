Yhdysvaltain kongressi hyväksyi 4,6 miljardin dollarin hätäavun siirtolaiskriisin helpottamiseksi

Yhdysvalloissa kongressi on hyväksynyt 4,6 miljardin dollarin eli reilun neljän miljardin euron hätäavun siirtolaiskriisin lievittämiseen maan etelärajalla.

Edustajainhuone seurasi senaattia ja hyväksyi lakiesityksen, joka lähtee seuraavaksi presidentti Donald Trumpin pöydälle allekirjoitettavaksi.

Demokraattienemmistöisen edustajainhuoneen äänestyksessä lakiesitys hyväksyttiin äänin 305–102. Demokraatit olisivat halunneet tekstiin muutoksia, joilla olisi turvattu paremmin siirtolaislasten asema, mutta puolue myöntyi lopulta republikaanien tahtoon.

Edustajainhuoneen puhemiehen, demokraattien Nancy Pelosin mukaan tärkeintä on varmistaa, että lapsille on tarjolla riittävästi apua.

– Saadaksemme avun lapsille nopeimmalla tavalla hyväksymme vastahakoisesti senaatin lakiesityksen, Pelosi sanoi New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Lasten oloja rajalla arvosteltu hälyttäviksi

Siirtolaislasten olot Yhdysvaltojen etelärajalla ovat olleet viime aikoina valtakunnallisen huomion kohteena, sillä asiantuntijat ovat raportoineet useista puutteista Texasin raja-asemalla. Paikalla vierailleiden juristien ja lääkärien mukaan lapset olivat likaisia, nälissään ja ilman vanhempiaan.

Rajaviranomaiset ovat siirtäneet lapsia edestakaisin tilojen puutteen takia. Viranomaisilla on ollut vaikeuksia hallita tilannetta rajalla, sillä viime aikoina etenkin siirtolaisperheiden ja yksin matkustavien lasten määrä on kasvanut rajusti. Valtaosa tulijoista on lähtöisin Keski-Amerikasta, ja moni on kertonut pakenevansa kotimaansa köyhyyttä ja väkivaltaa.

Hätäavulla on tarkoitus kohentaa vastaanotto-oloja raja-asemilla ja tarjota tukea ilman vanhempiaan saapuneille alaikäisille. Republikaanien vaatimuksesta lisärahaa suunnataan myös rajaviranomaisten palkkoihin ja heille annetaan lisävaltuuksia.

Demokraatit olisivat halunneet tiukentaa rahan myöntämisen ehtoja, sillä he pelkäävät presidentti Donald Trumpin käyttävän uutta lakia hyväkseen kiristääkseen otteita rajalla entisestään.

