Lahdessa palaa kerrostalo – Palomestari: "Sammutustyöt jatkuvat vielä useita tunteja"

Luhtikadulla Lahdessa palaa viisikerroksinen kerrostalo, josta on jouduttu evakuoimaan useita asukkaita, kertoo pelastuslaitos. Palavasta asunnosta on pelastettu yksi ihminen, joka on viety sairaalahoitoon.

Päivystävän palomestarin Vesa Läderbergin mukaan palo on levinnyt kattorakenteisiin ja sammutustyöt ovat kesken.

– Sammutustyöt jatkuvat näillä näkymin vielä useita tunteja, Läderberg kertoi Ylelle puoli yhden maissa yöllä.

Läderberg kertoi myös, että noin kymmenkunta ihmistä on jo evakuoitu savun takia kattopalon alta. Joitakin ihmisiä on jäänyt asuntoihin, koska pelastuslaitos on katsonut sen turvalliseksi.

Tulipalo syttyi ylimmässä kerroksessa, josta se levisi räystään alta katolle. Palon syttymissyystä ei ole tietoa.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Luhtikadulle hieman ennen kello kymmentä illalla.