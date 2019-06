Yrittäjä keksi, miten 15-vuotias pärjää työssään yksin läpi kesän – laput kaapin ovessa ovat koulineet jo lähes 70 nuorta työelämään

Ritva Oksanen osti Aliisa Laaksolta jäätelön. 16-vuotias Laakso on jäätelömyyjänä ensimmäistä kesää.

Ritva Oksanen osti Aliisa Laaksolta jäätelön. 16-vuotias Laakso on jäätelömyyjänä ensimmäistä kesää. Minna Heikura / Yle

16-vuotias Aliisa Laakso parkkeeraa jäätelöpyöränsä Kotkan Sapokkaan. Ympärille kerääntyy pian joukko ihmisiä. Laakso juttelee jäätelöpallojen pyörittelyn ohessa reippaasti asiakkaiden kanssa.

Ei uskoisi, että hän on juuri aloittanut ensimmäisen kesänsä jäätelömyyjänä.

– Mun mielestä on kivaa olla kesä töissä, koska sitten kesä ei mene peukaloiden pyörittämiseksi. Saa tekemistä ja totta kai saa työkokemusta, mikä on aina hyvä, Laakso kertoo.

Laakso sanoo saaneensa vinkin työpaikasta äitipuolen kaverilta, jolta sai myös työnantajan puhelinnumeron.

Hän on ollut muissa kesätöissä aiempina kesinä, mutta suurin osa jäätelöyrittäjä Kati Albrechtin työllistämistä nuorista tulee töihin täysin ilman työkokemusta. Työelämän pelisäännöt on silloin opeteltava alusta asti.

Päivän lukujärjestys kulkee Aliisa Laakson mukana jäätelöpyörän laukuissa. Minna Heikura / Yle

Tämän kesän noin 20 työntekijästä valtaosa työskentelee Albrechtilla ensimmäistä kertaa.

– Voi olla, että alussa työpäivät menevät keskittymiseen ja unohdetaan hymyillä. Siinä pitää kuitenkin ottaa tilanne haltuun yksin. On ihana nähdä, kuinka he oppivat ottamaan vastuun koko kioskista ja itsetunto kasvaa, Albrecht kertoo.

Vanhempia pitää teititellä

Albrecht aloitti jäätelöyrittäjänä Kotkan torilla kymmenen vuotta sitten. Hän oli itsekin teininä töissä kioskissa, ja Kotkan Meripäivillä hänellä on ollut useampana vuonna jäätelökioskipaikka jo ennen nykyistä yrittäjyystaipaleen alkua.

Tätä nykyä Albrechtillä on jäätelökioski Kotkan torin lisäksi myös Karhulan torilla. Varsinaisen jäätelökahvilan, Kotkan torin kupeessa olevan Jäätelökeitaan Albrecht avasi pääsiäisenä. Kesällä keitaan toiminta laajentui jäätelöpyörään, jolla kierretään myymässä jäätelöä eri puolilla Kotkaa.

Kati Albrecht sanoo, ettei hänen tarvitse hakea kesätyöntekijöitä. Nuoret ottavat häneen yhteyttä itse. Jesse Mäntysalo / Yle

Albrecht laskee, että hän on kymmenen vuoden aikana työllistänyt 60-70 nuorta. Iältään he ovat 15-19-vuotiaita. Perehdytykseen on kiinnitettävä paljon huomiota, koska nuori joutuu työskentelemään kioskissa pääosin yksin.

Jokainen uusi jäätelömyyjä saa iltapäivän ajan kestävän perehdytyksen. Sen aikana opetellaan perusasioita, kuten jäätelöpallon tekoa.

– Pallo tehdään muutamalla suoralla vedolla ja käydään läpi, miten rapea tötterö kestää pallon painon. Työpäivän aikanakin tehdään koepunnituksia, jotta asiakas saa tasalaatuista tuotetta.

Lämpimänä päivänä Aliisa Laaksolla riittää asiakkaita. Minna Heikura / Yle

Albrecht käy nuoren kanssa läpi myös työelämän pelisääntöjä. Ensikertalaiselle on painotettava yleensä etenkin siisteyden ylläpitoa, rahan käsittelyä ja asiakkaiden huomioon ottamista.

– Silmiin katsominen, hymyileminen, kiitos ja teitittely kuuluvat mielestäni edelleen asiaan, kun asiakas on vanhempi henkilö. Sairastumisesta pitää ilmoittaa aina soittamalla, että ei tekstiviestillä, Albrecht luettelee muutamia asioita.

Kati Albrechtin ohjeet asiakaspalveluun Tervehdi asiakasta aina ensin esim. "Hei, mitä saisi olla?"

Ehdota, jos asiakas miettii vaihtoehtoja (anna kuitenkin rauhassa miettiä)

Kysy, pitääkö suklaisista, hedelmäisemmistä, mausteisista mausta tai sorbetista

Hymyile

Kiitä tilauksesta

Kiitä, kun asiakas ojentaa rahaa

Ole hyvä, kun annat rahaa takaisin (olkaa hyvä vanhemmille asiakkaille)

Maistele itse jäätelöitä, jotta osaat osaat ehdottaa niitä asiakkaalle

Älä koskaan vastaa "en tiedä"

Vastaa "en tiedä, mutta otan selvää" (ota tarvittaessa asiakkaan yhteystiedot)

Perehdytyksen jälkeen edessä on vielä edessä yksi tai kaksi työvuoroa yhdessä toisen työntekijän kanssa. Myös yhteinen whatsapp-ryhmä auttaa kysymyksissä ja luo yhteisöllisyyttä.

