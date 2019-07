Curly girl -ilmiön yllättävä seuraus: pikkukunnan hiustuotetehtaalla jouduttiin lykkäämään kesälomia ja lisäämään yövuoroja

Vuodenvaihteessa siitä tiesivät vain harvat. Pääsiäiseen mennessä kiharailmiö oli lähes kaikkien huulilla. Toukokuussa pienen itäsuomalaisen kunnan hiustuotetehtaassa oltiin helisemässä, koska markettien shampoo- ja hoitoainehyllyt ammottivat tyhjyyttään.

Hämmästyttävän moni halusi herättää henkiin kadonneet kiharansa ja olla curly girl. Metodiin ryhtyminen tarkoitti kotitalouksissa pesuaineiden tuoteselosteiden syynäämistä ja purkkiarsenaalin vaihtamista sulfaatittomiin ja silikonittomiin tuotteisiin, jotka eivät saa sisältää kuivattavia alkoholeja.

Toukokuussa Keskolta ja S-ryhmästä kerrottiin, että metodiin soveltuvien hiustuotteiden myynti on jopa kaksinkertaistunut vuoden aikana.

Monia metodin ohjeisiin sopivia tuotteita, XZ:aa, Herbinaa ja LV:tä, valmistetaan Bernerin Heinäveden tehtaalla.

Tehtaanjohtaja Jari Puustinen katsoo tyytyväisenä linjastolla kulkevien pakkausten tasaista, mutta nopeaa virtaa. Shampoopullot täyttyvät ja saavat kylkiinsä etiketin sekä tuoteselosteen.

Heinäveden tehtaanjohtaja Jari Puustinen on kiitollinen siitä, että kiharabuumin pahimmasta rysäyksestä selvittiin hyvän henkilökunnan ansiosta. Niko Mannonen / Yle

Hetkessä kasvanut kysyntä ja hupenevat varastot tulivat toukokuussa täytenä yllätyksenä ja pistivät tehtaan suunnitelmat uusiksi. Suomen valtaama kiharahimo tarkoitti tehtaan tuotantojärjestyksen muuttamista ja työvuorojen lisäämistä.

– Jouduimme pyörittämään tehdasta läpi vuorokauden. Se oli suurin muutos curly girlin myötä. Aiemminkin kysynnän vaihtelua on ollut, muttei koskaan näin voimakasta, Puustinen sanoo.

Erityisesti hoitoaineiden kysyntä on kasvanut.

Kuluva kesä on ensimmäinen, kun kaikki kolme Bernerin Heinäveden tehdasta pyörivät täydellä teholla lomakauden yli. Hiustuotetehtaan lisäksi yhtiöllä on Heinävedellä desinfiointi- ja autonhoitotuotteita valmistava tehdas sekä etikkatehdas. Kaksi jälkimmäistä avattiin vuonna 2014 (siirryt toiseen palveluun) (Kauppalehti).

– Jouduimme tekemään muutoksia hiustenhoitotuotteita valmistavan tehtaan henkilöstön kesälomasuunnitelmiin ja lomalistat valmistuivat myöhemmin. Tämän tehtaan suunniteltu kesäseisokki jouduttiin perumaan ja tehdas on käynnissä koko kesän, tehtaanjohtaja Jari Puustinen kertoo.

Tuotteet matkaavat pakkaamolta varastoon. Niko Mannonen / Yle

15 vuotta tehtaan pakkaamolla työskennellyt Piia Puustinen oikaisee linjastolla jumiin jäänyttä pakkausta ja laite jatkaa pullojen niputtamista. Hänkään ei ole kokenut pitkän työhistoriansa aikana vastaavaa arkeen vaikuttanutta hiusvillitystä.

– Ylitöissä ei ole curly girlin vuoksi tarvinnut olla, mutta erilaisia vuoroja ja vuoronvaihtoja on tehty. Minusta on hyvä, että pienellä paikkakunnalla riittää töitä, Piia Puustinen sanoo.

Hän nostaa kuuden putelin pakkaukset linjastolta lavalle ja kärrää täydet lavat varastoon odottamaan kuljetusta.

"Mitään curly girlin tapaista ole aikaisemmin tapahtunut"

Kevään menekkipiikki on Bernerillä ennennäkemätön, vaikka suomalaisen XZ-hiustenhoitosarjan tuotteita on valmistettu 1950-luvulta saakka. Samalle tasolle eivät yllä edes firman vanhin tuote, hiustenhoitoöljy, kymmenen vuotta sitten hittituotteeksi noussut hiuspuuteri tai 80-luvun lopussa kuluttajille esitelty 2 in 1 -shampoo, joka lupasi pestä ja hoitaa samalla pesukerralla.

Hiuspuuteri jäi osaksi suomalaisten kosmetiikka-arsenaalia, kaksitehoinen shampoo ei.

– Ilmiöiden kehittyminen on ollut ennen sosiaalista mediaa hitaampaa ja paremmin ennustettavissa Mitään curly girlin tapaista ole aikaisemmin tapahtunut, Bernerin tuotepäällikkö *Elina Seppänen *sanoo.

