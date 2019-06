Uuden hallituksen linjaus: Suomi ottaa vastaan turvapaikanhakijoita Italian torjumalta pelastusalukselta

BrysselSuomi aikoo ottaa vastaan Välimereltä pelastettuja turvapaikanhakijoita. Hallituksen EU-ministerivaliokunta linjasi kokouksessaan tänään perjantaina, että Sea Watch 3 -alukselta voidaan ottaa vastaan enintään kahdeksan turvapaikanhakijaa.

Alus on Italialle kuuluvan Lampedusan saaren satamassa, eikä Italian hallitus päästä sillä olevia siirtolaisia maihin. Euroopan komissio on pyytänyt jäsenmaita ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita, jotka on pelastettu alukselle Libyan rannikolta. Laivalla on kaikkiaan 40 siirtolaista.

Valiokunnan mukaan päätös on kertaluonteinen, ja mahdollisten tulijoiden hakemukset käsitellään Suomessa normaalissa turvapaikkamenettelyssä.

Päätös ottaa vastaan turvapaikanhakijoita Välimereltä on linjanmuutos suhteessa edelliseen hallitukseen, joka kieltäytyi vastaavassa tilanteessa tammikuussa osallistumasta turvapaikanhakijoiden sisäisiin siirtoihin kahdelta alukselta Maltalta.

Sea Watch 3 -alus on ollut merellä yli kaksi viikkoa. Italian sisäministeri Matteo Salvini on kieltänyt aluksen matkustajia rantautumasta Italiaan ja sanonut, että siirtolaiset voivat astua maihin vain Alankomaissa, mihin alus on rekisteröity, tai Saksassa.

Laivalta on kuitenkin otettu Italiaan 13 haavoittuvassa asemassa olevaa ihmistä.

Euroopan komissio sanoi tänään perjantaina, että sillä on "myönteisiä uutisia" jäsenmaiden osallistumisesta turvapaikanhakijoiden sijoitteluun, mutta ei kertonut vielä tarkemmin miten monelle hakijalle on löytynyt vastaanottaja.

– Tämä solidaarisuus voidaan panna toimeen vasta kun matkustajien annetaan rantautua laivasta satamaan, sanoi tiedottaja Natasha Bertaud.