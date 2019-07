Kauppasota nurkan takana ja tärkein tavoite entistä kauempana, mutta EKP:n vasta aloittanut pääekonomisti vakuuttaa Ylelle: “EKP on luova uusien työkalujen kehittämisessä”

Euroopan keskuspankin uudella pääekonomistilla voisi olla helpompiakin aikoja aloittaa hommat: euromaiden niukkaa kasvuennustetta on juuri viilattu vielä niukemmaksi ja tärkein tavoite eli inflaation kiihdyttäminen on entistä kauempana.

Kesäkuun alussa aloittanut Philip Lane vakuuttaa kuitenkin, että keskuspankilta eivät keinot lopu. Lane muistuttaa, että EKP:n pääkonttorista Frankfurtissa on löytynyt ennenkin luovuutta.

Ylen haastattelussa Lane listaa, miten talouteen on puhallettu henkeä monin keinoin.

Korot on laskettu miinukselle, valtion velkakirjoille on luotu osto-ohjelma, pankeille erityinen lainaohjelma ja lisäksi markkinoille on luotu vakautta lupaamalla “riittäviä” toimia.

EKP:stä löytyy luovia keinoja talouden shokkien taltuttamiseen, sanoo pääekonomisti Philip Lane. Frank Rumpenhorst / EPA

– Tämä kombinaatio on toiminut hyvin tähän mennessä. Jos talous hidastuu - taantumaa emme ennusta - voimme tehdä lisää, Lane lupaa.

– EKP:llä on näissäkin oloissa keinoja vastata talouden ja inflaation shokkeihin. Keskuspankki on vahva instituutio.

Miinuskorot täältä ikuisuuteen?

EKP:n talletuskorko liikepankeille on ollut miinusmerkkinen vuodesta 2014 lähtien, mutta tilanne on silti Lanen mukaan vain väliaikainen.

– Negatiiviset korot eivät ole uusi normaali, mutta toistaiseksi ne ovat eduksi. Ne tarkoittavat lisää investointeja ja kotitalouksien kuluttamista.

Alle nollan menevien korkojen pitäisi luoda talouskasvuun vauhtia, mutta juuri nyt meno ei ole huimaa. Kesäkuun ennusteessaan (siirryt toiseen palveluun) EKP alensi kahden tulevan vuoden kasvulukujaan muun muassa Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan takia.

BKT:n kasvu ennuste nyt ennuste maaliskuussa 2019 1,2 1,1 2020 1,4 1,6 2021 1,4 1,5

Suomen Pankin Helsingissä järjestämässä tilaisuudessa Lane esitteli myös laskelmat siitä, mikä EKP:n epätavallisten toimien vaikutus on ollut.

Ilman poikkeuksellisia toimia kasvu olisi kiivennyt viime vuonna vain täpärästi yli yhden prosentin, kun se nyt ylsi lähelle kahta prosenttia. Myös inflaatio olisi jäänyt alle yhden toteutuneen 1,8 prosentin sijasta.

EKP:n keskeisenä tavoitteena on pitää talous liikkeessä noin kahden prosentin hintojen nousun avulla. Liian matala inflaatio johtaa helposti talouden hidastuvaan kierteeseen.

Euroopan tilastokeskus Eurostat arvioi kesäkuun inflaation matelevan vain 1,2 prosentissa Antti Parviala / Yle

Tuoreimman tilaston mukaan tavoite on kuitenkin karkaamassa. Huhtikuussa hinnat nousivat 1,7 prosentin vauhdilla, mutta touko- ja kesäkuussa pudottiin vuoden alimmille tasoille.

Onko kahden prosentin tavoite enää edes järkevä?

– Tavoitteen muuttamisesta ei käydä keskustelua, Lane kuittaa kysymyksen.

Vakautta pienille

Entä mitä tuore pääekonomisti vastaa niille, joiden mielestä Suomi olisi selvinnyt talouskriisistä omalla markallaan paremmin kuin euromaana? Pärjäsihän kruunu-Ruotsikin meitä paremmin.

– Olen suuri euro-fani, Lane kuittaa heti ensimmäisenä.

– Kuvittele, millainen kriisi olisi ollut ilman vahvaa keskuspankkia! Olisi ollut paljon pahempi, jos silloin olisi ollut yhdeksäntoista maata ja valuuttaa.

– Varsinkin pienille maille euro tuo vakautta. Se on hyvä keksintö, valuutastamme pitää olla ylpeä.

Philip Lanen toimikausi pääekonomistina kestää kahdeksan vuotta.