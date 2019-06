Kiina kertoo jatkavansa öljyntuontia Iranista Yhdysvaltain uhkauksista huolimatta

Ilmoitus tulee herkkänä ajankohtana, sillä Yhdysvaltain ja Kiinan presidenttien on määrä sovitella huomenna kauppakiistaansa G20-kokouksessa Japanissa.

Kiina kertoo jatkavansa öljyntuontia Iranista siitä huolimatta, että Yhdysvallat on uhannut kaikkien Iranin kanssa öljykauppaa tekeviä pakotteilla.

Kiinan ilmoitus tuli vain päivää ennen kuin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on määrä sovitella kauppakiistaansa Japanin G20-kokouksessa.

Kiinan ulkoministeriön alaisen asevalvontaosaston johtaja Fu Cong sanoo, että Kiina vastustaa yksipuolista pakotteiden asettamista.

Yhdysvallat tiukensi Iran-pakotteitaan toukokuussa koskemaan kaikkea öljyntuontia Iranista ja uhkasi asettaa pakotteita kaikille niille maille, jotka eivät noudata Yhdysvaltain tahtoa asiassa.

– Emme hyväksy Yhdysvaltojen niin sanottua nollatoleranssipolitiikkaa, sanoo Fu Cong.

Pakotteet ovat romahduttaneet Iranin öljynviennin. Kansainvälinen energiajärjestö tosin ilmoitti aiemmin tässä kuussa, että Iran on jatkanut jossain määrin öljynvientiä. Järjestön mukaan on kuitenkin vaikeaa sanoa, mille maille Iran on raakaöljyään myynyt.

Iran, Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Britannia, Saksa ja Ranska allekirjoittavat huhtikuussa 2015 ydinsopimuksen, jonka tarkoituksena oli varmistaa, ettei Iran kehitä ydinasetta sekä päästä eroon Iraniin kohdistuvista pakotteista.

Presidentti Trump kuitenkin vetäytyi sopimuksesta vuonna 2018 ja palautti Iranin-vastaiset pakotteet.

Lähteet: AFP