Suvilahdessa järjestetyssä Tuskassa on ollut tänä vuonna uudelleen lanseerattu alue ja festivaali on rikkonut myös kävijäennätyksiä: perjantain ja lauantain saldo nousi 15 000 kävijään per päivä. Tämä näkyi perjantaina ruuhkina muun muassa sisäänkäynnin kohdalla. Hillin mielestä kaikki on kuitenkin sujunut hyvin: – Uudenlaisesta alueesta ja järjestelyistä ei ole ollut pahaa sanottavaa. Jussi Mankkinen / Yle