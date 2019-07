Tähtien väliä kulkeva erikoinen kappale Oumuamua sai ehkä selityksen – lienee luonnollista alkuperää

Vuoden 2017 lokakuussa tähtitieteilijät havaitsivat aurinkokunnassamme jotain perin kummallista: sikarinmuotoiseksi kuvatun kappaleen, jossa oli sekä asteroidin että komeetan piirteitä, mutta joka ei vaikuttanut olevan peräisin lähiavaruudestamme.

Kappale tunnettiin pian havaijinkielisellä nimellä Oumuamua, joka tarkoittaa tiedustelijaa. Tällä nimellä viitattiin mahdollisuuteen, että kyseessä olisi avaruuden kehittyneen sivilisaation lähettämä alus.

Tämä mahdollisuus aiheutti runsaasti pöhinää niin kansainvälisessä mediassa kuin tutkijapiireissäkin. Ylekin uutisoi kahden Harvardin yliopiston tutkijan ajatuksista, joiden mukaan kyseessä saattoi olla avaruuden asukkien lähettämä alus, joka oli mahdollisesti karannut omille teilleen.

Valitettavasti Oumuamua häipyi muutamassa viikossa Maan teleskooppien ulottumattomiin, eikä sitä ehditty kunnolla tutkia.

Sen verran asia jäi kuitenkin mietityttämään, että Oumuamuan alkuperää ryhdyttiin selvittämään kansainvälisessä tutkijaryhmässä, jossa oli asiantuntijoita eri tieteenaloilta. Ryhmä on nyt julkaissut tuloksiaan Nature Astronomy (siirryt toiseen palveluun) -lehdessä. Tutkimustiedote löytyy täältä. (siirryt toiseen palveluun)

Ainakin ensimmäinen laatuaan

– Emme ole koskaan nähneet mitään Oumuamuan kaltaista aurinkokunnassamme. Se on yhä mysteeri, sanoo tutkijaryhmän toinen vetäjä Matthew Knight Marylandin yliopistosta.

Hänen mukaansa työryhmän lähtökohta oli pitää kiinni perinteisistä selitysmalleista, ellei vastaan tulisi jotain aivan poikkeuksellista.

Vaikka tutkijat uskovatkin sen luonnolliseen alkuperään, jäi Oumuamua silti arvoitukseksi. Sen muoto ja tapa jolla se pyörii herättävät kummastusta. Oumuamuasta ei myöskään havaittu haihtuvan kaasuja, kuten komeetasta haihtuisi, eikä sen lentorata selity pelkällä painovoimalla, kuten asteroidin lentorata selittyisi.

Ajatus vieraan älyn avaruusaluksesta on Knightin mukaan viihdyttävä, mutta työryhmän käsitys on, että Oumuamualle on iso joukko luonnollisia selityksiä. Oumuamua on esimerkiksi väriltään punainen, kuten moni muukin pieni kappale aurinkokunnassa.

Knightin mukaan ihmisellä on pyrkimys olettaa, että omassa lähiympäristössä havaitut fysikaaliset prosessit ovat universaaleja. Mitään Oumuamuan kaltaista ei ole havaittu aurinkokunnassa, mutta se ei tarkoita, ettei sille voisi olla luonnollista selitystä, hän korostaa.

Lisää kaukaisia vieraita kaivataan

Oumuamuan kaltaisia kulkijoita on voinut vierailla aurinkokunnassa aiemminkin, vaikka niitä ei ole havaittu, tutkijat uskovat.

Lähivuosina tutkijat saavat käyttöönsä uusia ja entistä tehokkaampia teleskooppeja, jotka voivat tuoda lisävalaistusta tähän asiaan.

– Saatamme alkaa nähdä uusia kohteita joka vuosi. Silloin voimme tietää, onko Oumuamua outo vai tavallinen, sanoo Knight.

– Jos niitä löytyy 10-20 ja Oumuamua vaikuttaa yhä epätavalliselta, on meidän pohdittava uudelleen selityksiämme, hän lisää.

Lue myös:

Ulkoavaruuden hiippari hämmentää - oliko kyseessä komeetta vai vieraan sivilisaation avaruusalus?

Aurinkokunnassamme käväisi punertava kummajainen kaukaa tähtien välistä