"Monet heteromiehet ovat nimenneet minut lempihomokseen" – Jukka Kuronen, 41, raivaa pikkukaupungissa homovastaisia asenteita

Riihimäkeläinen drag queen Jukka Kuronen uskoo, että asenneilmapiiri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan on isossa kuvassa pehmentynyt. Yksi merkki tästä on pienempien kaupunkien sateenkaari-into.

Esimerkiksi vajaan 30 000 asukkaan Riihimäellä vietetään ensi kertaa virallista Pride-viikkoa, joka huipentui perjantaina juhlaan ja kulkueeseen. Sateenkaaren värit ovat liehuneet kaupungin lippusaloissa koko viikon.

– Lippuihin käytetyt kunnan varat ovat häviävän pieni summa. Tällä on Riihimäelle kuitenkin niin iso pr-arvo, että se on hyvin pieni sijoitus sille, miltä meidän kaupunki näyttää ulospäin, juhlaa juontava Kuronen tuumaa.

Kanta-Hämeessä myös Hämeenlinna päätti tänä vuonna liputtaa yhdenvertaisuuden puolesta, vaikka liputus yritettiin torpata ennen kuin sitä edes virallisesti ehdotettiin. Sen seurauksena kaupungissa juhlittaneen Pridea ensi kesänä vielä isommin.

Soraäänet korostuvat somessa

Etenkin Pride-viikon aikaan soräänet tuntuvat lisääntyvän, ja vähemmistöjä vastaan hyökätään ainakin somessa painokkaasti.

Jukka Kuronen uskoo vahvasti, että vastustus kumpuaa vain tiedon puutteesta.

– Moni luulee, että nyt ne homot tulee tänne stringeissään hillumaan meidän kaduille. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että hauskaa pitää olla, mutta (juhlan) taustalla on erittäin vakava ja tärkeä asia.

Salakavalaa asennemuutosta

Riihimäellä on juhlittu yhdenvertaisuuden puolesta aiemminkin, joskin epävirallisesti. Silloin Pride-kulkue mahtui kuorma-auton lavalle. Kaupunkilaiset suhtautuivat värikkäisiin juhlijoihin varauksella mutta uteliaina.

– Jännästi silloin kerääntyi ihmisiä ”näyteikkunaostoksille”. Kukaan ei tullut katsomaan, mitä kadulla tapahtuu vaan ihmiset katsoivat ikkunoihin, että ”jaaha, mitäs täällä”, Jukka Kuronen muistelee nauraen.

Jukka Kuronen Queen of Riihimäki -show'ssa vuonna 2014. Miki Wallenius / Yle

Kuronen uskoo tehneensä asenteiden muuttamisessa pioneerityötä. 20 vuotta drag-artistina esiintynyt mies tekee pääasiassa firmakeikkoja.

– Yleisö saattaa aluksi olla asenteella ”mitä ihmettä tämä nyt on, en tykkää”. Esityksen aikana usein näen, että siellähän ne viihtyvät ja nauravat. Sitten keikan jälleen tullaan kiittelemään. Siinä on ehkä salakavalasti tapahtunut jotain asennemuutosta.

– Ystävistäni monet heteromiehet ovat nimenneet minut lempihomokseen. Ehkä siksi että minua on helppo lähestyä, Jukka Kuronen nauraa.

Nuorisoteatteri on turvasatama

Moni riihimäkeläisnuori on löytänyt hyväksyvän yhteisön kaupungin kulttuuripiireistä. Elokuvateatteri Kino Sammon tiloissa toimiva nuorisoteatteri on kuin turvasatama itseään ja paikkaansa etsivälle nuorelle, joka ei sovi heteronormatiiviseen muottiin.

Myös Jukka Kuroselle nuorisoteatteri on ollut valtava voimavara.

– Se on ehdottomasti iso syy, miksi olen saanut kasvaa Riihimäellä hirveän turvallisesti. Ja on edelleen. Siellä saa olla mitä on, eikä kukaan tuomitse. Uskoisin sen olevan monelle turvapaikka, jonne on helpompi tulla, jos koulussa on ahdistavaa.

Jukka Kuronen on nähnyt Pride-viikon juhlaa myös Australiassa. Lauri Rautavuori / Yle

Turvalliset kulttuuriympyrät ovat saaneet aikaan sen, että Kuronen tuntee elävänsä omassa ”käsittämättömässä kuplassaan”, jonka sisään hyökkääjien äänet eivät kuulu. 41-vuotias viihdetaiteilija kuitenkin myöntää, että nyt on helpompi olla homo kuin aiemmin.

– Silloin 1990-luvulla en mainostanut sitä, enkä ehkä halunnutkaan. Silloin tuntui paremmalta, etten tee tästä mitään numeroa. Ehdottomasti tänä päivänä on helpompaa.