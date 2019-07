Elenia Lämpö myydään ulkomaisille sijoittajille

Elenia-konsernin emoyhtiö Elenia Oy on tehnyt sopimuksen Elenia Lämpö Oy:n myynnistä. Ostajatahoja on kolme: SL Capital Infrastructure II SCSP, DIF Infrastructure V Coöperatief U.A ja LPPI Infrastructure Investments LP.

Yhtiön tiedotteen mukaan Elenia Lämmön myynti mahdollistaa sähköverkkoyhtiö Elenia Oy:n keskittymisen sähkönjakelun varmuuden parantamiseen sekä älykkään sähköverkon ja asiakaspalveluiden kehittämiseen asiakkailleen. Kaupan avulla Elenia myös lyhentää velkojaan.

Ostajat infrasijoittajia

Elenia löysi kaukolämpöyhtiölleen ostajat, jotka ovat erikoistuneet juuri infrasijoituksiin. SL Capital Infrastructure II SCSP:n taustalla on skotlantilainen sijoitusyhtiö Aberdeen Standard Investments. Yhtiö osti hiljattain lähes puolet Riihimäen Kaukolämpö Oy:stä.

Hollantilainen DIF Infrastructure V puolestaan pääomasijoittaa infraprojekteihin, joissa on saatavissa pitkän tähtäimen vakaata ja ennustettavaa tuottoa.

LPPI on brittiläinen paikallishallinnon eläkerahasto, joka on perustettu vuonna 2016. Sen LPPI Infrastructure Investments LP -sijoitusrahasto on perustettu kesäkuussa 2017. Sekin investoi juuri infraan, pääasiassa Isossa-Britanniassa, Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Kauppahintaa ei tiedossa

Elenia Lämpö Oy tuottaa ja jakelee kaukolämpöä Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa kaikkiaan 16 kaukolämpöverkkoalueella. Elenia Lämmöllä on kaukolämpöverkkoa lähes 500 kilometriä ja noin 85 000 loppukäyttäjää. Se on Suomen toiseksi suurin yksityinen kaukolämmön myyjä.

Elenian muodostavat kaupan jälkeen sähkönjakeluyhtiö Elenia Oy, Elenia Palvelut Oy ja Elenia Finance Oyj. Koko Elenian omistus vaihtui viime vuonna.

Nyt tehdyn kaukolämpöyhtiökaupan arvoa ei ole kerrottu julkisuuteen. Elenia Lämpö Oy:n liikevaihto oli viime vuonna reilut 77 miljoonaa euroa.