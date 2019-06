Sisäministeri Ohisalo Suomen päätöksestä ottaa vastaan Italian torjumia turvapaikanhakijoita: Pakolaispolitiikan linja on muuttunut

Hallitus päätti tänään perjantaina, että Suomi ottaa vastaan Italian hallituksen torjumalta Sea Watch 3 -alukselta vastaan kahdeksan turvapaikanhakijaa.

Kyseessä on uuden hallituksen linjanmuutos pakolaispolitiikkaan, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo Ylelle.

– Euroopan komissio on esittänyt tällaisen pyynnön eri jäsenvaltioilleen, ja Suomi EU:n tulevana puheenjohtajamaana kantaa hieman enemmän vastuuta, Ohisalo kertoo.

– Kyse on totta kai myös ihmisoikeuksista. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomi neuvottelee puheenjohtajakaudellaan yhteisestä eurooppalaisesta turvapaikkapolitiikasta. Valitettavasti se keskustelu on tällä hetkellä harvinaisen jumissa, ja sen takia joudutaan valitettavasti päätymään tällaisiin yksittäisiin nopeisiin ratkaisuihin. Asian ei lainkaan pitäisi olla näin.

Ohisalon mukaan on ymmärrettävää, etteivät Välimeren valtiot voi yksin kantaa vastuuta kaikista Eurooppaan pakenevista ihmisistä.

– Tällaisessa tilanteessa nousee esiin yhteinen eurooppalainen vastuu ja solidaarisuus. Tässä me näytämme nyt omalla esimerkillämme tietä.

Selvä ero edellisen hallituksen linjaan

Suomen edellinen hallitus kieltäytyi ottamasta vastaan Maltalle pelastautuneista turvapaikanhakijoista tämän vuoden tammikuussa.

Tuolloin ministerikokouksessa Suomea edustanut valtiosihteeri Samuli Virtanen (sin.) perusteli päätöstä sillä, ettei Suomi sitoudu uusiin kiintiöihin, "ennen kuin vanhat on hoidettu".

Ohisalon mukaan tulevista turvapaikanhakijoista ei voi toistaiseksi kertoa lukumäärän lisäksi muuta. He tulevat käymään läpi normaalin suomalaisen turvapaikanhakuprosessin.

Ohisalo pitää tulevien vastaavien laivatapausten ratkaisun kannalta tärkeänä, että EU:lla olisi jatkossa jokin yhteinen, sovittu tapa menetellä.

– Euroopan parlamentti on juuri valittu ja komissio tulee vaihtumaan, niin nyt on se tilanne, että voimme käydä rauhassa tulevaisuuskeskustelua. Miettiä, miten löydämme ne pienimmät yhteiset nimittäjät jäsenvaltioiden kesken, jotta päästäisiin siihen, että esimerkiksi näiden yksittäisten laivojen kohdalla olisi selkeä ja vahva menettely, että aina tiedetään, kuinka toimitaan.

– Hallitusohjelman nimi on Osallistava ja osaava Suomi. Siellä on vahva painotus siihen, että jokainen osallinen ja Suomi kantaa Euroopan unionin tasolla vastuuta ihmisoikeuksista. Tällä linjalla menemme, Ohisalo sanoo.

Italian ulkoministeriön mukaan siirtolaisia ovat laivalta luvanneet ottaa vastaan Suomen lisäksi Ranska, Saksa, Luxemburg ja Portugali.

