Asiantuntija: Trumpin ja Xin huipputapaamisessa ostettiin lisäaikaa, mutta ongelmia se ei välttämättä ratkaise

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Kiinan johtajan Xi Jinpingin huipputapaamisessa saavutettiin eräänlainen välirauha.

Toukokuussa katkenneita kauppaneuvotteluja jatketaan eikä Yhdysvallat aseta lisätulleja neuvottelujen aikana.

Mistään konkreettisesta maailman kaksi suurinta taloutta eivät Japanin Osakassa G20-maiden kokouksen yhteydessä kuitenkaan sopineet, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu toteaa.

– Positiivista tässä on ilman muuta se, että neuvotteluja jatketaan. Samaan aikaan on tunnustettava se, ettei tässä ei ole tulkittavissa mitään konkreettista edistymistä kummankaan osapuolen tiedotusten perusteella, Koivu sanoo.

Samoilla linjoilla on Elinkeinoelämän keskusliiton kauppapolitiikan johtaja Petri Vuorio.

– Tällä hetkellä ollaan vielä jonkin matkan päässä sopimuksesta. Jos ajatellaan, että 90 prosenttia sopimuksen osasista on kasassa, mutta viimeiset 10 prosenttia sisältää joitakin haastavia osa-alueita, Vuorio sanoo.

Mitään takarajaa neuvotteluille ei ole toistaiseksi annettu.

Lehdistötilaisuudessa Trump sanoi, että amerikkalaisyritykset saavat toimittaa komponentteja matkapuhelinjätti Huaweille. Muusta neuvotellaan Huawein osalta mahdollisesti jo lähipäivinä.

– Muuten tiedotus tähän mennessä herättää melkeinpä enemmän kysymyksiä jatkosta kuin antaa vastauksia, sanoo Nordean Tuuli Koivu.

Molempien säilytettävä kasvonsa

Koivu arvioi, että Yhdysvaltain ja Kiinan johtajien välillä on yhteisymmärrys siitä, ettei kauppasota saa paisua yli äyräiden. Kysymys on siitä, onko jompikumpi valmis antamaan periksi.

– Lehdistötilaisuuden perusteella tulkitsen, ettei Trump ole ainakaan antamassa lainkaan periksi. Hän toki pidättäytyy lisätulleista, mutta kielenkäyttö on samanlaista kuin aikaisemminkin.

Tapaamisen jälkeen Kiina tiedotti hyvin niukasti. Vähäisissä lausunnoissa painotettiin yhteistyötä.

– Kiina on suurempi kysymysmerkki. Toukokuussa Kiina muutti omaa viestintäänsä tiukempaan suuntaan paljon enemmän kuin Yhdysvallat.

– Tärkeää on löytää diili, jossa molemmat voivat säilyttää kasvonsa ja jonka molemmat voivat myydä kotimaiselle yleisölleen. Tämä kertoo siitä, että neuvottelutilanne on todella vaikea ja lopullinen ratkaisu on hyvin kaukana, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu sanoo.

Yle seurasi hetki hetkeltä Trumpin tiedotustilaisuutta huipputapaamisen jälkeen.

Pitkässä ja polveilevassa tiedotustilaisuudessaan Trump sanoi Kiinan ostavan Yhdysvalloista suuren erän maataloustuotteita. Kiina ei tästä heti tapaamisen jälkeen maininnut. Trump pyrkii vetoamaan amerikkalaisiin maanviljelijöihin.

– USA:ssa suurin kärsijä on tähän asti ollut maatalous, se on syy miksi Trumpilla on kiire palauttaa luottamusta nimenomaan maanviljelijöiden joukossa ja saada Kiinan markkinat uudelleen auki.

Toistaiseksi kauppasota on lyönyt Yhdysvaltoja enemmän Kiinaa, jossa on meneillään heikompi suhdannetilanne.

Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu arvioi, että huipputapaaminen ei näy kovin paljon rahoitusmarkkinoilla, koska tulitaukoa osattiin veikata.

– En usko, että maanantaiaamuna nähdään valtavia liikkeitä G20-kokouksen pohjalta.