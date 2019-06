Islannissa arkeologisella kaivannolla paljastui yllätys – paikalla asunut ryhmä muinaisia saamelaisia?

Islantilaisella kaivannolla on löydetty kivityökaluja, jotka viittaavat arkeologien mukaan siihen, että paikalla on asunut saamelaisia Norjasta.

– Tiedämme, että viikinkiajalla saamelaiset käyttivät näitä tekniikoita, joten on mahdollista, että saamelaisia on tullut tänne tai olivat osa täällä asunutta ryhmää, kertoi arkeologi Bjarni Einarsson Islannin yleisradioyhtiön haastattelussa.

– Jos viikingit olisivat käyttäneet tuolloin kivisiä työkaluja, se olisi uutta tietoa.

Paikalta on löytynyt työkalujen lisäksi esimerkiksi yli 70 helmeä ja kaksi aseen kärkeä. Asukkaat saivat oletettavasti ruokansa metsästämällä.

– Ensimmäinen harppuuna osoittaa, että asukkaat metsästivät pieniä valaita ja hylkeitä. Toinen, hieman erilainen harpuuna on myös toiminut samankaltaisessa toiminnassa.

Yli tuhat vuotta vanhaksi arvelluta asuinpaikalta on löydetty kaksi taloa tai hallin kaltaista rakennusta. Toisen on arveltu olleen paikalla ennen kuin Islanti asutettiin, toinen on rakennettu asutuksen aikaan, joka alkoi 870 ennen ajanlaskun alkua.

Muinainen asumus on nimetty "asemaksi" ja se sijaitsee Stödvarfjordurin vuonossa. Islanniksi stöd tarkoittaa asemaa, tukikohtaa tai paikkaa.

Arkeologi on varovainen vielä väittämään tarkasti, mistä asukkaat ovat aikoinaan paikkaan tulleet.

Voit katsoa yllä olevalta videota kaivaukselta ja sieltä löytyneistä esineistä. Ilmakuvat on kuvannut Bjarni F. Einarsson.