Lukujärjestys

Lisäksi Albrecht on laatinut tarkat kirjalliset ohjeet työpäivään. Kioskin kaapin oveen on teipattu A4-kokoinen lappu, josta selviää kellontarkasti päivän lukujärjestys.

– Siitä voi tarkistaa, mitä ja missä järjestyksessä asiat pitää tehdä kun tulee töihin, ja mistä napista painetaan valot päälle. Ohjeissa muistutetaan myös siitä, mistä kaikesta pitää huolehtia hygieniassa ja siisteydessä.

Kioskeissa on näkyvillä on myös kaksi muuta työohjeistusta, muun muassa yksityiskohtaiset neuvot hyvään asiakaspalveluun. Lisää neuvoja löytyy kioskeihin jätetyistä kansiosta. Albrecht myös lähettää työntekijöille jo ennen perehdytystä tärppilistan, josta selviää vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

– Vannon kirjallisten työohjeiden nimeen, sillä ne helpottavat tekemistä. Eivät aikuisetkaan muista kaikkea.

Ruskistetun voin ja pinjansiemenen yhdistelmä maistuu hiukan pähkinältä. Kaverina on mansikkajäätelöä. Jesse Mäntysalo / Yle

Kun 16-vuotias Aliisa Laakso lopettelee työpäiväänsä, hän kaivaa lukujärjestyksen jäätelöpyöränsä kassista. Hän sanoo, että ohjeista on ollut hyötyä.

– Hankalinta on ollut onkia jäätelöpurkit pois pyörän lokeroista. Ohjeessa kerrotaan, että ensin viedään jäätelöt pakastimeen, mitä tyhjille purkeille tehdään ja miten pyörä puhdistetaan. Akku pitää myös laittaa lataukseen, Laakso listaa.

Pitää muistaa kysyä

Nuorten ja kesätöissä ensimmäistä kertaa olevien kohdalla perehdyttäminen ja työelämän pelisääntöjen läpikäyminen on isommassa roolissa.

– Työelämän pelisäännöt on hyvä käydä nuoren kanssa läpi, vaikka työelämässä pätevätkin monet samat säännöt kuin koulumaailmassa, sanoo työmarkkina-asiantuntija Atte Rytkönen Suomen yrittäjistä.

Nykypäivän erityisyyksiin kuuluu Rytkösen mukaan kännykän käyttöön liittyvien sääntöjen läpikäyminen työpaikalla. Muutoin perehdytys ei kuitenkaan ole samanlaista kaikkien kohdalla vaan riippuu aina esimerkiksi työtehtävän luonteesta ja sen erityispiirteistä.

– Ennen kaikkea on tärkeää, että nuori tietää keneltä pyytää apua, jos hänelle tulee joku tilanne vaikka työtehtävässä, Rytkönen toteaa.

Kati Albrecht luottaa kirjallisiin ohjeisiin. Jesse Mäntysalo / Yle

Rytkösen mielestä yrittäjät alkavat yhä enemmän ymmärtää, että kesätyö on näytön paikka paitsi nuorelle, myös yrittäjälle oman työnantajakuvan luomisessa.

– Viesti nuorelle pitää olla se, että voi ja pitää kysyä. Mitä matalampi tarttumapinta ja kynnys on, sitä paremmin työ lähtee oikeille urille.

Kun Kati Albrecht käy kioskeillaan, hän kertoo nuorelle, jos huomaa jotain erityistä.

– Sanon nuorille aina, että kertokaa uusista ideoista ja ehdotuksista. Otan niitä vastaan mielelläni.

Kesätyöntekijöitä ei tarvitse hakea

Albrechtin nuorin kesätyöntekijä on ollut 13-vuotias. Nyt jo 17-vuotias naisen alku on töissä Albrechtilla edelleen. Albrecht on halunnut pitää työntekijöidensä ikähaitarin sopivan laajana. Yli 18-vuotiaat lähtevät usein opiskelujen myötä pois Kotkasta.

– Koko henkilökunta ei vaihdu kerralla. On hyvä olla kaiken ikäisiä opastamassa ja perehdyttämässä uusia. Toiminta saadaan heti keväällä alkamaan edellisten kesien työntekijöillä.

Työstä kiinnostuneet nuoret ottavat suoraan yhteyttä Albrechtiin, joten hänen ei tarvitse lainkaan hakea kesätyöntekijöitä.

Kati Albrecht avasi tänä keväänä jäätelöbaarin Kotkaan. Jesse Mäntysalo / Yle

Kiinnostuneita yhteydenottajia oli tänä vuonna muutama enemmän kuin paikkoja oli tarjolla.

– Minun ole ikinä tarvinnut hakea työntekijöitä. Se tuntuu tosi kivalta. Aika monta kertaa edellisvuotiset suosittelevat ystäviään. He tietävät, ketkä pystyvät työhön. Minulle tulee hyvä tuntuma sitä kautta.

Se, ettei kesätyöntekijöitä tarvitse erikseen hakea, on Albrechtin mielestä helpottavaa. Albrecht kertoo kuulleensa tutuilta yrityksiltä, että työpaikkailmoitukseen voi tulla jopa yli 50 hakemusta.

– Säästyn siltä rumbalta, mikä on todella iso helpotus.