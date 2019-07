Kemin Lumilinna pidetään kesähelteilläkin pakkasella, mutta onko siinä mitään järkeä? Ympäristöystävällisyyteen pyritään aurinkosähköllä ja maalämmöllä

Kemin ympärivuotisessa Lumilinnassa on pakkasta, vaikka rakennuksen ulkopuolella olisi hellettä. Jäähdyttäminen syö energiaa, mutta minkä verran? Sitä ei Kemin matkailussa vielä uskalleta arvioida.

Kemi tunnetaan talvisesta lumilinnastaan, mutta tänä kesänä matkailijoita houkutellaan myös ympärivuotiseen linnaan Lumilinnarakennuksessa on 400 neliömetriä kylmätilaa ja 100 000 kiloa jäätä, joka pidetään kesähelteilläkin noin -5 asteessa.

Tämä saa ilmastotietoisen kohottamaan kulmakarvojaan. Kemin matkailun kokemusjohtaja Noora Barria kertoo, että energiankäytölliset seikat on kuitenkin otettu huomioon jo rakennusvaiheessa.

Lumilinnarakennusta lämmitetään maalämmöllä ja viilennetään maajäähdytyksellä. Lisäksi tänä kesänä katolle asennetaan yli 400 aurinkopaneelia.

– Lumilinnarakennuksesta tulee Kemin alueen suurin aurinkovoimala. Meille tulee näkyville seuranta siitä, miten paljon energiaa aurinkopaneelit tuottavat, Barria kertoo.

Paneelien odotetaan tuottavan ihanteellisissa olosuhteissa noin 100 000 kilowattituntia vuodessa. Tämä on noin viiden omakotitalon vuotuinen energiankulutusmäärä. Toistaiseksi tämä on koko maankin mittakaavassa varsin suuri.

Fiksuja ratkaisuja, joista voi ottaa mallia

Motivan johtavan asiantuntijan Tomi Kiurun mielestä Lumilinnan energiaratkaisut ovat esimerkillinen ulostulo, josta muidenkin yritysten kannattaisi ottaa mallia.

– Ratkaisut on tehty tosi fiksusti. Esimerkiksi tämä, että lauhdelämpöä otetaan talteen ja hyödynnetään, Kiuru sanoo.

Myös muita esimerkkejä vihreästä energiankulutuksesta on. Rakennuksesta ei päästetä hukkalämpöä karkuun vaan se käytetään esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen. Talvella hyödynnetään ulkoa tulevaa pakkasilmaa pitämällä linnatilaan johtavia luukkuja auki.

– Mansikkanokan alueella kulkee noin kymmenen kilometriä maalämpöputkia. Olimme varautuneet ympärivuotisen lumilinnan rakentamiseen jo hyvissä ajoin, Barria toteaa.

Kemi on strategiassaan julistanut pyrkimyksensä vihreäksi ja kestäväksi, ja tätä tavoitetta myös Lumilinnan on noudatettava. Liki kymmenen miljoonaa euroa maksanut lumilinnarakennus on pyritty rakentamaan vihreiden tavoitteiden mukaisesti.

Lumilinnarakennus sijaitsee Kemin Mansikkanokalla. Rakennus valmistui kevättalvella 2019. Piha-alueita kunnostetaan kesän aikana. Emma Sarsila / Yle

Ilmastonmuutos lisää jäähdytyksen tarvetta

Sitä Kemin matkailu ei vielä halua arvioida, kuinka paljon energiaa ympärivuotisen Lumilinnan jäähdyttäminen lopulta vie vuositasolla.

Asuinkiinteistöissä jäähdytyksen tarve on Suomen pohjoisilla alueilla vielä verrattain pientä, sillä vain noin 2–4 prosenttia asuintalojen energiankulutuksesta menee jäähdytykseen.

Energiateollisuus ry arvioi kuitenkin jo vuonna 2015, että koko maassa jäähdytyksen energiankulutus tulee kasvamaan 1700 gigawattituntiin vuoteen 2030 mennessä.

Ilmastonmuutoksen myötä jäähdytyksen tarve Suomessa kasvaa Ilmatieteenlaitosten mallinnusten mukaan jopa 30 prosenttia tulevina vuosikymmeninä. Samalla paine tehdä kestäviä energiaratkaisuja kovenee.

Jäähdytyksen tarve korostuu erityisesti riskiryhmien parissa, kuten sairaaloissa ja hoivalaitoksissa, missä jäähdytys voi jopa säästää henkiä. Kiuru pohtiikin, missä menee terveyden kannalta tärkeän jäähdytyksen ja mukavuudenhalun raja.

– Ympäristötietoisuus kyllä luultavasti auttaa meitä siinä, että turhaa jäähdytystä ei tehdä, Motivan johtava asiantuntija Tomi Kiuru toivoo.

Ympärivuotisen Lumilinnan vastaanotto- ja kahvilarakennuksen katolle tulee satoja aurinkopaneeleita. Jutta Huovinen / Yle

Jäänmurtaja Sampon kaltainen menestys?

Viilennystä ja elämyksiä kesällä tarjoava tila on erikoinen mutta vetoaako se matkailijoihin? Viime joulukuu oli huippukuukausi majoitusten puolesta Kemin matkailulle, mutta alussa oleva kesäsesonki ei vielä ole myynyt itseään.

– Kesä näyttää kansainvälisten matkailijoiden suhteen suhteellisen hiljaiselta vielä ja niin me ollaan kyllä sen oletettukin olevan. Varmasti tästä pikkuhiljaa tulevien vuosien varrella kansainvälisten matkailijoiden määrä kasvaa, Barria kertoo.

Vain aika ja aluillaan oleva kesäturistisesonki näyttää, onko ympärivuotisesta Lumilinnasta esimerkiksi jäänmurtaja Sampon kaltaiseen menestykseen.

