Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvontavirasto aloitti tutkinnan rajavartijoiden nettiyhteisöstä – rasismia ja kongressiedustajan herjaamista

Yhdysvaltain tulli- ja rajavalvontavirasto CBP (Customs and Border Protection) on aloittanut tutkinnan, joka koskee laitoksen nykyisten ja entisten rajavartioiden salaisen Facebook-yhteisön sisältöä. Yhteisö on ollut toiminnassa lähes kolme vuotta ja siinä on noin 9 500 jäsentä.

Yhteisössä on julkaistu ja jaettu esimerkiksi rasistisia kuvia sekä pilkattu siirtolaisia. Lisäksi yhteisössä on herjattu Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsentä Alexandria Ocasio-Cortezia, joka on arvostellut rajavartiolaitoksen toimintaa useaan otteeseen.

Ocasio-Cortez vieraili Yhdysvaltojen ja Meksikon rajalla sijaitsevilla laitoksilla maanantaina, ja arvosteli Twitterissä rajavartijoiden yhteisön toimintaa sekä siirtolaisten olosuhteita rajalaitoksilla. Ocasio-Cortez muun muassa kertoi, että siirtolaiset joutuvat juomaan vessanpöntöistä.

– 9 500 CBP:n viranomaista jakaa meemejä kuolleista siirtolaisista ja keskustelee väkivallasta ja seksuaalisista väärinkäytöksistä kongressin jäseniä kohtaan, Ocasio-Cortez sanoo.

– Miten ihmeessä CBP:n voidaan luottaa kohtelevan siirtolaisia inhimillisesti, hän jatkaa.

Rajavartijoiden päällikkö Carla Provost tuomitsee Facebook-yhteisön asiattomat viestit.

– Kaikki viraston toimintatapoja rikkoneet työntekijät joutuvat vastuuseen rikkeistään, Provost toteaa.

Paperittomien siirtolaisten määrä Yhdysvaltain rajalla on lisääntynyt viimeisten kuukausien aikana. Uutistoimisto AFP:n mukaan pelkästään toukokuun aikana rajavartijat ovat ottaneet haltuun noin 144 000 siirtolaista.

Lähteet: AFP-REUTERS