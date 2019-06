41. kertaa järjestettävä Provinssi panostaa visuaalisuuteen vuosi vuodelta hieman enemmän – festarikävijä voi bongata yli 2000 yksityiskohtaa alueelta

Festarielämys on kokonaisuus, jonka onnistumiseksi tehdään kaikki mitä voidaan.

Ihmisten juhlana markkinoitu Provinssi kulkee jo kohti keski-ikäänsä. 41. kertaa juhlittava festivaali on muuttunut koko ajan entistä monipuolisemmaksi festaripaketiksi lähtien visuaalisuudesta ja viihtyvyyteen panostamisesta.

– Musiikki on edelleen Provinssin tuotteen ydin, mutta kun me tuotamme tapahtumaa, niin me ajattelemme kokonaiselämystä. Se syntyy puolestaan monesta palasesta ja ärsykkeestä, tunnetilasta tai jopa säästä, kuvailee Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpunen.

Pääsiäismuna -niminen esiintyjä Provinssissa avajaispäivän alussa. Mirva Ekman / Yle

Provinssialueen visuaalisuus on syntynyt tänä vuonna yli 2000 pienestä tai isommastakin taide-elementistä tai muusta yksityiskohdasta.

Visuaalinen ilme ei jää kävijöiltä huomaamatta. Provinssissa jo vuodesta 2004 ensin töiden ja nyt vapaa-ajan merkeissä käynyt hämeenlinnalainen *Marko Mustiala *on huomannut muutoksen tapahtuman visuaalisuudessa.

Ensimmäinen Provinssi järjestettiin vuonna 1979. Mirva Ekman / Yle

– Silloin kun uusi organisaatio tuli taustalle, Provinssi alkoi ottaa vaikutteita Unkarin Szigetistä. Tuntuu siis ainakin itsestäni siltä, että vaikutteita olisi otettu sieltä, en tiedä onko organisaatio samaa mieltä, Mustiala nauraa, ja lisää, että vastaavanlaisia pieniä yksityiskohtia on puuttunut muiltakin festivaaleilta.

Janita Neuvonen Mikkelistä ja Sami Eskelinen Helsingistä ovat Provinssissa toista kertaa. Heidän ensivaikutelmansa tämän vuoden festivaalista on sama kuin vuonna 2016.

– Kyllä täällä on selkeästi otettu paljon huomioon sitä, miltä festarialueella näyttää, Neuvonen sanoo ja Eskelinen nyökkää vieressä.

Sini Savela & Sanna Keisala: Minä muistutan sinua – ”ihmisen” erkaantuminen luonnosta -niminen taideteos Provinssissa. Mirva Ekman / Yle

"Oheistoiminta on tosi iso plussa"

Provinssin aluetaide- ja ohjelmatuottaja Kristiina Paananen pitää visuaalisuutta merkittävänä panostuksena tämän päivän rokkifestarilta.

– Sanoisin näin, että jos visuaalisuus ei näy, sen ehkä kannattaisi näkyä. Provinssi ei ole poikkeava, mutta täällä tähän asiaan on kiinnitetty erityisen paljon huomiota ja panostettu, Paananen sanoo.

Alueelta löytyy monia pieniä tai vähän isompiakin taidekehyksiä, joissa voi ottaa itsestään kuvia. Mirva Ekman / Yle

Musiikki on edelleen festivaaleille tärkeä, ellei jopa tärkein osa-alue, mutta muuhun tarjontaan ja palveluun kannattaa panostaa.

– Täällä on ne tietyt bändit, joita ollaan tultu katsomaan. Mutta kun välillä on luppoaikaa ja lähdetään kiertelemään alueella, niin tämä oheistoiminta on tosi iso plussa, Janita Neuvonen kuittaa.

Norsu on nähty Provinssissa jo useampana vuonna peräkkäin. Mirva Ekman / Yle

Festivaalijohtaja Sami Rumpunen uskoo, että vuonna 2030 nähdään entistä ehompi, 50-vuotias festivaali.

– Viisikymppinen Provinssi on ottanut askeleita entistä runsaampaa, moniulotteisempaa, korkeatasoisempaa ja viimeistellympää kokonaiselämystä, mutta en usko että se ydin muuttuu mihinkään. Me ollaan sittenkin musiikkifestivaali ja ihmisten juhla, Rumpunen lopettaa.

Kyltti kehottaa halaamaan puita. Mirva Ekman / Yle

Provinssi keräsi avajaispäivänään torstaina 19 000 kävijää. Kolmepäiväinen tapahtuma on käynnissä vielä 28.-29. kesäkuuta.