Eilen vapissut Angela Merkel porskutti G20-kokouksessa – Ikä, stressi ja sairaudet voivat pahentaa kuumuden vaikutuksia

Saksan liittokansleri Angela Merkel osallistui perjantaina tavalliseen tapaan G20-maiden kokoukseen Japanin Osakassa.

Merkelin vointi kiinnostaa nyt tavallista enemmän, sillä hänen nähtiin torstaina vapisevan julkisessa tilaisuudessa jo toistamiseen lyhyen ajan sisällä. Merkeliä pidetään Euroopan vaikutusvaltaisimpana poliitikkona.

Saksan hallitus on vakuuttanut liittokanslerin voivan hyvin.

– Kuten näette Osakan kuvista, liittokansleri on erittäin aktiivinen ja terve. Hän tekee työtään ja sovituista tapaamisista on pidetty kiinni, Saksan hallituksen tiedottaja Martina Fietz totesi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Merkel, 64, vapisi silminnähden torstaina, kun hän tapasi Saksan presidentin Frank-Walter Steinmeierin Berliinissä. Hänelle tarjottiin vesilasillista, mutta hän kieltäytyi siitä.

Edellisen kerran Merkelin nähtiin vapisevan, kun hän vastaanotti viime viikolla Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin Berliinissä. Silloin vapinan kerrottiin johtuvan nestehukasta ja liiasta kahvin juonnista.

Merkel kertoi tuolloin voineensa jälleen paremmin juotuaan vettä. Torstain tapahtumille ei ole annettu tarkempaa selitystä.

Saksaa ovat koetelleet viime päivinä kovat helteet.

Merkelin on nähty vapisevan aiemminkin julkisesti vuonna 2017, kun hän osallistui sotilaalliseen seremoniaan Meksikossa. Myös silloin helteet olivat kovat.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Merkelille tehtiin silloin terveystarkastukset, joissa kaiken todettiin olevan kunnossa. Esimerkiksi viitteitä vapinaa aiheuttavasta Parkinsonin taudista ei löydetty.

Myös asiantuntijan mukaan ihmisen elimistö voi ajautua kuumuudessa vapinaa tai kramppeja aiheuttavaan tilaan.

– Elimistön lämpeneminen, nestehukka ja suolojen poistuminen elimistöstä voivat aiheuttaa värinää, kuvailee lämpöfysiologian erikoisasiantuntija Sirkka Rissanen Työterveyslaitoksesta.

Kun ihminen hikoilee paljon, hänen elimistöstään poistuu suoloja, jotka säätelevät lihasten toimintaa. Silloin ihminen voi alkaa väristä tahtomattaan.

Rissasen mukaan eri tekijät voivat altistaa ihmistä kuumuuden aiheuttamille oireille. Esimerkiksi stressi voi heikentää ihmisen kykyä sietää kuumuutta, sillä elimistö on jo valmiiksi eräänlaisessa hälytystilassa.

– Erilaiset sairaudet voivat altistaa niin, että kuumuus vaikuttaa voimakkaammin. Myös ikä vaikuttaa elimistön säätelykykyyn, kun verenkierto ja verisuonten kimmoisuus vanhemmiten heikkenevät.

Myös energiavaje ja aivojen hiilihydraattivaje voi aiheuttaa vapinaa. Kuumalla myös ruoka maistuu heikommin.

Nestehukan tai elimistön kuumenemisen iskiessä tarvitaan lepoa, rauhoittumista ja tietenkin nesteytystä.

– Tuskin siinä tilanteessa ajatus on kirkkaana. Ainakaan mitään fyysistä työtä ihminen ei pysty tekemään, Rissanen sanoo.

Saksassa asiaa on ruodittu melko maltillisesti

Saksan mediassa Merkelin terveydentilaa on spekuloitu jopa yllättävän vähän. Televisiokanava ARD:n pääuutislähetyksessä asiaa ei edes mainittu torstaina. Laajimmin aihetta on ruotinut Bild-lehti.

Saksassa poliitikkojen yksityistä elämää pengotaan mediassa vähemmän kuin esimerkiksi Britanniassa tai Yhdysvalloissa. Myös Merkel on varjellut yksityisyyttään tiukasti.

Saksalaisissa lehdissä on pohdittu kuitenkin sitä, onko Merkelin terveydentila hänen yksityisasiansa vai ei.

Laatulehti Frankfurter Allgemeine Zeitung (siirryt toiseen palveluun) piti kysymystä Merkelin terveydentilasta oikeutettuna. Johtavien poliitikkojen terveydentila vaikuttaa heidän toimintakykyynsä, eikä näin ollen ole vain yksityisasia, Die Welt puolestaan kirjoitti (siirryt toiseen palveluun).

Tagesspiegel-lehti puolestaan muisteli (siirryt toiseen palveluun), miten Saksassa on sen historian aikana salattu liittokanselereiden terveysongelmia. Liittovaltion ensimmäisen liittokanslerin Konrad Adenauerin keuhkokuumeesta ei kerrottu, kuten myös Willy Brandtin masennuskausista ja Helmut Kohlin eturauhasongelmista.

Heinäkuussa 65 vuotta täyttävä Merkel on toiminut Saksan liittokanslerina vuodesta 2005 lähtien. Hän on tunnettu ahkerana ja kylmähermoisena johtajana. Merkel on tehnyt töitä pitkään äärimmäisen paineen alla.

Merkelin kaudella Euroopassa on ratkottu muun muassa eurokriisiä, pakolaiskriisiä, Ukrainan sotaa ja Britannian lähtöä Euroopan unionista.

Liittokanslerin terveydentilassa ei ole ollut suurempia ongelmia – Merkel on ollut sairauslomalla hyvin harvoin. BBC:n mukaan Merkel on tunnettu kovasta kestävyydestään esimerkiksi yömyöhään venyvissä tiukoissa EU-kokouksissa.

Merkel luopui kristillisdemokraattisen puolueen johtajan tehtävästä joulukuussa 2018. Merkelin aikomuksena on ollut kuitenkin toimia liittokanslerina kautensa loppuun eli vuoteen 2021 asti. Sen jälkeen hänen on määrä luopua tehtävästään.

