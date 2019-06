Perussuomalaiset kokoontuvat puoluekokoukseen Tampereelle – Halla-aholla ei haastajia, katso puheenjohtajavalinta suorana kello 11:15 alkaen

Kyseessä on perussuomalaisten ensimmäinen puoluekokous sen jälkeen kun puolue jakautui kahtia vuonna 2017.

Perussuomalaisten puoluekokous järjestetään tänä viikonloppuna Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa. Kokous on ensimmäinen sitten vuoden 2017 kokouksen, joka johti puolueen hajoamiseen.

Yle seuraa puoluekokousta paikan päällä läpi viikonlopun.

Puoluejohdon valinta alkaa lauantaina puolenpäivän aikaan. Puheenjohtajavalinta näytetään suorana lähetyksenä Yle Areenassa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho jatkaa puolueen puheenjohtajana, sillä puheenjohtajakisaan ei ole ilmoittautunut vastaehdokkaita.

Odotettavissa vaihdoksia varapuheenjohtajistoon

Puolueen ensimmäisen varapuheenjohtajan paikalle ovat ehdolla kansanedustajat Leena Meri ja Riikka Purra. Meri on hyvinkääläinen toisen kauden kansanedustaja. Purra on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kirkkonummelta. Hän on aiemmin toiminut puolueen poliittisena suunnittelijana.

Vuodesta 2017 perussuomalaisten ensimmäisenä varapuheenjohtajana toiminut Laura Huhtasaari ei asettunut enää ehdolle tehtävään. Euroopan parlamenttiin valittu Huhtasaari ilmoitti toukokuussa, että europarlamentaarikon työtä on vaikea yhdistää puolueen ensimmäisen varapuheenjohtajan tehtävän hoitamiseen.

Toisen varapuheenjohtajan paikasta kisaavat Arja Juvonen, Mika Niikko, Sakari Puisto, Heikki Tamminen ja Sebastian Tynkkynen.

Puolue on ollut pitkään ilman toista varapuheenjohtajaa. Tehtävään vuoden 2017 puoluekokouksessa valittu Teuvo Hakkarainen luopui paikastaan saman vuoden joulukuussa, kun julkisuuteen tuli tieto tämän silloiseen kansanedustajaan Veera Ruohoon (kok.) kohdistamasta seksuaalisesta ahdistelusta ja pahoinpitelystä.

Juho Eerola hakee jatkokautta kolmantena varapuheenjohtajana. Hänen lisäkseen tehtävään on ehdolla Jari Ronkainen.

Puoluesihteerin tehtävää tavoittelee 12 ehdokasta: Jarno Eerola, Simo Grönroos, Ilpo Heltimoinen, Jyrki Lohi, Arto Luukkanen, Riku Nevanpää, Mira Nieminen, Jyrki Niittymaa, Markku Palomäki, Maiju Tapiolinna, Tanja Vahvelainen ja Antti Valpas.

