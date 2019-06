“Raha on hengellistä”, väittää varkautelainen motivaatiopuhuja – hurmoksellista tsemppipuhetta myydään somessa

Videoissa sliipattu mies puhuu tuimalla ilmeellä, englannin kielellä ja käheällä äänellä. Otsikot ovat iskeviä: Energy – Food is fuel, Spiritual Wednesday – Money is spiritual.

– Jos sinulla on jotain ideoita, sinun pitää toimia heti. Sitten ne tulevat todeksi. Sinun pitää puskea itseäsi, eräässä tämän kesän videossa tsempataan.

Videoiden takana on Janne Immonen, joka on hyvä esimerkki nykyaikaisesta motivaatiopuhujasta.Hän julkaisee päivittäin Instagramissa, YouTubessa ja Facebookissa minuutin mittaisia videoita.

Motivaatiopuhujan tehtävä on innostaa ja kannustaa yleisöään. Puhujat ovat karismaattisia ja pyrkivät haastamaan, jopa muuttamaan kuuntelijoitaan.

Motivaatiopuhumisen teemat liittyvät usein itsensä kehittämiseen tai myyntityön tehostamiseen.

Instagramissa Immosen tiliä seuraa runsas 1 100 henkeä. Nimeä näyttää tulleen jo jonkin verran. Tästä viestii se, että haastattelun Kuopion torikahvilassa keskeyttää yhteiskuvaa mielivä nuorehko miespuolinen fani.

Varkautelainen Janne Immonen kertoo tavoitteekseen sulauttaa työn erillisestä elämänalueestaan osaksi muuta elämää. Hän työskentelee arvionsa mukaan 70–100 tuntia viikossa.

Immonen on muun muassa asuntosijoittaja, yrittäjä ja somessa Rock Your Day -brändinsä alla toimiva sisällöntuottaja.

– Rock Your Day on elämäntapa ja ajatusmalli. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että painat itseäsi väkisin eteenpäin siihen suuntaan, mihin haluat. Toisaalta se on myös yritys.

Yrittäjyys ja motivaatiopuhuminen kulkevat usein käsi kädessä. Suomessa kulttuuria luomassa on ollut esimerkiksi yritysvalmentaja Jari Sarasvuo.

Janne Immonen kuvaamassa Spiritual Wednesday -tsemppivideota Instagram-tililleen Kuopion keskustassa. Santtu Paananen / Yle

Motivaatiopuhumisen ytimessä on yrittäjähenkisyys

Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan professori Miikka Pyykkönen sanoo, että elämme yrittäjyyden aikaa. Pyykkönen näkee motivaatiopuhumisen kulttuurin osaksi yleisempää yrittäjähenkisyyden nousua.

Yrittäjyyspuheella on Pyykkösen mukaan yhteys talouden suhdanteisiin. Laskusuhdanteen aikana puhe lisääntyy. Eli silloin, kun työpaikat vähenevät ja sinnikkäille itsensä työllistäjille on yhteiskunnallinen tarve.

Pyykkönen määrittelee “oman elämän yrittäjyyden” tavaksi nähdä elämää erilaisina projekteina, esimerkiksi liittyen terveelliseen syömiseen tai kuntoiluun. Tässä tapauksessa henkilökohtainen elämäkin muuttuu yrittäjyydeksi.

Pyykkönen määrittelee vallalla olevan yrittäjän ihanteen ominaisuuksiksi seuraavat:

Yrittäjä on aina eteenpäin pyrkivä ja menestykseen tähtäävä. Tärkeää on joustavuus, ja vastoinkäymiset otetaan vastaan haasteina. Hän on moniosaaja ja suhtautuu itsensä markkinointiin positiivisesti.

– Nämä ominaisuudethan ovat itsessään hienoja, kuten yrittäjyyskin. Tämän kaltaiseen puheeseen tarvittaisiin kuitenkin lisää vastuullisuutta ja totuudenmukaisuutta, Pyykkönen pohtii.

Monelle yrittäjyys on edelleen raakaa työntekoa, hän muistuttaa.

Motivaatio on tuote, joka myy

Motivaatiopuhuminen on maailmalla suurta bisnestä. Puhujilla on paljon maksavia asiakkaita sekä seuraajia sosiaalisessa mediassa. Self help -henkinen motivaatiopuhuminen on ala, jolla on kymmenen miljardin arvoiset (siirryt toiseen palveluun)markkinat.

Maailmalla tunnetuimpia motivaatiopuhujia ovat muun muassa Tony Robbins ja Robert Kiyosaki. Imagen jutussa (siirryt toiseen palveluun)vuodelta 2017 start-up-yrittäjä Sami Kuusela kuvailee alan seminaarin hurmoksellista tunnelmaa.

Janne Immonen tekee motivaatiopuhumista muiden töidensä ohella. Immonen on kehittänyt Rock Your Day -brändiään vuodesta 2016.

Immonen kauppaa muun muassa myyntikoulutuksia ja personoituja, minuutin mittaisia tsemppivideoita. Esimerkiksi lahjoiksi tai motivaation saamiseen tarkoitetut videot maksavat satasen kappaleelta.

Janne Immonen kertoo motivaatiopuhujien olleen tärkeitä omassa elämässään. Heidän merkityksensä on hänen mukaansa siinä, kuinka puhuja herättää ihmistä näkemään oman elinpiirinsä ulkopuolelle.

Hän pyrkii tekemään videoita, joissa on hyvä energia ja sisältö. Haluna on tarjota seuraajille samoja vaikutuksia, joita Immonen on itse saanut tsemppipuhujilta.

– Videot tsemppaavat itseäni, ja toivottavasti myös monia muita ihmisiä. On aina tosi mukava kuulla ihmisten kertovan, kuinka videot ovat vaikuttaneet.

Puhekieli on englanti, koska se vetoaa laajempiin yleisöihin. Immonen ei halua rajoittaa itseään vain kotimaisille markkinoille. Unelmana on järjestää puhumisseminaareja maailmalla suurkaupungeissa.

Haastattelun loputtua kävelemme Kauppakadulle, jossa otamme jutun valokuvat. Kysyn, onko päivän video jo ideoitu. Ei vielä.

Muutaman minuutin päästä Immonen laittaa kameran käymään ja julkaisee videon otsikolla Spiritual Wednesday and surprize guest.

