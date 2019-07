Perussuomalaisten nuorisojärjestö ei niele ministeriön päätöstä sulkea rahahanat twiittikohun vuoksi – järjestö aikoo valittaa

Perussuomalaisten nuorten puheenjohtajan mukaan järjestöllä on hyvät välit puolueen puheenjohtajaan Jussi Halla-ahoon.

Asseri Kinnusen alkuvuosi perussuomalaisten nuorten johdossa on ollut kohuntäyteinen.

Talvella HS uutisoi nuorisojärjestön (siirryt toiseen palveluun)lappilaisen siiven avoimen rasistisista kirjoituksista ja uuden hallituksen yhteyksistä jyrkän nationalistisena pidettyyn Suomen sisu -järjestöön.

Keväällä järjestö julkaisi Twitter-tilillään twiitin, joka johti järjestön rahahanojen sulkeutumiseen.

Viime vuoden aikana 20-vuotias Kinnunen on kotiutunut armeijasta, aloittanut taloustieteen opinnot Helsingin yliopistossa ja ollut ehdolla eurovaaleissa puolueensa nuorimpana.

Siinä sivussa hän on ottanut ohjat järjestössä, jota sen entinen puheenjohtaja Simon Elo (sin.) on luonnehtinut "pimeyden valtaamaksi". (siirryt toiseen palveluun)

Mitä perussuomalaisten nuorisojärjestössä oikein tapahtuu?

Asseri Kinnusen (kuvassa oikealla) mukaan nuorisojärjestön välit emopuolueeseen ovat hyvät. Puolueen "työmies" Matti Putkonen kuvattiin Kinnusen kanssa perussuomalaisten eurovaalivalvojaisissa toukokuussa. Jyrki Lyytikkä / Yle

"Ministeriössä halutaan hiljentää mielipiteitämme"

Eurovaalien alla järjestö nousi otsikoihin, kun se jakoi Twitter-tilillään kuvan tummaihoisesta pariskunnasta, joka pitelee sylissään vauvaa. "Äänestä perussuomalaisia, jos et halua, että Suomen tulevaisuus näyttää tältä", twiitin saatetekstissä kirjoitettiin.

Järjestö kiiruhti tiedottamaan, että nyttemmin jo poistettu twiitti ei edusta järjestön virallista kantaa. Twiitin kirjoittanut varapuheenjohtaja Toni Jalonen pahoitteli kirjoitusta.

Kesäkuussa opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti peruvansa perussuomalaisten nuorten 115 000 euron valtionavustuksen tältä vuodelta. Ministeriö katsoi järjestön rikkovan toiminnassaan nuorisolain tavoitteita.

Ministeriön mukaan avustusta ei peruttu ainoastaan (siirryt toiseen palveluun) kohutwiitin perusteella. Jo aiemmin keväällä järjestön pääsihteeri Toni Saarinen oli käynyt ministeriössä keskustelemassa siitä, ovatko järjestön julkiset kannanotot ristiriidassa nuorisolain tavoitteiden kanssa.

– Keskusteluja on kyllä käyty. Tämäkin osoittaa, että ministeriössä halutaan hiljentää meidän mielipiteitämme liittyen maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen. Tässä yritetään jälleen kerran hiljentää ja rajoittaa sananvapautta, Kinnunen sanoo.

Kinnusen mukaan ongelma ei ole siinä, että puolueen julkilausumat olisivat nuorisolain vastaisia, vaan siinä, että laki rajoittaa mielipiteitä.

– Minusta on väärin, että nuorisolakia, joka määrittää rahoitusta nuorisojärjestöille, käytetään vipuvartena mielipiteiden rajoittamiseen, Kinnunen sanoo.

Järjestö ei ole vielä lähettänyt ministeriöön oikaisuvaatimusta päätöksestä, mutta se on suunnitelmissa.

Muuttuiko viestintästrategianne kohun myötä?

– Oma näkemykseni ja palaute, mitä kentältä on tullut siitä, miten esimerkiksi meidän someviestintä on onnistunut eduskuntavaalien ja eurovaalien aikaan, on ollut erittäin hyvää. Jatkamme samanlaista onnistunutta viestintää.

Eli jatkossakin yksittäiset järjestön hallituksen jäsenet voivat twiittailla järjestön tilillä edustamatta järjestön kantaa?

– Meillä on tässä omat toimintamallit ja menettelemme tarpeen mukaan, Kinnunen sanoo.

Puoluetuista käyty oikeutta aiemminkin

Yhteensä avustusta peritään takaisin 115 000 euroa.

Tähän mennessä avustusta on käytetty esimerkiksi henkilöstökuluihin: järjestön toimistolle on palkattu kaksi työntekijää. Palkkaa nostavat paitsi Kinnunen, myös järjestön pääsihteeri Toni Saarinen.

Toiminta maakunnissa on laajentunut ja monipuolistunut.

