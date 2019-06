Britannian May vaati Saudi-Arabian kruununprinssiltä avointa tutkintaa Khashoggin murhasta – Trump väisteli aihetta

Britannian pääministeri Theresa May nosti sauditoimittaja Jamal Khashoggin murhan ja Jemenin tilanteen esiin kahdenkeskisessä tapaamisessaan Saudi-Arabian kruununprinssin Muhammed bin Salmanin kanssa, kertoo muun muassa Guardian (siirryt toiseen palveluun). Kaksikko tapasi Japanin Osakassa G20-maiden kokouksessa.

Vanhempi virkamies kertoo Guardianille Mayn vaativan, että Khashoggin murhatutkinnan on oltava avoin ja läpinäkyvä. Saudi-Arabiasta kriittisesti kirjoittanut Khashoggi murhattiin julmasti viime syksynä Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa. Muun muassa YK on katsonut, että murhan takana on Saudi-Arabia.

May lisäksi toisti, että työtä Jemenin tilanteen ratkaisemiseksi ja konfliktin lopettamiseksi on jatkettava. YK kutsuu Jemenin konfliktia maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Sen helmikuussa julkaistun arvion mukaan konfliktissa on kuollut 17 700 siviiliä ja 3,3 miljoonaa ihmistä on jättänyt kotinsa.

Tapaaminen Saudi-Arabian kruununprinssin kanssa saattoi olla Mayn viimeinen huipputapaaminen ennen kuin hän jättää tehtävänsä.

Trump väisteli kysymyksiä Khashoggiin liittyen

Myös Yhdysvaltain presidentiltä Donald Trumpilta kysyttiin G20-maiden kokouksessa Khashoggin tapauksesta. Trumpilta penättiin perusteluja esimerkiksi siitä, että presidentti ei julkisesti arvostellut Saudi-Arabiaa Khashoggin murhatapauksesta. Toimittaja kysyi, pelkääkö Trump loukkaavansa kruununprinssi Salmania.

– En oikeastaan välitä, jos loukkaan ihmisiä, luulisi sinun tietävän sen. Tulen toimeen kaikkien kanssa, kaikkien paitsi teidän, hän sanoi tarkoittaen edessään istuvia toimittajia.

Trump sanoi pitävänsä Khashoggin murhaa vastenmielisenä mutta väitti, ettei kukaan ole syyttänyt asiasta kruununprinssiä. Kun toimittaja huomautti esimerkiksi Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n sanoneen bin Salmanin olevan vastuussa murhasta, Trump totesi, ettei voi kommentoida tiedusteluasioita.

