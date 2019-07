Maksuhäiriöisiä on Suomessa 380 000 – merkintöjen määrä on kasvanut yli 30-vuotiailla

Maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut yli 70 000:lla tällä vuosikymmenellä.

Maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut yli 70 000:lla tällä vuosikymmenellä. Tiina Jutila / Yle

Eniten maksuhäiriöisiä on Päijät-Hämeen maakunnassa.

Maksuhäiriöisten ihmisten määrä on noussut Suomessa yli 380 000:een. Asiakastieto Groupin mukaan maksuhäiriöisten määrä on kasvanut vuodessa 4 000 ihmisellä.

Kasvua merkinnöissä on yli 30-vuotiaiden ikäluokasta aina eläkeikäisiin saakka.

– Asiakastieto Groupin tilastojen mukaan ongelmallisin ikäryhmä ovat kolmikymppiset, jotka ovat myös aktiivisimpia kuluttajina. Heistä yli 13 prosentilla on maksuhäiriömerkintöjä, ja osuus on vuodessa edelleen kasvanut, tiedotteessa kerrotaan.

Maksuhäiriömerkintöjen määrä on kasvanut yli 70 000:lla tällä vuosikymmenellä. Eniten maksuhäiriömerkintöjä on 25–44 -vuotiailla miehillä. Tässä joukossa maksuhäiriöisiä on yli 15 prosenttia.

Maakunnittain tarkasteltuna eniten maksuhäiriöisiä on Päijät-Hämeessä eli yli yhdeksän prosenttia.

Luvut perustuvat Asiakastieto Groupin tietoihin. Yksityishenkilöiden luottotietoja rekisteröi Suomessa myös Bisnode Finland.

Nuorten maksuhäiriömerkinnät laskussa

Sen sijaan nuorten maksuhäiriöt ovat pysyneet laskusuunnassa aina vuodesta 2012 lähtien.

– Maksuhäiriöisiä nuoria on nyt selvästi vähemmän kuin vuosi sitten. Esimerkiksi alle 20-vuotiaista enää 1,3 prosentilla on maksuhäiriömerkintä, kun vielä vuosi sitten osuus oli lähes 1,7 prosenttia, Asiakastieto Groupin liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen sanoo tiedotteessa.

Asiakastieto Group pitää hyvänä, että hallitusohjelmassa on linjattu positiivisen luottorekisterin käyttöön ottamisesta hallituskauden aikana. Positiivinen luottorekisteri on tietokanta, josta luotonantajayhtiöt voivat reaaliaikaisesti nähdä luotonhakijan lainamäärät ja tulotiedot.

Nykyisellään luotonantaja näkee vain maksuhäiriömerkinnät.