Järjestö on kampanjoinut ja ottanut ahkerasti kantaa: tänä vuonna kannanottoja on julkaistu esimerkiksi pakkoruotsia, Kelan vieraskielisiä puhelinpalveluita, Venäjä-pakotteista luopumista, Yle Kioskin vaalikonetta, ulkomaisen adoption tukemista ja hoitajamitoituksen lakiin kirjaamista vastaan.

Valtionavustus ei tosin ole järjestön ainoa tulonlähde. Perussuomalaiset rp:n tilinpäätöstietojen mukaan vuonna 2017 (siirryt toiseen palveluun) emopuolue ohjasi puoluetuestaan 153 000 euroa nuorisojärjestölle. Vuonna 2016 (siirryt toiseen palveluun) summa oli 238 000 euroa.

Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun järjestö vääntää avustuksista ministeriön kanssa. Tuen määrästä on aiempina vuosina lähetetty oikaisuvaatimuksia ja käyty oikeutta.

Vuoden 2013 avustushakemuksen ministeriö hylkäsi osin väärin perustein, katsoi korkein hallinto-oikeus marraskuussa 2014.

Sittemmin järjestön vuosittaisen avustuksen määrä on kasvanut, vaikka se jääkin vielä kauas esimerkiksi puolen miljoonan euron vuotuisia avustuksia saavien keskusta- tai kokoomusnuorten tasolta.

Nuorisojärjestöjen avustusten myöntökriteerit (siirryt toiseen palveluun) perustuvat paitsi tarpeeseen, myös toiminnan laatuun, laajuuteen ja taloudellisuuteen sekä järjestön ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen merkittävyyteen.

Mitä tapahtuu Perussuomalaisille Nuorille, mikäli avustusta ei saada tällä kertaa takaisin edes oikeusteitse?

– En lähde tuota spekuloimaan. Meidän lähtökohtamme on, että tämä vääryys korjataan ja että rahoitus palautuu siltä osin, Kinnunen sanoo.

Halla-aho tekee pesäeroa

Emopuolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho on tehnyt julkisuudessa pesäeroa nuorisojärjestöön.

– Valitettavasti nuorisojärjestössä on pieni joukko ihmisiä, jotka eivät tunnu ymmärtävän ja hyväksyvän puolueen linjaa, Halla-aho kirjoitti Facebookissa toukokuussa.

Vuonna 2015 PS-Nuoret julisti olevansa järjestönä "poliittisesti epäkorrekti". Kinnusen mukaan poliittisten nuorisojärjestöjen linja on monesti emopuoluetta tiukempi. Petteri Paalasmaa/All Over Press

Kesäkuussa hän kirjoitti, että ministeriön päätös tukien perumisesta ja takaisinperimisestä on "kohtuuton seuraus yksittäisestä typerästä tviittauksesta". Samalla hän kirjoitti toivovansa, että nuorisojärjestössä reagoitaisiin "järjestössä olevaan ongelmaan niillä keinoilla, joita yhdistysdemokratia ja säännöt sille suovat".

Asseri Kinnunen kiistää, että järjestön välit emopuolueen johtoon olisivat kireät.

– Nuorisojärjestöllä on hyvät suhteet puoluejohtoon. Tästä paras esimerkki on se, että minun ja Jussi Halla-ahon työhuoneiden välissä on parikymmentä metriä, koska me olemme samalla puoluetoimistolla.

Millainen on järjestön linja suhteessa emopuolueeseen?

– Me olemme perussuomalaisten nuorisojärjestö, vaikkakin itsenäinen toimija. Teemme perussuomalaista nuorisopolitiikkaa, vedämme tiukkaa kansallismielistä linjaa. Ehkä nuorisojärjestöt ylipäätään ovat yleensä [emopuoluetta] tiukemmalla linjalla, Kinnunen sanoo.

"Useammallakin on näitä kiihotustuomioita"

Kevään eduskuntavaalien yhteydessä useat mediat uutisoivat ehdokkaiden rikostaustoista (siirryt toiseen palveluun). Iltalehden mukaan muutaman vuoden sisään tuomioita olisi saanut myös kaksi ehdokasta, jotka olivat kevään vaaleissa perussuomalaisten listoilla ehdolla nimenomaan perussuomalaisten nuorisojärjestön edustajina.

Heidän saamiinsa rikosnimikkeisiin kuuluu lehden mukaan kiihottaminen kansanryhmää vastaan, uskonrauhan rikkominen, kotirauhan rikkominen, pahoinpitely ja lievä vahingonteko.

Huhtikuussa perussuomalaiset juhlivat vaalitulosta kevään eduskuntavaaleissa. Tiettävästi kahdella PS-Nuorten eduskuntavaaliehdokkaalla oli taustallaan useita rikostuomioita. Tuomo Björksten / Yle

Kinnusen mukaan järjestön jäseneksi hakevaa pyydetään jäsenhakemuksen yhteydessä ilmoittamaan mahdollisista rikostuomioista. Se, millaisiin toimiin mahdollinen rikostausta johtaa, on Kinnusen mukaan tilannekohtaista.

