Suomessa vieraileva Japanin kruununprinssi kohauttaa kotimaansa konservatiivisia piirejä – pani jo 90-luvulla kalafestarit Clintonin edelle

Japanin kruununprinssi Akishino ja kruununprinsessa Kiko ovat saapuneet vierailulle Suomeen. Akishinoa pidetään kotimaassaan vanhoja perinteitä hämmentävänä kapinallisprinssinä.

Vierailunsa aikana kruununprinssipari tapaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja hänen puolisonsa Jenni Haukion. Kalaharrastajana tunnettu ja eläintiedettä opiskellut Akishino pääsee vierailulle myös Fallkullan kotieläintilalle.

Akishinon ja Kikon matka on keisariperheen ensimmäinen ulkomaanmatka kevään keisarinvaihdoksen jälkeen. Pariskunta matkusti Suomeen Puolasta.

Keisariperheen kapinallinen

Japanin keisariperheessä eletään kiinnostavia aikoja.

Japanin aiempi keisari Akihito luopui vallasta keväällä toimitettuaan virkaansa 30 vuotta. Syyksi 85-vuotias Akihito kertoi heikentyneen terveytensä. Perinteisesti Japanin keisarit ovat olleet tehtävässään kuolemaansa saakka.

Isänsä eläköitymisen jälkeen Akihiton vanhin poika Naruhito kruunattiin keisariksi. Samalla tuli Akishinon, 53, vuoro täyttää kruununprinssin saappaat.

Sekä kruununprinssi että -prinsessa ovat opiskelleet Gakushuinin yliopistossa, kuten monet muutkin keisarillisen perheen jäsenet. Akishino luki lakia, Kiko psykologiaa. Kruununprinsessa valmistui vuonna 2013 tohtoriksi.

Japanin kruununprinssi Akishino ja kruununprinsessa Kiko. Roni rekomaa / Lehtikuva

Kruununprinssi Akishino opiskeli myös eläintiedettä Oxfordin yliopistossa, ja hänet tunnetaan erityisesti kalojen ystävänä.

Kalat menivät jopa diplomaattisten suhteiden edelle vuonna 1996, kun Akishinon vaimo Kiko sai yksikseen edustaa pariskuntaa keisarillisilla juhlaillallisilla Yhdysvaltain presidentin Bill Clintonin seurassa.

Akishino itse osallistui kalafestivaaleille Thaimaassa. Japanissa kuohahti. Prinssin päätöstä kuvailtiin muun muassa itsekkääksi, kertoo uutistoimisto AP (siirryt toiseen palveluun).

Kylmä sota keisariperheen sisällä?

Huhut kertovat, että perinteet ja valtataistelu hiertävät keisariperheen välejä. Jo 1980-luvulla Akishino joutui taistelemaan saadakseen luvan opiskella Oxfordin yliopistossa kuten veljensä, kertoo brittisanomalehti The Telegraph (siirryt toiseen palveluun).

Laki kieltää tuoreelta keisarilta poliittiset kannanotot, mutta Suomessa vieraileva kruununprinssi Akishino on kohauttanut konservatiivisia piirejä kerran jos toisenkin myös 1990-luvun kalafestareiden jälkeen.

Esimerkiksi vuonna 2011 Akishino avasi keskustelun siitä, pitäisikö keisarille asettaa jatkossa eläkeikä. Avaus oli järisyttävä, sillä elossa oleva keisari luopui kruunusta edellisen kerran yli 200 vuotta sitten.

Kun veli Naruhiton kruunajaisia suunniteltiin vuodenvaihteessa, hallitus päätti kustantaa juhlallisuudet julkisilla rahoilla.

Joidenkin arvioiden mukaan keisarin kruunajaisten hintalappu illallisineen ja muine juhlallisuuksineen on vuoden aikana jopa 16,7 miljoonaa euroa, kertoo The Telegraph.

Kruununprinssi kyseenalaisti hallituksen päätöksen. Hän vetosi Japanin perustuslakiin, joka erottaa valtion ja kirkon toisistaan.

Akishinon älähdys oli poikkeuksellinen, ja se sai keisarillisen perheen asioista vastaavan viraston suivaantumaan.

