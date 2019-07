Golffarit tuohtuivat – Stora Enso aikoo myydä golfkentän alta

Imatran golfkenttä on ollut Stora Enson omistuksessa yli sadan vuoden ajan.

Imatran golfkenttä on ollut Stora Enson omistuksessa yli sadan vuoden ajan. Mikko Savolainen / Yle

Tästä on kyse Stora Enso omistaa Imatran golfkentän maat ja kiinteistöt.

Metsäyhtiö haluaa myydä maat, koska ne eivät liity olennaisesti yhtiön liiketoimintaan.

Golffaajat ovat huolissaan golfkentän tulevaisuudesta, jos kenttä myydään.

Metsäyhtiö Stora Enso haluaa myydä omistamansa Imatran golfkentän maat ja kiinteistöt. Yli 50 hehtaarin suuruisella maa-alueella on klubirakennus ja huoltorakennuksia. Stora Ensolla on useiden kymmenien vuosien päähän kestävä vuokrasopimus maista Imatran Golfi Oy:n kanssa.

Imatran Golfin toimitusjohtajan sijaisen Juuso Huhtirannan mukaan Stora Enson suunnitelmat ovat hämmästyttäneet golfin pelaajia.

– Olen saanut monia tuohtuneita puheluja lajin harrastajilta. Harmittaa monenkin ihmisen puolesta ja paljon on herännyt kysymysmerkkejä, että mitä tapahtuu.

Imatran golfseura teki kesäkuussa golfkentästä ostotarjouksen yhdessä muiden tahojen kanssa.

Imatran Golfin toimitusjohtajan sijainen Juuso Huhtiranta pelaa itsekin Imatran golfkentällä. Mikko Savolainen / Yle

– Perimmäisenä ajatuksena oli, että haluamme säilyttää harrastusmahdollisuuden täällä Imatralla. Kenttä on ollut täällä pitkään ja meillä on paljon jäseniä seurassa, jtka kaikki haluaisivat innokkaasti harrastaa lajia. Nyt odotellaan vastausta, että mihin tilanne johtaa.

Imatran kentällä pelataan joka kesä noin 20 000 kierrosta, joista 3 000- 4000 on vieraspelaajien pelaamia.

Seuraavana askeleena selvitystila

Stora Enson projektijohtaja Erkki Autio ei halua spekuloida golfkentän tulevaisuutta.

– Sehän riippuu täysin ostajan suunnitelmista. Ostajia etsitään edelleen ja uusia ostotarjouksia otetaan mielellään vastaan.

Stora Enso hankki itselleen alkuvuodesta osake-enemmistön Imatran golfin osakkeista, helpottaakseen kauppojen tekemistä. Ennen osakkeiden lunastustarjouksen tekemistä Stora Enso omisti lähes 300 Imatran Golfin osaketta. Suurin osa, 1008 osaketta, oli golfyhtiön omistuksessa.

Neuvotteluista huolimatta kauppoja ei ole vielä tehty. Nyt Stora Enso haluaa asettaa golfyhtiön selvitystilaan.

– Heinäkuun alkupuolella järjestetään ylimääräinen yhtiökokous, jossa asiasta päätetään. Se on kuitenkin loppujen lopuksi osakkeenomistajien päätös.

Mikko Savolainen / Yle

Selvitystila ei ole sama asia kuin konkurssi. Mahdollisessa selvitystilassa Imatran golfyhtiön varallisuus selvitetään ja velat maksetaan pois. Imatran Golf Oy:n asettamat selvitysmiehet tekevät lopullisen päätöksen, voiko yhtiö jatkaa liiketoimintaansa. Selvitystila voi päättyä joko liiketoiminnan jatkamiseen tai osakeyhtiön purkamiseen.

Epävarmuus kentän tulevaisuudesta on Juuso Huhtirannan mukaan näkynyt pelaajamäärissä, jotka ovat olleet olleet kuluvalla kaudella laskussa.

– Toivottavasti golf on lähellä mahdollisen ostajan sydäntä, että harrastustoiminta voisi jatkua täällä.

“Vielä on pieni toivonkipinä”

Imatralainen Lassi Pasanen pelaa Imatran kentällä 80–100 kierrosta kesässä.

– Kenttä on mahtavassa kunnossa, kenttähenkilökunta tekee hienoa duunia. Ja sijainti on minulle hyvä. Minulle on aivan sama kuka tämän kentän omistaa, mutta jos se suljetaan niin kyllä se vihastuttaa.

Marika Taitokaria kiinnostaa golfissa se, että siinä ei voi koskaan olla paras, aina pystyy parantamaan. Imatralla asuvan Taitokarin koko perhe pelaa golfia.

Marika Taitokarin mielestä Imatran golfkentän alue on niin kaunista, että hermo lepää siellä. Mikko Savolainen / Yle

– Sydämeni sykkii tälle Imatran kentälle. Olen ollut jäsenenä täällä aina ja ollut aktiivisesti mukana toiminnassa, joten olisi todella surullista, jos kenttä ajettaisiin alas. Vielä on sellainen pieni toivonkipinä, että pelastava enkeli tulee ja saadaan jatkaa toimintaa.

Kosti Kurosen suunnittelema Imatran golfkenttä avattiin vuonna 1987. Immalanjärven rannalla sijaitsevalla puistokentällä on 18 reikää. Stora Enso, aiemmin Enso-Gutzeit, on omistanut Immalanhovin maineen yli sadan vuoden ajan. Maita käytettiin aiemmin koeviljelmäalueena, jolla testattiin eri puulajeja. Enso-Gutzeit oli yksi golfkentän perustajista, yhdessä muutaman muun yrityksen kanssa.