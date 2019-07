Kaupunkilaisperhe pakkasi perheensä ja lähti peurapaimeneksi kansallispuistoon: "Täällä eletään ihan eri rytmissä"

Liljeroos-Sinnemäen perhe on mukana avustamassa Suomesta kertaalleen sukupuuttoon kuolleen metsäpeuran paluuta entisille asuinalueilleen.

Ikaalinen Käpylän vanhan metsätorpan pihassa pian kaksivuotias Emil potkaisee palloa valtavan raparperipuskan vieressä. Hänen äitinsä on jo aiemmin käynyt keräämässä penkistä piirakkatarpeet, ja yhdessä äidin ja isän kanssa Emil tarkastaa vielä kanalan pehkut. Tänäänkin löytyy muna.

Täydellisyyttä hipova luontoidylli on Emilin vanhempien Anna Liljeroosin ja Timo Sinnemäen työsuhde-etu viikon ajan. Perhe voitti jo toisena kesänä peräkkäin pestiarpajaisissa paikan metsäpeurapaimenena Seitsemisen kansallispuistossa Ikaalisissa.

– Meillä oli viime vuonna tosi hieno viikko ja halusimme tulla uudestaan, Anna Liljeroos sanoo.

Opettajapariskunta asuu Tampereella. Timo Sinnemäen mukaan siirtyminen kaupungin melusta ja hälystä tekee päänsisuksille hyvää.

– Kaupungissa on koko ajan valmiustilassa, täällä eletään ihan eri rytmissä. Tuuli suhisee puissa ja aamuisin laulaa kukko. Meille on ihan turistielämys mennä hakemaan munia kanalasta.

Kaupunkilainen taipuu kerpputalkoisiin

Halutessaan metsäpeurapaimenet saavat hankkia elämyksiä myös esimerkiksi kerppuja tekemällä. Kerput ovat kimpuiksi sidottuja lehtipuiden oksia, jotka kuivataan talvea odottamaan.

– Meillä on suunnitteilla talkoot viikonlopuksi, Anna Liljeroos kertoo.

Meille on ihan turistielämys mennä vaikka hakemaan munia kanalasta. Timo Sinnemäki

Torpan vanhassa suulissa tuoksuu huumaavasti vihdoilta, sillä aiemmat kävijätkin ovat tehneet osansa kerpputalkoissa. Korkeasta katosta roikkuu nipputolkulla peurojen talvikauden evästä.

Vino pino tuoreita oksia sen sijaan matkustaa Lea Uimosen peräkärryssä kohti metsäpeurojen totutustarhaa. Uimonen on MetsäpeuraLIFE-hankkeen kenttätyöntekijä ja se henkilö, joka tietää tarhan asukkaista kaiken.

Tämän naisen Seitsemisen metsäpeurat tuntevat. Lea Uimosella on yleensä tuomisina kerppuja, ja peurat tunnistavat hänen mönkijänsä äänen jo kaukaa. "Se on niille vähän niin kuin soppakello. Se tarkoittaa tuoretta ja helposti saatavaa ruokaa." Anna Sirén / Yle

Tarhan portilla leijailee vahva metsäinen tuoksu. Peuran virtsaa, vinkkaa Uimonen. Saamme keuhkojen täydeltä ominaishajua, mutta yhtään kerpunnälkäistä katsetta ei ole vastassa.

– Aitaukselta näkyi tulevan äsken ihmisiä. Peurat varmaan vähän säikähtivät ja piilottelevat nyt metsässä, Uimonen veikkaa ja kiipeää tarhaan tyhjentämään kuivia rankoja kerpputelineistä.

Peuroja ei kesytetä

Metsäpeurahankkeen tarkoituksena on kasvattaa peuroja niin, etteivät ne totu liikaa ihmisiin ja suuntaa myöhemmin pihoille.

Lea Uimosen kanssa luottamus on kuitenkin syntynyt, ja siitä on vain etua. Keväisin hänen tehtävänsä on seurata vasojen syntymistä ja kulkea etsimässä metsään tarhan keskelle vetäytyneitä vaatimia.

– Tarkistan, onko vasa syntynyt ja kunnossa. Luottamuksen ansiosta pääsen aika lähellekin, mutta minulla on myös kiikarit. En halua häiritä.

Käpylän torpan suulissa kuivuu valtavia koivukerppuja metsäpeurojen talviherkuksi. Paimenet saavat halutessaan osallistua kerpputalkoisiin. Anna Sirén / Yle

Paimenet kiertävät aitausta

Tulevina vuosina tarhassa Lea Uimosen hellän katseen alla syntyviä yksilöitä vapautetaan Seitsemisen kansallispuistoon.

14 hehtaarin suuruinen totutustarha on osa syksyllä 2016 käynnistynyttä suojelu- ja kannanhoitohanketta. Tavoitteena on edesauttaa Suomesta kertaalleen sukupuuttoon kuolleen metsäpeuran paluuta entisille asuinalueilleen.

Anna Liljeroos kiertää metsäpeurojen totutustarhaa. Paimenten tehtäviin kuuluu tarkkailla aluetta ja tarkastaa esimerkiksi aidassa kulkeva sähkövirta. Anna Sirén / Yle

Tähän projektiin pääsevät osallistumaan myös sivulliset, kuten Liljeroos-Sinnemäen perhe. He taittavat viikon ajan parin kilometrin työmatkan torpalta tarhalle kerran päivässä ja suorittavat paimenen askareensa.

– Kierrämme aitauksen ympäri ja pidämme aluetta silmällä. Meillä on myös mukana laite, jolla tarkkaillaan aitauksen sähkövirran kulkua, Anna Liljeroos kertoo.

Tarhan asukkaat ovat osoittautuneet taitaviksi piilottelijoiksi, ja tulevia paimenia muistutellaankin siitä, ettei hoidokkejaan välttämättä näe kertaakaan viikon aikana.

– Me olemme kyllä nähneet melkein joka kerta. Erityisesti jäi mieleen ensimmäinen kierroksemme, kun yhtäkkiä koko porukka kurkki meitä kiven takaa. Se oli hieno hetki, Liljeroos hymyilee.

Koko perheen elämys

Metsäpeura näyttää valtavalta porolta. Hienon eläimen näkeminen silmästä silmään on niin vaikuttavaa, että perheen teinienkin kännykät pysyvät aitauksen äärellä pois käsistä.

– Teinit ovat kiertäneet mukana. Kyllä hekin tähän kunnioittavasti ja mielenkiinnolla suhtautuvat.

Yhtäkkiä koko porukka kurkki meitä kiven takaa. Se oli hieno hetki. Anna Liljeroos

Metsäpeurapaimeneen lähteminen ei ole tavallisimmasta päästä kaupunkilaisnaisten kesätöitä. Anna Liljeroos kehuu hanketta huolellisesti toteutetuksi.

– Tähän on helppo lähteä mukaan ja olla apupaimenena seurailemassa kiinnostavaa projektia. Opettajana saan täältä myös aiheita luokkaan vietäväksi. Ehkä tänne voisi tulla oppilaiden kanssa retkelle joskus.

Arpaonni on suosinut kahtena vuonna peräkkäin. Kiinnostaisiko paimenviikko ja punaisen torpan emännyys ensi vuonnakin?

– Onhan tästä tullut vähän meidän juttu. Katsotaan, haetaanko paimenia ensi vuonna. Voisimme kyllä ihan hyvin tulla.