"Sadevesi kihelmöi iholla" – Moni pelkää Tšernobyl-katastrofin aiheuttaneen syöpää ja myrkkymarjoja: miten laskeuma vaikutti Suomessa oikeasti?

Säteilyturvakeskuksen kartta kuvaa cesium-137:n laskeumaa nykypäivänä. Vanhoihin laskeumia kuvaaviin karttoihin verrattuna nykytilanne on laskettu vuoden 2019 kuntajaolle niin, että radioaktiivisen aineen puoliintuminen on otettu huomioon. Reilussa 33 vuodessa on cesium 137:n aktiivisuuskate laskenut noin puoleen siitä, mitä se oli heti laskeuman jälkeen. Säteilyturvakeskus