Yksi Suomen harvoista lelukaupan pitäjistä tietää, millä lapset saataisiin leikkimään: kun aikuiset leikkivät mukana

Parin vuoden kokemus lelualalta on kertonut Tanja Vikströmille, että lelukauppa ei ole tyrehtynyt Suomessa.

Perheenäiti Tanja Vikström sattui pari vuotta sitten huomaamaan, että nyt olisi myynnissä lelujen verkkokauppa. Tilaisuus tuntui niin houkuttelevalta, että kaupat tehtiin ja ompeluyritys vaihtui lelukaupaksi.

Tuoreen lelukauppiaan aviomies on yrittäjä ja sukulaiset ympärilläkin ovat. Siksi heittäytyminen nettikaupan pitäjäksi ei tuntunut valtavalta askeleelta.

Nyt Vikströmien autotalli on täynnä leluja. Se toimii kivijalkaliikkeenä sekä leikkikauppa.fi-nimisen verkkokaupan varastona. Sieltä, pienestä Luodon kunnasta, lähtee Suomeen ja Ruotsiin lelupaketteja päivittäin.

Lelut ovat vallanneet Vikströmien autotallin. Tavaraa riittäisi isompaankin tilaan, mutta perheen elämäntilanteeseen autotallikauppa sopii nyt hyvin. Ville Viitamäki / Yle

Ostetaanko leluja?

Tanja Vikström lähti mukaan alalle, joka on muuttunut viime aikoina. Alalta kuuluu hyvää ja huonoa.

Suomen leluyhdistyksen järjestöpäällikkö Heini Pennanen kertoo, että lelujen tukkukauppiailta ja maahantuojilta kerätyt tilastot osoittavat lelumyynnin kasvaneen parina viime vuonna.

– Niin se on, mutta tosiasiassa samaan aikaan leikki-ikä on laskenut. Lapset siis yhä nuorempina jättävät leluilla leikkimisen ja siirtyvät ruutujen ääreen. Aika nuorilla on jo kännykät.

Suomalaista lelukauppaa määrittää myös se kehitys, että lelut ostetaan nykyään pääosin marketeista.

Keskosta ja S-ryhmästä kerrotaan, että niiden lelumyynti on viime aikoina kasvanut. Kyse voi olla markkinoiden uusjaosta, sillä suuret kansainväliset leluketjut BR-lelut ja Toys'R'Us lopettivat äskettäin toimintansa.

Yksityisiä leluliikkeitä toimii Suomessa vain parisenkymmentä. Alaa pitkään seurannut turkulainen Suomen leluyhdistyksen puheenjohtaja Riia Sandström miettii, että kaikilla erikoiskaupoilla on maassa sama tilanne.

– Me nyt näköjään olemme marketti- ja halpahallikansaa. Emme vaadi tai halua palvelua, kun emme muusta tiedä. Ruotsissa on toinen tilanne.

Lapsetko eivät leiki?

Tuore lelukauppias ei kuitenkaan ole huolissaan. Hän uskoo, että pienelle lelukaupalle nettikauppoineen on tilausta.

– Kyllä lapset vielä leikkivät leluilla. Vanhemmat päättävät, paljonko lapset saavat olla tabletilla ja kännykällä. Sitten toki aikuisten pitäisi olla mukana leikeissä. Ota lapset mukaan, leiki ja pelaa pelejä, sitten he kyllä leikkivät.

Vikströmeillä ei näprätä kännykkää tai leikitä tableteilla. Vanhin poika on tutustunut digitaaliseen maailmaan esikoulussa ja tutustuu siihen varmasti vielä enemmän kouluun mennessään. Pienemmät eivät sellaisesta vielä tiedä.

– Kouluun menevä Elias pelaa lautapelejä, esimerkiksi laivan upotusta. Tytöt leikkivät nukeilla ja nuorin palapeleillä sekä autoilla.

