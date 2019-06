Aviopari aloitti triathlonharrastuksen hääpäivän kunniaksi: “Jos meillä olisi erikseen omat harrastukset, me ei nähtäisi ikinä”

Hymy välkehtii Vera Grünn-Opplandin ja Mike Opplandin kasvoilla, kun he kertovat yhteisestä triathlonharrastuksestaan.

– Triathlon on elämäntapa, jota me molemmat rakastamme, Vera Grünn-Oppland sanoo.

Pariskunta kertoo tekevänsä lähes kaikki treenit yhdessä. Ja treeniä triathlonissa riittää, jos aikoo kehittyä. He treenaavat 10-15 tuntia viikossa.

Molemmat ovat töiden takia kiireisiä. Vera Grünn-Oppland on yrittäjä ja Mike Oppland muun muassa valmentaa koripallojunnuja ja antaa englannin kielen tunteja.

– Jos meillä olisi erikseen omat harrastukset, eihän me nähtäisi ikinä. Kun muutimme yhteen, päätimme, että yhteinen harrastus täytyy löytää, Vera Grünn-Oppland kertoo.

Yhteinen hikitreeni vähentää syyllisyyttä

Urheilupsykologi Satu Kasken mielestä on hienoa, että pariskunta on päättänyt yhdessä satsata yhteiseen harrastukseen. Silloin kummallekaan ei tule tunnetta, että joutuisi luopumaan jostain itselle tärkeästä toisen eduksi.

Vera ja Mike ovat saaneet triathlonin ansiosta yhteisen intohimon kohteen, kivan harrastuksen, yhteiset treenikaverit ja kisamatkat. Juha-Pekka Koponen / Yle

Kun treenihetket vietetään yhdessä, ei synny syyllisyyttä siitä, että on poissa toisen luota oman harrastuksen vuoksi. Kasken mukaan parin on myös helpompi tukea ja ymmärtää toisiaan, kun heillä on samat haasteet kiinnostuksen kohteet.

– Me saamme jakaa yhteisen intohimon ja kivan harrastuksen, yhteiset treenikaverit ja kisamatkat, Vera Grünn-O ppland kiteyttää.

Väsyneenä äänensävy voi kiristyä

Yhteinen urheiluharrastus voi tuoda suhteeseen vähän toisenlaista särinää.

– Intensiivinen treeni koettelee. Väsyneenä kontrolli omista sanomisista lipsuu ja toiselle voi tulla sanottua asioita kärjekkäästi, Satu Kaski sanoo.

Tämä ei Kasken mielestä välttämättä syö suhdetta, koska kun toisen tuntee hyvin, toiselle on myös helpompi antaa anteeksi.

Säröä suhteeseen voi tulla myös käytännön asioissa. Kuka esimerkiksi tekee kotityöt, kun kumpikin on urheilutreenistä poikki? Tässäkin Kasken mukaan on tärkeä löytää tasapaino, ettei jompikumpi tunne uhrautuvansa aina toisen eteen.

Mike Oppland myöntää, että joskus toinen voi vähän ärsyttää, mutta kokonaisuutena yhdessä treenaaminen sujuu todella hyvin.

– Me kannustamme ja autamme toisiamme. On mukavaa, kun on treenikaveri, hän sanoo.

Sattuma vei Ironman-kisan lähtöviivalle

Urheilullisen pariskunnan matka triathlonin maailmaan alkoi oikeastaa siitä hetkestä, kun he menivät naimisiin kesällä 2017.

Samana viikonloppuna Mike Oppland juoksi ensimmäisen maratoninsa ja Vera Grünn-Oppland ensimmäisen puolimaratonin. Kun pari alkoi suunnitella yksivuotishääpäiväänsä, he päättivät pitää kiinni urheiluteemasta. He alkoivat etsiä 16.6. järjestettäviä kisoja. Viron Otepäästä löytyi puolimatkan Ironman-kisa tuolle päivälle.

