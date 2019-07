Islannissa ei ole enää pakko olla kenenkään -poika tai -tytär – lainmuutos luo sukupuolineutraalin nimivaihtoehdon

Islanti on päättänyt muuttaa nimilakiaan mahdollistaakseen sukupuolineutraalin nimivaihtoehdon käyttöönoton. Islannissa ei ole juurikaan käytössä sukunimiä, vaan islantilaiset nimet muodostuvat pääsääntöisesti etunimestä ja isännimestä, johon on liitetty joko tytärtä tarkoittava pääte -dóttir tai poikaa tarkoittava pääte -son.

Esimerkiksi Islannin presidentin Guðni Jóhannessonin nimi merkitsee Guðni Jóhanneksenpoikaa ja pääministeri Katrín Jakobsdóttirin nimi Katrín Jakobintytärtä.

Nyt Islannin parlamentti eli allting on hyväksynyt nimilakiin muutoksen, joka tuo -sonin ja -dóttirin rinnalle kolmannen vaihtoehdon. Uusi sukupuolineutraali pääte on -bur, joka on suomeksi lapsi. Presidentti voisi siis jatkossa olla Guðni Jóhannesbur ja pääministeri Katrín Jakobsbur.

Uuden päätteen voivat kuitenkin ottaa käyttöönsä vain henkilöt, joiden sukupuoleksi ei ole viranomaisrekistereihin merkitty miestä tai naista, kertoo Iceland Review -uutissivusto (siirryt toiseen palveluun). Islannin parlamentin hyväksymän lakimuutoksen myötä maassa voi jatkossa ilmoittaa sukupuolekseen x, eli ei mies eikä nainen.

Alltingin kesäkuussa hyväksymiin muutoksiin kuuluu myös se, että jatkossa nimirekisterissä ei enää jaotella etunimiä miesten ja naisten nimiin, vaan samaa nimeä voi käyttää sukupuolesta riippumatta.

– Aiemmin miehillä on voinut olla vain miesten nimiksi ja naisilla naisten nimiksi luokiteltuja nimiä. Muutoksen myötä nimi valitaan yhdestä nimilistasta kaikille, Islannin väestörekisterin lakimies Inga Helga Sveinsdóttir selittää muutosta Islannin yleisradioyhtiön RÚV:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