Rauhallisessa luotolaisessa pihapiirissä sijaitsee lelukauppa ja lelujen verkkokauppa. Ville Viitamäki/ Yle

On myös olemassa uusia tutkimustuloksia, joiden mukaan alle 10-vuotiaat lapset viettävät edelleen enemmän aikaa lelujen ja kirjojen kuin älylaitteiden parissa.

Kilpailua isojen kanssa

Tällä hetkellä leikkikauppa.fi tuo suurimman osan Tanja Vikströmin tuloista. Ainoastaan 10-20 prosenttia on peräisin kivijalkaliikkeestä.

Tanja Vikström myöntää, että kivijalkaliikkeeseen eksyisi enemmän asiakkaita, jos se ei sijaitsisi kaukana asutuskeskuksista. Mutta sijaintiin on syynsä.

– Toki autotalli on pieni ja se lisää haasteita, mutta tämä on hyvä meidän perheelle. Kun lapset ovat pieniä, pysyn Luodossa. Tulevaisuudessa ehkä avaan liikkeen jonnekin muualle. Nyt olen joskus pitänyt pop-up-myyntiä parissa paikassa.

Lelukauppiaaksi ryhtynyt perheenäiti kertoo, että alan taivaalle kertyneistä synkistä pilvistä huolimatta hän tulee kaupallaan toimeen. Erityisesti nettikaupan tilaukset kasvavat koko ajan. Toki haasteitakin on.

– Marketit myyvät paljon leluja. Alalla toimii myös kaksi todella suurta ruotsalaista lelujen verkkokauppaa. Minä yritän erottua joukosta nopeilla verkkokaupan toimituksilla sekä ottamalla myyntiin erilaisia leluja. Sellaisia, joita marketeista ei saa. Myyn esimerkiksi paljon puuleluja.

Tanja Vikström on aiemmin ommellut vauvoille unipesiä ja hän myy niitä edelleen. Ompeluhommat ovat kuitenkin väistyneet lelukaupan tieltä, sillä aika ei riitä kaikkeen. Ville Viitamäki / Yle

Tanja Vikströmin periaate on, että myyntiin laitetaan vain Euroopassa tehtyjä CE-merkittyjä ja turvallisia leluja. Asiakkaat toivoisivat, että löytyisi myös suomalaisia leluja, mutta se on ongelma.

– En ole juurikaan löytänyt CE-merkittyjä kotimaisia leluja, joiden maalit olisivat myrkyttömiä. Ottaisin sellaisia myyntiin heti, jos löytäisin.

Tuore kauppias haluaa olla kehityksessä mukana. Siksi hän käy parhaillaan markkinointikoulutuksessa, jossa opastetaan yrittäjiä somemarkkinoinnin saloihin. Liikeyritys tarvitsee tuekseen somemainontaa, esimerkiksi videoita ja hyviä kuvia.

Työ työnä ja kotielämä erikseen

Vikströmeillä on neljä lasta, joista nuorin on vajaat kaksivuotias ja vanhin kuusi. Äiti pystyy hoitamaan omaa yritystä kotoa, koska lapsia hoitaa kunnan palkkaama perhepäivähoitaja. Usein Aron, Ida, Emmi ja Elias ovat hoitajan kanssa omassa kodissa, toisinaan taas hoitajan kotona.

– Näen, kun lapset leikkivät pihalla, mutta teen kuitenkin töitä sen aikaa, kun hoitaja on paikalla. Sitten kun olen perheen parissa, yritän olla tekemättä töitä.

Tanja Vikströmin lapset eivät pääse kovinkaan usein vierailemaan pihapiirissä sijaitsevassa lelukaupassa. Pienet lapset saattaisivat panna kaupassa hyrskyn myrskyn.

He kyllä pääsevät testaamaan uutuusleluja, jolloin äiti tietää, ovatko ne tarpeeksi kestäviä. Ehkä lapsille vasta vanhempana valkenee, että äidillä on lapsen näkökulmasta maailman paras ammatti: lelukauppias.