Vastikään kruununprinssi sai aikaan eripuraa, kun hän ei keisariperheen protokollan mukaisesti tiedottanut tyttärensä tuoreimmista avioliittosuunnitelmista, kertoo sanomalehti The South China Morning Post (siirryt toiseen palveluun).

Japanin kruununprinssi Akishino ja kruununprinsessa Kiko Ateneumin taidemuseossa. Museota esittelevät kuraattori Anne-Maria Pennonen ja pääjohtaja Risto Ruohonen. Roni Rekomaa / Lehtikuva

Edustusmatkat voivat jatkossa jäädä tekemättä

Japanilainen laki suosii keisariperheen miesjäseniä. Vain miehet voivat esimerkiksi periä kruunun.

Nykyisellä keisarilla on vain yksi tytär. Kruununprinssiparilla (siirryt toiseen palveluun)puolestaan on kaksi aikuista tytärtä ja 12-vuotias poika, prinssi Hisahito. Kruununprinssiparin kuopuksella on hyvät mahdollisuudet periä kruunu tulevaisuudessa (siirryt toiseen palveluun), sillä hän on tällä hetkellä isänsä jälkeen kruunun perimisjärjestyksessä toinen.

Ennen Hisahiton syntymää Japanissa valmisteltiin jo lakimuutosta, joka olisi mahdollistanut keisarinnan valtaannousun. Nyt hanke on kuitenkin jäähyllä, kun tulevaisuuden miesjohtaja on jo kiikarissa.

Keisariperheessä on tällä hetkellä 18 jäsentä. Heistä vain viisi on miehiä. Ennen Euroopan-kiertuettaan kruununprinssi Akishino ilmaisi huolensa siitä, että keisarillinen perhe voi joutua jatkossa supistamaan edustusohjelmaansa jäsenmäärän vuoksi.

– Voisimme tehdä enemmän, jos seuraava sukupolvi on isompi, mutta nykytilanteen valossa luulen, että meidän on mietittävä muutoksia, Akishino arvioi STT:n mukaan.

Akishinon mukaan keisariperheessä tehtäviä voitaisiin jakaa paremmin miesten ja naisten kesken. Mahdollista keisarinnojen valtaanousua Akishino ei ole suostunut suoraan kommentoimaan, kertoo brittilehti The Independent (siirryt toiseen palveluun).

Keisariperheen miehet voivat etsiä puolisonsa perheen ulkopuolelta, mutta naiset menettävät virallisen asemansa avioituessaan ulkopuolisten kanssa. Tällä hetkellä kolme keisariperheen tytärtä on avioitumassa "taviksen" kanssa (siirryt toiseen palveluun).

Japanin kruununprinssi Akishino ja kruununprinsessa Kiko vierailevat Helsingin tuomiokirkossa. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Tavallinen reittilento kelpaa kruununprinssiparille

Siinä missä aiempi kruununprinssi, nykyinen keisari Naruhito käytti ulkomaanmatkoillaan yksityisjettiä, nykyinen kruununprinssipari lensi Euroopan-vierailulleen tavallisella reittilennolla, kertoo sanomalehti The Japan Times (siirryt toiseen palveluun).

Kruununprinssiparin nelipäiväinen Suomen-vierailu juhlistaa Suomen ja Japanin satavuotisia diplomaattisuhteita.

Tiistaina Suomeen saapuneet kunniavieraat tutustuivat Kansallismuseoon, Ateneumin taidemuseoon ja Helsingin tuomiokirkkoon.

Keskiviikkona luvassa on seppeleen laskeminen Helsingin Hietaniemen hautausmaalla ja matka Naantalin Kultarantaan.

Torstaina kruununprinssipari vierailee Kansallisarkistossa, Uudessa lastensairaalassa ja keskustakirjasto Oodissa. Lisäksi he tutustuvat suomalaiseen neuvolaan Espoon Isossa Omenassa. Japani on ottanut jo muutamia vuosia sitten käyttöönsä suomalaiseen malliin nojaavat neuvolapalvelut.

Kruununprinssipari ei anna vierailunsa aikana haastatteluja medialle.

Lähteet: STT