– Puolueen toimijoista useammallakin on näitä kiihotustuomioita. Itse näen tämän niin, että sillä pyritään rajoittamaan keskustelua vaikeista aiheista. Meidän nuorisojärjestönhän kanta on, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan, että tämä perusmuotoinen kohta pitäisi poistaa rikoslaista, Kinnunen sanoo.

Muunlaisten tuomioiden, kuten pahoinpitelyn mahdollisia vaikutuksia rikostuomion saaneen jäsenyyteen järjestössä Kinnunen ei suostu kommentoimaan.

Myös Kinnunen Suomen sisun jäsen

Viikonloppuna Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun) kertoi Jussi Halla-ahon eronneen kaikessa hiljaisuudessa jyrkän kansallismielisestä Suomen sisu - järjestöstä.

Julkisuudessa järjestön suomalaisuuden määritelmää koskevien näkemysten on tulkittu olevan etnonationalisia eli edustavan sellaista nationalismin haaraa, joka korostaa geenejä ja ihonväriä kansalaisuuden määrittelyssä.

Esimerkiksi HS:n (siirryt toiseen palveluun) ja Uuden Suomen (siirryt toiseen palveluun) tietojen mukaan moni perussuomalaisten nuorisojärjestön tämän vuoden hallituksen jäsenistä on Suomen sisu -aktiiveja. Se viittaa järjestön siirtyneen aiempaa radikaalimmalle linjalle etenkin maahanmuuttokysymyksissä.

Myös Asseri Kinnunen on Suomen sisun jäsen. Hän kertoo, että hän aikoo myös jatkaa järjestön jäsenenä.

Onko perussuomalaisten nuorten linja yhteneväinen Suomen sisun kanssa?

– Niin, nämähän ovat erillisiä järjestöjä. Suomen sisu on tällainen epäpoliittinen kansallismielinen yhteistyöjärjestö. Perussuomalaiset taas on kansallismielinen puolue ja puoluetoimija ja sen nuorisojärjestö taas poliittinen nuorisojärjestö, joka on sitä kautta kytköksissä puoluepolitiikkaan.

Missä määrin PS-nuorten ja Suomen sisun aatemaailmat eroavat tai yhtenevät?

– Kansallismielisyys on varmasti sellainen, mikä molemmista liikkeistä kyllä löytyy.

Onko perussuomalaiset nuoret etnonationalistinen järjestö?

– Ei ole. PS-nuoret on kansallismielinen eli nationalistinen järjestö, kuten periaateohjelmassakin lukee.

Voiko Suomen sisuun kuuluminen olla imagohaitta puheenjohtajan asemassa olevalle?

– Jokainen toki itse tekee sen päätöksen, että mihin haluaa kuulua ja mihin ei. En voi astua toisen saappaisiin kommentoimaan tällaisia asioita, Kinnunen sanoo.

Myös perussuomalaisten uusi puoluesihteeri Simo Grönroos on Suomen sisun jäsen. Grönroos toimi perussuomalaisten nuorisojärjerjestön pääsihteerinä vuosina 2009–2012.

Mielikuvatyö tärkeää

Viikonlopun puoluekokouksessa väistynyt perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo muotoili Ylen haastattelussa, että puolueen mielikuvatyössä on tuotava julki, että perussuomalaiset ovat ihan tavallisia ihmisiä, eivätkä he "syö pieniä lapsia ja lepakoita iltaisin".

Tätä myös Kinnunen haluaa korostaa:

– Monesti, kun käsitellään perussuomalaisia vaikkapa suhteessa maahanmuuttoon tai maahanmuuttajiin, mediassa tuodaan ilmi näkemys, että perussuomalaiset olisivat jollakin tavalla ilkeitä, julmia tai pahoja ihmisiä, Kinnunen sanoo.

Viikonlopun puoluekokouksessa moni puolueaktiivi oli sitä mieltä, että kansalla on perussuomalaisista vääränlaisia mielikuvia. Jotkut moittivat mediaa näiden mielikuvien välittämisestä. Lehtikuva

– Esimerkiksi meidän maahanmuuttopolitiikan lähtökohta on se, että Suomi olisi turvallisempi ja parempi paikka asua. Ei se, että haluttaisiin kiusata maahanmuuttajia tai olla heille ilkeitä tai julmia.

Kuitenkin jotkut perussuomalaisten sanomisista on tulkittu lakipykälien perusteella sellaisiksi. Esimerkiksi ne, joista on annettu tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

– Taisinkin jo kertoa, mikä on meidän suhtautuminen on esimerkiksi tähän kiihotuspykälään rikoslaissa. Meidän lähtökohtamme tosiaan on, että Suomi olisi turvallisempi ja parempi paikka elää. Uskon, että meillä poliitikot ovat kyllä tästä lähtökohdasta liikkeellä, että Suomi olisi parempi paikka meille.

Kenelle meille?

– No Suomi ylipäätään, että meillä olisi hyvä maa ja että Suomen kansalaisilla olisi hyvä olla täällä, Kinnunen sanoo.