– Mike oli jostain lukenut vähän Ironman-kisoista, mutta oikeastaan meillä kummallakaan ei ollut mitään hajua, mihin ilmoittauduimme.

Syksyllä pariskunta tajusi, että puolimatkan triathlon on vähän pidempi ja vaativampi kisa kuin, mitä he olivat ajatelleet. Triathlonkilpailussa uidaan 1,9 km, pyöräillään 90 km ja juostaan 21,1 kilometriä. Kärki menee kisan noin neljässä tunnissa. Häntäpäällä aikaa voi mennä tuplasti.

Yli kaksimetriselle Mikelle sopivan triathlonpyörän löytäminen oli vaikeaa. Lopulta pyörä löytyi Hollannista. Juha-Petri Koponen / Yle

Kumpikaan ei osannut uida vapaauintia, eikä maantiepyöräkään ollut kovin tuttu. Syksyllä he liittyivät Lahdessa triathlonseuraan, ostivat maantiepyörät ja alkoivat harjoitella uintia kolme kertaa viikossa.

Kesällä 2018 ensimmäisessä Ironman-kisassa Viron Otepäässä molemmat selvisivät reitin läpi. Mike Opplandin aika oli tasan kuusi tuntia ja puoliso tuli maaliin 12 minuuttia perässä. Kuukautta myöhemmin Joroisilla osat vaihtuivat ja aviomies jäi kolme minuuttia taakse.

Uintimatka on vaikein asennon takia

Sekä Vera Grünn-Opplandilla että Mike Opplandilla on vahva urheilutausta. Aviomies on pelannut lapsesta asti koripalloa. Ammattilaisena hän pelasi kahdeksan vuoden ajan. Nuorempana hän harrasti myös keskimatkan juoksua.

Vera Grünn-Opplandilla ei ole kilpaurheilutaustaa, mutta hän on harrastanut eri liikuntalajeja koko ikänsä. Taustalla on muun muassa jääkiekkoa, kuntosalitreeniä, rullaluistelua ja uintia.

Veran mielestä triathlonharrastus on suhteen rakennuspalikka ja voimavara. Juha-Petri Koponen / Yle

Miehelle triathlonissa juoksu on vahvin laji. Mutta vaikka hänellä on pitkät kädet, uinti on vaikeinta. Oikean uintiasennon säilyttäminen on Mike Opplandille vaikeaa. Jalat tahtovat laskea alas ja asennosta tulee liian pysty. Hän epäilee, että lihasmuisti on vielä kiinni koripallossa.

Vera Grünn-Oppland kertoo olevansa tasaisen hyvä kaikissa lajeissa. Uinti ja juoksu kulkevat hyvin. Eniten työstämistä on vaatinut pyöräily.

– Minulla uinti alkoi kehittyä ihan hyvin. Mikellä oli vähän isompia ongelmia sen kanssa.

Käsikädessä maaliviivan yli vai hippaa?

Ennen Lahden Ironmania pariskunnan keskinäinen kisa on tasatilanteessa. Kumpikaan ei myönnä, että kisaisi tosissaan toisiaan vastaan.

– Jos näkisin maalisuoralla Miken takanani niin luulen, että pysähtyisin ja menisimme käsi kädessä maaliviivan yli.

Pientä kisaviettiä pariskunnan välillä silti on. Otepään kisan pyöräilyosuudella Vera Grünn-Oppland sai lisää puhtia, kun hän näki puolisonsa lähestyvän takaa.

– Ajattelin, että nyt pitää painaa ja katsoa, saako Mike minua kiinni. Vähän hippaa tässä kuitenkin on.

Elokuussa edessä on vielä yksi kilpailu.

Vera Grünn-Oppland ja Mike Oppland osallistuvat yhdessä ensimmäiseen täyden matkan triathlonkisaan Tallinnassa. Täysmatkan kisassa uidaan 3,8 kilometriä, pyöräillään 180 kilometriä pyöräilyä ja juostaan maraton.

