Asemiehet avasivat tulen yökerhossa Meksikossa – uhrien joukossa israelilainen DJ

Tuntemattomat asemiehet avasivat tulen yökerhossa San Luis Potosin kaupungissa Meksikossa varhain lauantaiaamuna. Välikohtauksessa kuollut tunnistettiin myöhemmin israelilaiseksi tiskijukaksi Ronen Dahaniksi. Paikallinen syyttäjänvirasto tunnisti Dahanin henkilöllisyyspapereista, ja hänen arvellaan esiintyneen turmapaikalla.

Aseistautuneiden miesten kerrotaan saapuneen yökerhoon varhain lauantaiaamuna ja avanneen tulen tuntemattomasta syystä. Välikohtauksessa kuoli Dahan, ja lisäksi kolme muuta paikalla ollutta loukkaantui. Yksi loukkaantuneista kuoli saamiinsa vammoihin myöhemmin sairaalassa.

Dahan oli Israelin kansalainen, mutta oli syntynyt Ranskassa ja asui nyttemmin Tukholmassa. Facebook-sivunsa mukaan Dahan oli julkaissut toistakymmentä albumia elektronista musiikkia ja tehnyt lukuisia maailman kiertueita.

Väkivaltarikollisuus on ollut viime aikoina kasvussa Meksikossa, ja maan pääkaupungissa Méxicossa on pormestarin päätöksestä otettu kansalliskaarti avuksi väkivallan kitkemiseen. Kansalliskaarti perustettiin maahan hiljattain ja siihen on määrätty satoja sotilaita, liittovaltion poliiseja sekä merijalkaväen sotilaita.

Lähteet: Reuters-AP