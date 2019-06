Herätys: Yli 100 000 talossa vielä jätevesiremontti tekemättä, Pride-viikko huipentuu Helsingissä, pohjoisessa sataa

Kello tikittää: jätevesiremonti tekemättä 114 000:lta – katso kartasta tilanne seudullasi

Lain vaatima jätevesiremontti on edelleen tekemättä hurjalta määrältä kesämökkejä ja asuinrakennuksia. Aikaa remonttien tekemiseen on enää lokakuun loppuun. Karttamme kertoo, että korjaustarpeita on eniten suosituilla mökkialueilla kuten Etelä-Savossa.

Pride-viikko huipentuu Helsingissä

Pride-viikon nuorille suunnatussa ohjelmassa on keskusteltu muun muassa siitä, minkälaista on joutua seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi koulussa kiusatuksi. On pohdittu, miten opettajia kouluttamalla ja esimerkiksi Setan henkilöstöä kouluihin kutsumalla suomalaisesta koulusta saataisiin maailman tasa-arvoisin. Pride-viikko huipentuu tänään kulkueeseen, jonka suoraa lähetystä voi seurata Yle Teemalla ja Areenassa klo 11.55 alkaen.

Perussuomalaiset kokoontuvat puoluekokoukseen Tampereella – Halla-aholle ei vastaehdokkaita

Viikonlopun puoluekokous on ensimmäinen sitten vuoden 2017 kokouksen, joka johti puolueen hajoamiseen. Odotettavissa on vaihdoksia puolueen varapuheenjohtajistoon ja puoluesihteerin tehtävään. Yle näyttää puheenjohtajavalinnan suorana kello 12 ja seuraa muun puoluejohdon valintaa verkossa päivittyvässä artikkelissa.

Kare Halonen on nähnyt hallitusten vaihtuvan, mutta hän pitää Suomen EU-poliitiikan pystyssä

Suomen kolmas kausi EU:n puheenjohtajana alkaa maanantaina ja jännittävillä uutisilla. Kauden aattona saksalaislehti Welt kertoi, että komission puheenjohtaksi ei nousisikaan EPP:n kärkiehdokas Manfred Weber. Suomessa taas pääministeri on hiljattain vaihtunut, mutta poliittisissa muutoksissa yksi on ja pysyy: EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen. Kuka on tämä taustojen mies, joka pitää Suomen EU-politiikan pystyssä?

Pohjoisessa sateista, etelässä poutaa

Lännestä leviää yön aikana sateita maan pohjoisosaan. Lauantaina päivällä maan pohjoisosassa sataa yleisesti vettä ja maan keskiosassa tulee sadekuuroja. Etelässä on suurelta osin poutaa.

