Kiinan ja Yhdysvaltojen nokkapokka on kamppailua maailman johtajuudesta – "Maiden välinen neuvotteluhenki puuttuu", sanoo vanhempi tutkija Elina Sinkkonen

Johtavat talousmaat kokoustavat parhaillaan Japanin Osakassa G20 huippukokouksessa. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä tavata kahdenkesken huomenna lauantaina varhain aamulla Suomen aikaa.

Mistä kyse?

Kiinan ja Yhdysvaltojen neuvotteluyhteys on ollut poikki ainakin julkisesti toukokuusta lähtien.

Maat ovat riidelleet koko ajan kovenevin äänen painoin keskinäisistä kauppakiistoistaan jo pari vuotta. Tämän vuoksi koko maailma seuraakin nyt silmä tarkkana johtajien kohtaamista.

– Nyt odotetaan sitä, päästäänkö mahdollisesti uudelleen neuvottelupöytään ja päästäisiinkö näistä kiistakysymyksistä yhteisymmärrykseen maiden välillä, sanoo vanhempi tutkija Elina Sinkkonen Ulkopoliittisesta instituutista.

Elina Sinkkosen mukaan tilanne Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä on jumissa, eikä sille ole odotettavissa ratkaisua Japanin G20-maiden kokouksessa. Laura Hyyti / Yle

Sinkkonen huomauttaa, että kauppapolitiikka ei ole ainoa sektori, jolla on nyt hankaluuksia.

– Tämä koko kansainvälinen järjestelmä on oikeastaan tällä hetkellä kriisissä. Yhteistyö henkeä ei tunnu löytyvän ja maiden välinen neuvotteluhenki puuttuu. Mennään yhä enemmän suurvaltojen vastakkainasetteluun.

Maailman johtajuudesta käydään nyt kovaa kamppailua suurvaltasuhteiden jännitteiden ollessa nousussa.

– Puhutaan jopa uuden kylmän sodan hengestä. Kaikki suurvallat pelaavat valtapeliä ja näkyy monella näyttämöllä yhtä aikaa. Kauppapolitiikan lisäksi esimerkiksi ilmastoasioissa ja turvallisuuspolitiikassa on vaikea löytää ratkaisuja tämän hetkisen tilanteen takia, Sinkkonen sanoo.

Kuka ja mitä?

Elina Sinkkonen työskentelee vanhempana tutkijana Ulkopoliittisessa instituutissa Globaali turvallisuus - tutkimusohjelmassa. Sinkkonen on erikoistunut Kiinaan, sen sisä- ja ulkopolitiikkaan sekä autoritaarisiin hallintoihin ja suurvaltasuhteisiin.

Kuva Kiinasta on länsimaissa ristiriitainen, sanoo vanhempi tutkija Elina Sinkkonen. Laura Hyyti / Yle

Tätä et ehkä tiennyt?

Sinkkosen mukaan

– Kiinan kohdalla ongelma on se, että usein poliittisen tilanteen herätään hiukan jälkijunassa. Esimerkiksi Yhdysvallat koetaan paljon tutummaksi, koska se tulee meillä mediassa ja kulttuurin kautta muuten niin selvästi tykö.

Kiina ei kuitenkaan ole niin kummallinen paikka, vaikka siellä onkin erilainen poliittinen järjestelmä.

– Kiina on viime vuosina muuttunut paljon avoimemmaksi ja tietoa saadaan nykyisin esimerkiksi poliittista manöövereistä enemmän.

Mikä on tärkeää muistaa?

– Talous on Kiinalle hyvin tärkeä. Jossain määrin se on ollut hyvin pitkään se, minkä on ajateltu ajavan Kiinan toimintaa. Nyt Kiina, kokee, että sen asema on vahvistunut ja muiden maiden tulisi kunnioittaa sille keskeisiä asioita. Kiina ei ole enää valmis nöyristelemään ketään. Se on nykyisin kovempi peluri ja sillä on myös paljon teknologista osaamista kuin vielä muutama vuosi sitten.

