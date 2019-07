Turkki antoi pidätysmääräyksen yli 120 henkilöstä liittyen vuoden 2016 vallankaappausyritykseen

Turkin poliisilla on käynnissä maanlaajuinen ratsia, jossa etsitään vuoden 2016 vallankaappausyritykseen osallistuneita ihmisiä.

Pidätysmääräys on annettu kaikkiaan 122 henkilöstä. Heidän joukossaan on muun muassa aktiivipalveluksessa olevia sotilaita. Tähän mennessä 41 ihmistä on pidätetty, kertoo uutistoimisto Anadolu.

Ratsioita on tehty päivän aikana muun muassa Istanbulissa, Konyassa ja Izmirissa.

Vuoden 2016 epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen kymmeniä tuhansia ihmisiä on pidätetty epäiltyinä yhteyksistä Yhdysvalloissa asuvaan imaami Fethullah Güleniin. Turkki syyttää häntä vallankaappauksen tilaamisesta. Gülen on toistuvasti kiistänyt jyrkästi syytökset.

Lisäksi vuoden 2016 jälkeen yli 140 000 julkisen sektorin työntekijää on saanut potkut epäillyistä yhteyksistä Güleniin.

Pidätyksiä on tehty viime kuukausien aikana satoja länsimaiden ja ihmisoikeusryhmien arvostelusta huolimatta. Arvostelijat katsovat, että presidentti Recep Tayyip Erdogan käyttää pidätyksiä tekosyynä hiljentääkseen poliittiset vastustajansa.

Turkin viranomaisten mukaan pidätysten taustalla taas on se, että valtion laitokset halutaan puhdistaa Gülenin vaikutusvallasta.

