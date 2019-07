Mikä on matkaparkki ja minne sen voi perustaa? Kemissä "kaupunkilaisten olohuoneeseen" rakennettu matkaparkki herätti huolen puiston puolesta

Kemissä kiistelyä herättänyt matkaparkki on tehty Meripuistossa sijaitsevan ravintolan takapihalle.

Antti Heikinmatti / Yle

Perinteisten leirintäalueiden lisäksi matkailuajoneuvoilla reissaavia kesämatkalaisia palvelee Suomessakin yhä useampi niin sanottu matkaparkki. Tilapäiseen yöpymiseen tarkoitettuja alueita on perustettu muun muassa huoltoasemaketjujen pihoille, mutta myös kaupunkien keskustoihin.

Kemissä toiminut matkaparkki on saanut osan kaupunkilaisista hermostumaan. Matkaparkki on keskustassa ja aivan meren rannassa sijaitsevassa vehreässä Meripuistossa. Aluetta ja läheistä sisäsatamaa on puhuteltu kaupunkilaisten olohuoneeksi.

Paikallinen ravintolayrittäjä on tarjonnut matkaparkkiaan karavaanareille jo parin vuoden ajan. Kun kaupunki ryhtyi kunnostamaan Meripuistoa, herättivät parkkialueelle pysäköidyt matkailuautot kaupunkilaisten huomion.

Someporua nostattivat puistosta huolestuneet kuntalaiset

Matkaparkkia ja viereistä ravintolaa pyörittävä yrittäjä Kauko Hyvärinen myöntää, että erityisesti matkaparkkia mainostava ilmoitus karavaanarien nettisivuilla on herättänyt huomiota.

Osa kaupunkilaisista on pelännyt matkailuajoneuvojen valtaavan tilaa keskustan kauneimmasta viheralueesta, Meripuistosta.

– Jonkun verran on tullut kyselyjä, että kaventaako matkaparkki kaupunkilaisten puistonkäyttöä. Korostan, että me käytämme vain vuokrattua aluetta. Kaikki toiminta tapahtuu tontilla, josta maksamme vuokraa ja haluamme käyttää sitä mahdollisimman tehokkaasti, sanoo Hyvärinen.

Sosiaalisessa mediassa poru Meripuiston matkaparkin ympärillä yltyi niin kovaksi, että kaupunki katsoi aiheelliseksi julkaista asiasta nettisivuillaan tiedotteen (siirryt toiseen palveluun), jossa todettiin, ettei puistossa ole eikä sinne ole tulossa leirintäaluetta.

Kaupungin mukaan "matkailualueen perustaminen ja leiriytyminen ovat luvanvaraista toimintaa", eikä Meripuistoon tällaisia lupia ole haettu. Hyvärisen mukaan matkaparkki ei kuitenkaan ole matkailualue, jolloin lupiakaan ei tarvita. Hänen mukaansa asiasta on keskusteltu kaupungin päättäjien kanssa, jotka ovat suhtautuneet asiaan myönteisesti.

Facebookissa kuva Meripuistoon pysähtyneistä matkailuajoneuvoista sai aikaan kymmenien viestien pituisen kommenttiketjun, jossa ihmeteltiin "uutta leirintäaluetta" Kemissä, mutta annettiin myös kiitosta matkailupalvelujen paranemisesta. Facebook, Antti Heikinmatti / Yle

Matkaparkki on lainsäädännön väliinputoaja

Leirintäalueiden toiminta on useiden eri lakien sääntelemä. Ulkoilulaki edellyttää esimerkiksi, että leirintäalue ei vahingoita luontoa, haittaa viihtyvyyttä tai heikennä liikenneturvallisuutta. Matkaparkkeja laki ei tunne: niissä ratkaisevaa on se, tehdäänkö matkaparkkiin rakenteita, jotka vaativat esimerkiksi rakennuslupaa.

Matkailuajoneuvoharrastajien järjestö SF-Caravanin leirintäalueasiantuntija Patrick Holmström myöntää, että matkaparkki eli tilapäiseen käyttöön tarkoitettu matkailuajoneuvoalue on lainsäädännöllisesti väliinputoajan asemassa.

– Ensisijainen lähtökohta on, että kunnalle ilmoitetaan suunnitelmista ja sitä kautta katsotaan mitä velvoitteita tulee esimerkiksi pelastuslaista tai maankäyttö- ja rakennuslaista sekä sähköturvallisuusmääräyksistä, Holmström sanoo.

Hän on ollut mukana suunnittelemassa useita matkaparkkeja. Joskus myös lupaprosessien läpikäyminen voi olla tarpeen.

– Aivan vastikään olin mukana suunnittelemassa matkaparkkia, jonka kunnan rakennusviranomainen vaati luvitettavaksi ihan maisemallisiin syihin ja luontoarvoihin vedoten.

Holmström muistuttaa, että myös matkaparkeissa on syytä kunnioittaa suositusta neljän metrin turvavälistä paloturvallisuussyistä.

Leirintäalueiden perustamista ja toimintaa taas säädetään ulkoilulaissa. Sen lähtökohtana on, että leirintäalueeksi luokiteltavalla alueella on vähintään 25 matkailuajoneuvopaikkaa tai 10 mökkiä.

Lain tarkoittamasta leirintäalueesta on tehtävä virallinen ilmoitus kunnalle, mutta mitään varsinaista leirintäaluelupaa ei ole olemassa.

– Valvova viranomainen on kunta, joka tarkastaa, että alueen rakentamisessa ja toiminnassa noudatetaan määräyksiä, jotka lainsäädännöstä tulevat, sanoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija Miriza Malmelin.

Kesämatkailijat halutaan saada palveluita käyttämään

Ravintola- ja matkaparkkiyrittäjä Kauko Hyvärisen mukaan Meripuiston matkaparkin tarkoituksena on saada Kemin ohi Lappiin kulkevia karavaanarimatkailijoita pysäytetyksi kaupunkiin ja käyttämään tarjolla olevia palveluita.

– Tässä on ajatuksena myös kaupunkikuvan elävöittäminen. Alue on täysin maksuton, tilapäistä levähtämistä ja yöpymistä, ei leiriytymistä varten, Hyvärinen korostaa.

Internetissä julkaistun ilmoituksen perusteella Meripuiston matkaparkissa yöpyviltä peritään kuitenkin 5 euron maksu, jos he haluavat käyttää sähköä.

Hyvärisen mielestä Kemissä kaikkien pitäisi tehdä kaikkensa, että matkailijat saadaan pysähtymään kaupunkin myös kesäisin.

– Meillä on hieno kaupunki, johon matkailijat pitäisi saada pysähtymään ja käyttämään palveluja, Hyvärinen sanoo.

