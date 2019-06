Professori emerita Terttu Utriainen: Käräjäoikeuden Kittilä-päätös antaa karun kuvan kuntapäätöksenteosta

Lapin yliopiston rikosoikeuden professori emerita Terttu Utriainen kertoo olevansa yllättynyt Lapin käräjäoikeuden päätöksestä. Oikeus antoi kaikille 27:lle Kittilän virkarikoksista syytetyille kuntapäättäjälle vapauttavan tuomion laajassa ja suurta huomiota herättäneessä oikeusjutussa.

Utriaisen mielestä käräjäoikeuden tuomiolauselma antaa karun kuvan suomalaisesta kuntapäätöksenteosta.

– Tämä antaa kyllä kunnallisesta päätöksenteosta karun kuvan, vaikka lakia ei rikottaisikaan. Jäi sellainen vaikutelma, että pieni piiri on pienessä paniikissa yrittänyt selvitä tästä, kuvailee Utriainen.

Näin käräjäoikeus päätti: Kittilän kuntapäättäjille vapauttava tuomio ainutlaatuisessa virkarikosoikeudenkäynnissä – syyttäjät aikovat todennäköisesti valittaa tuomiosta

Kertoo päätöksentekokulttuurin muutoksesta

Utriaisen mielestä koko Kittilän tapaus kertoo muun muassa päätöksentekokulttuurissa tapahtuneesta muutoksesta, jossa vaatimukset läpinäkyvyyden suhteen ovat huomattavasti tiukemmat kuin takavuosikymmeninä.

– Kittilässä, niin kuin varmasti monissa muissakin kunnissa, bisneksenteko ja kuntahallinto ovat pelanneet hyvin yhteen ja tulos on ollut hyvää. Tästä voi seurata sokeutuminen asioille, joihin ulkopuolinen saattaa kiinnittää helposti huomiota, Utriainen sanoo.

Hän viittaa koko jupakan liikkeelle saattaneeseen tutkintapyyntöön ja rikosprosessiin, jossa Levin hissiyhtiön toimitusjohtaja Jouni Palosaarta epäiltiin luottamusaseman väärinkäytöstä. Käräjäoikeus vapautti Palosaaren syytteistä, mutta tapauksen käsittely hovioikeudessa on kesken.

Oikeus totesi, että Palosaaren menettely oli ollut asiatonta, kun hän oli luovuttanut tietoja kesken hissien hankinnan tarjouskilpailun toiselle osapuolelle, mutta ei laitonta.

– Juridisesti koko lumipallo lähti liikkeelle aika triviaalista asiasta, Utriainen sanoo.

Myös rikosoikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta pitää käräjäoikeuden päätöstä yllättävänä.

– Se oli yllättävä siinä mielessä, että käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet eli oli käytännössä kaikesta eri mieltä syyttäjien kanssa. Tämä ei ole tavallista, Tolvanen sanoo.

Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvasen mielestä käräjien päätös korostaa luottamushenkilöiden merkitystä kunnallisessa päätöksenteossa. Berislav Jurišić / Yle

Päätös korostaa kuntien itsehallintoa

Syyttäjien mukaan kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottaminen oli kosto Mäkelän tekemästä tutkintapyynnöstä. Käräjäoikeus katsoi kuitenkin, että kyse oli valtataistelusta ja kunnan virkamiesjohdon ja luottamusjohdon erimielisyyksistä ja epäluottamuksesta.

– Kyllä tämä käräjäoikeuden tuomio korostaa kunnallisen itsehallinnon merkitystä ja luottamusmiesten asemaa. Käräjäoikeushan toteaa useassa kohtaa, että virkamiesjohdon pitää asioita hoitaa yhteistoiminnassa luottamusjohdon kanssa, Tolvanen muistuttaa.

Sekä Utriaisen että Tolvasen mukaan oikeuden päätöksessä on kohtia, joiden pohjalta valittaminen tuomiosta voisi olla mahdollista.

– Muutamissa kohdissa käräjäoikeus viittasi siihen, että laki on näissä asioissa epäselvä, Utriainen sanoo.

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen pitää todennäköisenä, että valitusmahdollisuus käytetään muun muassa jutun yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi.

Tolvanen muistuttaa kuitenkin, että syyttäjien on löydettävä uusia perusteita syytteiden taustaksi.

– Jos lähtee valittamaan tuomiosta, pitää pystyä esittämään paremmat argumentit kuin mitä käräjäoikeus on oman kantansa tueksi esittänyt. Kyllä siinäkin aika kova työ on. Mielestäni käräjäoikeus on ottanut varsin perusteellisesti kantaa eri syytekohtiin ne hyläten, Tolvanen pohtii.

Kuntapäättäjä: Toivon, että tämä palauttaa työrauhan Kittilään

Kittilän kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Yrjötapio Kivisaari (kesk.) uskoo, että Kittilän virkarikosoikeudenkäynnistä voi tulla merkittävä ennakkotapaus Suomen kuntademokratian kannalta.

– Olen tyytyväinen, että kuntademokratia on koettu näin vahvaksi oikeuslaitoksen toimesta. Toivon, että tämä rauhoittaa kuntakenttää ja palauttaa työrauhan erityisesti Kittilään, Kivisaari kommentoi.

Hänen mukaansa virkarikosoikeudenkäynnistä syntyneen Kittilän hallinnollisen kriisin ratkaisemiseksi säädetystä niin sanotusta Lex Kittilästä voi tulla iso vaara kuntien itsenäiselle päätöksenteolle.

Kivisaari ennakoi monien muiden lailla, että tapaus tulee etenemään korkeampien oikeusasteiden "koeponnistettavaksi".

– Siltä osin tietysti voi sanoa, että tämä ei vielä ole ohi ja rahaa ja aikaa kuluu hukkaan, Kivisaari moittii.

Käräjäoikeuden hylättyä syytteet 27 kittiläläistä kuntapäättäjää ja tilapäisen toimikunnan sihteeriä vastaan valtio joutuu maksamaan lähes 800 000 euroa vastaajien oikeudenkäyntikuluja.

Jos, kuten todennäköistä on, asia etenee ylempiin oikeusasteisiin ja ne päätyvät samalle kannalle käräjäoikeuden kanssa, maksettavaa voi tulla vielä lisää.