Bernerin Heinäveden tehtailla työskentelee nyt yhteensä 60 työntekijää. Tämän vuoden aikana työntekijöiden määrä on kasvanut curly girlin ja muuten kiihtyneen kysynnän ansiosta. Niko Mannonen / Yle

Kiharoiden ilosanoma levisi somessa kulovalkean lailla. Curly Girl Suomi -Facebook-ryhmässä oli vielä viitisen kuukautta sitten 2 500 jäsentä. Nyt innostuneita on jo yli 77 000, ja uusia liittymispyyntöjä tulee jatkuvasti.

– Uskon, että tulevaisuudessa tällaiset someilmiöt yleistyvät. Seurasimme curly girlin kehittymistä jo vuodenvaihteen aikaan. On aina arvoitus, mitkä ilmiöt kasvavat, ja mitkä eivät, Seppänen sanoo.

Ilmiön suosion laajuuden arvaaminen ennalta onkin arpapeliä. Joskus valmistajat ennakoivat orastavia ilmiöitä vähän liiankin nopeasti.

– On käynyt niinkin, että olemme tuoneet tuotteen liian aikaisin markkinoille, eivätkä kuluttajat ole sille vielä kypsiä. Suosio on saattanut kasvaa vasta myöhemmin, Seppänen sanoo.

Puskan takaa tulleen curly girl -ilmiön edessä tulivat esiin myös kotimaisen tuotannon edut.

– Pystyimme reagoimaan nopeasti muuttuvaan tilanteeseen hyvin.

10 työntekijää lisää

Bernerin tehtaat ovat tällä hetkellä Heinäveden suurin teollinen työnantaja. Hiusten- ja ihonhoitotuotteiden sekä pesuaineiden tuotanto siirrettiin Helsingin Herttoniemestä Heinävedelle vuonna 2001. Sitä ennen tehdasrakennuksessa oli valmistanut tuotteitaan toinen saman alan toimija, jolla oli valmiiksi ammattitaitoinen henkilökunta.

Tavallisesti tavara kulkee tuotantolinjoilla maanantaista perjantaihin kahdessa vuorossa. Tehtaalla työskentelee tuotevalmistajia, prosessihoitajia, laadunvalvojia, laborantteja, laitosmiehiä, pakkaajia, varastotyöntekijöitä sekä ostajia. Tuotantoa ohjaavat työnjohtajat ja laboratorion esimiehenä toimii laboratoriopäällikkö.

– Tehtaassa valmistuu vuosittain yksi pullo tuotetta jokaiselle suomalaiselle, eli noin 5 miljoonaa hiustenhoitotuotetta, Jari Puustinen kertoo.

XZ:n ei tarvinnut kasvattaa tuoteperhettään curly girlin vuoksi, koska joukosta löytyy useita metodiin sopivia shampoita ja hoitoaineita. Kyseessä on tuotepäällikkö Elina Seppäsen mukaan kuitenkin niin iso ilmiö, että se on nyt huomioitu tuotekehityksessä ja lähitulevaisuuden tuotelanseerauksissa. Tuotekehitys vie aikaa. Niko Mannonen / Yle

Tuotekehitys tapahtuu edelleen Herttoniemessä.

Bernerin tehtaat työllistävät tänä päivänä Heinävedellä 60 työntekijää. Viimeisen 18 vuoden aikana työntekijöiden määrä on kaksinkertaistunut. Tämän vuoden aikana tehtaille on palkattu 10 uutta työntekijää – osittain curly girlin vuoksi. Työntekijöistä 75 prosenttia on heinäveteläisiä. Loput tulevat lähikunnista. Pisin työmatka on henkilöllä, joka kulkee töihin Joensuusta.

"Pitää olla kiitollinen"

Vaikka työmäärän kasvu on lisännyt tehtaalla haastekerrointa – ja aluksi kiharoiden sijaan harmaita hiuksia työvuorojen suunnittelijoille – päällimmäinen tunne on kiitollisuus.

– Pitää olla kiitollinen henkilökunnallemme. Joustoa on löytynyt ja olemme pystyneet valmistamaan näinkin paljon tuotteita, tehtaanjohtaja Jari Puustinen sanoo.

Heinäveden ja 60 työntekijän tulevaisuus näyttää tällä hetkellä lupaavalta. Kasvava kysyntä lisää uskoa tehtaan jatkoon. Pelkoa tuotannon siirtymisestä ulkomaille ei tällä hetkellä ole.

Muutama vuosi sitten tehtaisiin investoitiin merkittävästi ja tuotantokoneita ja -laitteita päivitetään vuosittain.

Piia Puustinen on työskennellyt tehtaalla 15 vuotta. Niko Mannonen / Yle

Mutta löytyykö Heinäveden tuotantolinjastojen äärestä kiharakansaa?

– Itse en ole lähtenyt testaamaan, koska minulla on niin lyhyt tukka. Kaveri on kokeillut ja todennut hänelle toimivaksi, Piia Puustinen paljastaa.

– Kiharat eivät pääse oikeuksiinsa tehtaallamme työskentelevillä henkilöillä. Työasuihimme kuuluu, että hiusten tulee olla suojattuina, tehtaanjohtaja Jari Puustinen lisää nauraen.