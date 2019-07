Ylen kysely: Keskustan puheenjohtajakisasta tulossa todella tiukka – Kaikkonen ja Kulmuni lähes tasoissa

Kaikki ennusmerkit viittaavat siihen, että keskustan puheenjohtajakamppailusta tulee äärimmäisen tiukka, kun puolue järjestää ylimääräisen puoluekokouksen Kouvolassa syyskuussa.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen ja elinkeinoministeri Katri Kulmuni ovat lähes tasoissa, kun Yle kysyi keskustalaisilta kansanedustajilta ja puoluevaltuuston jäseniltä suosikkia seuraavaksi puolueen puheenjohtajaksi.

Vastanneista 29 prosenttia kannattaa Kaikkosta, ja Kulmunin kannalla on 27 prosenttia keskustalaisista vaikuttajista. Tilanteesta tekee erityisen jännittävän se, että 17 prosenttia vastaajista ei ole vielä päättänyt kantaansa.

Sekä Kaikkosen että Kulmunin tukijoilla on omat perustelut kannalleen. Kaikkosen kannattajat vetoavat kokemukseen, kun taas Kulmunia kannatetaan hänen puhetaitojensa vuoksi.

– Antti on puolueen kasvatti, jolla on jo kokemusta, mutta myös uutta annettavaa. Hän tulee Uudeltamaalta, missä kannatus on saatava nousuun, yksi Kaikkosen kannattajista vastaa.

– Pätevä, sanavalmis ja kuunteleva. Hänessä yhdistyvät asiaosaaminen ja ihmisten kohtaaminen. Katri ei puhu kapulakieltä eikä poliittista jargonia, eräs Kulmunin tukija sanoo.

Osa Kulmunin kannattajista nostaa esille myös Kaikkosen sotkeutumisen vaalirahoitussotkuun entisenä Nuorisosäätiön hallituksen puheenjohtajana.

– Keskusta tarvitsee nyt puheenjohtajakseen henkilön, jolla ei ole mitään ”luurankoja kaapissa”, yksi Kulmunin kannattajista toteaa.

Harri Vähäkangas / Yle

Kysely lähetettiin keskustavaikuttajille tilanteessa, jossa vasta Kaikkonen oli ilmoittautunut kisaan mukaan. Osa keskustalaisista antoikin tukensa Antti Kurviselle ja Mikko Kärnälle ennen kuin kumpikin kieltäytyi puheenjohtajakisasta.

Kannatusta keräsivät myös valtiovarainministeri Mika Lintilä, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä, kansanedustaja Jouni Ovaska sekä kansanedustaja Markus Lohi.

Yksittäisiä mainintoja saivat myös puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ja eduskunnasta pudonnut Tuomo Puumala. Kysely lähetettiin 149 keskustalaiselle, joista 89 vastasi kyselyyn.

Selvä kanta ministerisalkusta

Keskustan sisällä on ollut keskustelua siitä, pitäisikö tuoreen puheenjohtajan nousta myös valtiovarainministeriksi. Perinteisesti puheenjohtaja on saanut eri puolueissa myös raskaimman ministerisalkun.

Puheenjohtajaehdokas Kulmuni kannattaa valtiovarainministerin salkun kierrättämistä, sillä ”vallan ja vastuun pitää kulkea samassa paikassa".

Nykyinen valtiovarainministeri Lintilä ihmetteli Ilta-Sanomissa puolueen sisäistä keskustelua tulevan puheenjohtajan ministerisalkusta (siirryt toiseen palveluun). Kaikkonen ei puolestaan ole ottanut asiaan kantaa.

Kyselyyn vastanneiden keskustavaikuttajien kanta on selvä. Lähes puolet (45 %) vastaajista sanoo, ettei uuden puheenjohtajan pidä nousta valtiovarainministeriksi.

Alle kolmannes (29 %) sanoo, että puheenjohtajan pitää olla myös valtiovarainministeri ja noin neljännes (26 %) ei osaa muodostaa vielä kantaansa.

Harri Vähäkangas / Yle

– Puheenjohtajalta pitää ennen kaikkea löytyä aikaa puolueen johtamiseen ja uudistamiseen. Valtiovarainministeri on erityisesti tässä hallituksessa paljon vartijana, ja siihen tehtävään Mika Lintilä soveltuu erinomaisesti, yksi vastaajista sanoo.

– Juha Sipilän ongelma oli se, että hän oli enemmän ministeri kuin puheenjohtaja ja puolueen johtaja. Tässä tilanteessa keskusta tarvitseekin johtajaa puheenjohtajaksi, toinen vastaajista sanoo.

Osa vastaajista toteaa myös, että valta asiassa on tulevalla puheenjohtajalla.

Hallitukseen lähteminen oikea ratkaisu

Keskusta kipuili kovasti hallitukseen lähtemisen kanssa eduskuntavaalien jälkeen. Puolue kärsi vaaleissa tappion ja sen kannatus jäi 13,8 prosenttiin. Samalla puolue menetti 18 paikkaa eduskunnassa.

Näin suuren vaalitappion jälkeen puolueet ovat perinteisesti marssineet oppositioon nuolemaan haavojaan ja kirkastamaan viestiä äänestäjille.

Tällä kertaa keskusta jätti Kaikkosen sanoin hallitusovea viisi senttiä raolleen ja lähetti hallitustunnustelija Antti Rinteelle (sd.) kymmenkohtaisen kynnyskysymyslistan.

Lopulta keskusta päätyi mukaan demarivetoiseen hallitukseen. Tämä oli kyselyyn vastanneiden mukaan oikea ratkaisu.

Harri Vähäkangas / Yle

Kahdeksan kymmenestä (81 %) vastaajasta pitää ratkaisua oikeana, seitsemän prosenttia vastustaa sitä ja noin joka kymmenes (12 %) ei osaa sanoa kantaansa asiaan.

– Keskustan kynnyskysymykset ja monta muutakin keskustalle tärkeää asiaa saatiin hallitusohjelmaan. Hölmöähän se olisi ollut, jos emme olisi lähteneet hallitukseen tuollaisen neuvottelutuloksen jälkeen, yksi keskustavaikuttajista sanoo.

– Lähdimme pitkin hampain turvaamaan maakuntien ja maaseudun elinvoimaa. Onnistuimme paremmin kuin uskalsin toivoa. Jos keskusta ei olisi ollut Säätytalolla, maaseudun museointi olisi alkanut, toinen vastaajista kertoo.

Kysely lähetettiin keskustavaikuttajille maanantaina 24. kesäkuuta ja viimeinen vastauspäivä oli perjantai 28. kesäkuuta.

Lue lisää:

Analyysi: Keskustan puheenjohtajakisasta saattaa sukeutua kolmiodraama, jossa voittajan ratkaisee ehdokkaan sukupuoli

Kaikkonen sai haastajan: Kulmuni pyrkii keskustan puheenjohtajaksi

Kansanedustaja Mikko Kärnä ei tavoittele keskustan puheenjohtajuutta – "En palvelisi puoluetta parhaalla tavalla tässä tehtävässä"

Antti Kaikkonen pyrkii keskustan puheenjohtajaksi: "Olen vahvalla motivaatiolla mukana"