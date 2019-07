Herätys: Kerrostalo palaa Lahdessa, vääntö EU-nimityksistä jatkuu, opiskelija-asunnot ovat kiven alla

Kaksi ihmistä on viety sairaalaan Lahden Liipolassa tapahtuneen palon takia. Syttymissyystä ei ole tietoa.

Kaksi ihmistä on viety sairaalaan Lahden Liipolassa tapahtuneen palon takia. Syttymissyystä ei ole tietoa. Juha-Petri Koponen / Yle

Lahdessa palaa kerrostalo – sammutustyöt jatkuvat, kaksi viety sairaalaan

Luhtikadulla Lahden Liipolassa palaa viisikerroksinen kerrostalo, josta on jouduttu evakuoimaan useita asukkaita, kertoo pelastuslaitos. Sairaalaan on viety kaksi ihmistä, joista toinen pelastettiin palavasta asunnosta. Tulipalo syttyi ylimmässä kerroksessa, josta se levisi räystään alta katolle. Palosta annettiin Lahden alueelle vaaratiedote hieman neljän jälkeen runsaan terveydelle haitallisen savun takia.

Nimitysvääntö jatkuu EU-huippukokouksessa

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen Frans Zimmermans saattaa pian johtaa EU-komissiota. Marcel van Hoorn / EPA

Vääntö korkeista EU-nimityksistä jatkuu tänään EU-johtajien huippukokouksessa Brysselissä. Maratonkokous alkoi jo toissa päivänä. Hollantilaisen sosialistin Frans Timmermansin kerrotaan olevan vahvoilla EU-komission johtoon.

Opiskelija-asuntojen kysyntä kohosi huippulukemiin

Hakemustulva opiskelija-asuntoihin on suurimmillaan. Eija Kontio / Lehtikuva

Opiskelija-asuntojen kysyntä on jälleen korkeimmillaan. Yhteishaun tuloksista saatiin tietoa viime viikolla, minkä vuoksi asuntosäätiöille tulvii hakemuksia eri puolilla Suomea. Kysyntää on varsinkin yksiöistä, mutta monella paikkakunnalla tarjolla on lähinnä soluasuntoja.

Pian pelkkä luottokortti ei enää käy verkkokaupassa

Suuri osa kauppiaista ei tiedä koko uudistuksesta. AOP

Eurooppalaiset verkkokaupat tulevat menettämään miljardien eurojen edestä ostoja, jos ne eivät ole ottaneet vahvaa tunnistamista käyttöön syksyyn mennessä. Syyskuussa tulee voimaan EU:n maksupalveludirektiivi, jonka tarkoituksena on tehdä verkkomaksamisesta entistä turvallisempaa. Suomalaiset verkkokaupat ja sovelluspohjaiset palvelut ovat pulassa, sillä arvioiden mukaan iso osa kauppiaista ei vielä edes tiedä uudistuksesta.

Matalapaine velloo Suomen yllä – ja sadetta pukkaa

Kerttu Kotakorpi / Yle

Suomen etelä- ja keskiosiin on yön aikana saapunut epävakaata säätä. Suuressa osin maata nähdään vesisadetta ja etelä- ja keskiosissa jyrisee jopa ukkonen. Rannikolla on kuitenkin vakaampaa. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.