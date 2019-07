Hyvää syntymäpäivää, Sony Walkman! Maailmaa muuttaneet korvalappustereot täyttävät 40 vuotta

Ensimmäinen Walkman TPS-L2 on tänä päivänä keräilyharvinaisuus. Nettihuutokaupoissa hyväkuntoisista laitteista alkuperäispakkauksessa pyydetään yli 600 euroa. Mallista on tehty myös lukuisia kopioita. Niistäkin on tullut keräilysoittimia. Kuvakaappaus: ebay.de