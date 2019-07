Ijahis Idja -festivaalin ohjelma on julkaistu – festivaalin lavalle nousee ikoninen Mari Boine

Ullstein Bild - Jazz Archiv Hamburg/ All Over Press

Mari Boine on Ijahis Idjan päätähti. Ullstein Bild - Jazz Archiv Hamburg/ All Over Press

Elokuun 16.-17 päivä järjestettävän Ijahis idja –alkuperäiskansojen musiikkitapahtuman ohjelma on julkaistu.

Inarissa kuudettatoista kertaa järjestettävän festivaalin ohjelmassa on konserttien lisäksi luvassa keskusteluareena, käsityömarkkinat, saamelaiset urheilukilpailut sekä lasten ja nuorten omaa ohjelmaa.

Tänä vuonna festivaalin teemana on Yhdistyneiden Kansakuntien alkuperäiskansojen kielten vuoden innoittamana saamen kielet.

Ijahis Idja -festivaalin taiteellinen johtaja Anna Näkkäläjärvi-Länsman iloitsee, kun tämänvuotinen teema tuo esille saamelaiskielien ja alkuperäiskansakielien moninaisuutta.

– Tietysti saamen kieli on meillä keskeisenä festivaalissa aina ja me luonnollisesti käytämme sitä, mutta tänä vuonna olemme halunneet ottaa mukaan myös saamelaista runoutta ja kirjallisuutta, kertoo Näkkäläjärvi-Länsman.

Ensin lasten- ja nuortenpäivä, sitten paneelikeskustelu kirjallisuuden merkityksestä

Ijahis Idja -festivaali alkaa perinteisesti perjantaina 16.8. lasten- ja nuortenpäivällä. Násttážat -konsertissa lavalle astuvat lasten ja nuorten lisäksi Wimme Saari, Mihkku Laiti ja alkuperäiskansavieras Aydar Churupov, joka tulee Siperiasta, Altailta. Hän edustaa Telengit-kansanryhmää.

Festivaalin avajaiset alkavat perjantai-iltana 16.8. kello 18.00. Avajaisissa lavalle astuvat joikutaiteilija Nils-Heikki Paltto ja runoilija Inger-Mari Aikio. Avaisten yhteydessä avataan käsityömarkkinat, jotka kestävät lauantaihin asti.

Avajaisten jälkeen ohjelma jatkuu Ijahis Idja -areenalla, Kultainen kielemme -paneelikeskustelulla. Paneelikeskustelua johtaa kirjailijoiden sananvapausyhdistyksen Suomen PEN:in johtokunnan jäsen sekä kieli- ja käännöskomitean puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi. Paneelikeskustelussa keskustellaan saamenkielisen kirjallisuuden merkityksestä saamelaiskulttuurille, saamelaisyhteisölle sekä uhanalaisille saamen kielille.

Lauantaina 17.8. järjestetään Saamelaismuseo Siidan ulkomuseoalueella uudenlainen konsertti.

– Tänä vuonna ei ole seminaaria, mutta Siidassa on muuta ohjelmaa silloin lauantaina päivällä. Ulkomuseoalueella on konsertti, jonka päätähtenä on Wimme Saari. Se on varmasti melko hienoa siellä ulkomuseossa päästä kokemaan tällaista, sanoo Näkkäläjärvi-Länsman.

Saamelainen runokirjallisuus teemakonsertin keskiössä

Lauantaina ohjelmassa on festivaalin teemakonsertti Haluaisin. Konsertti sitoo yhteen runouden, laulut, joiut ja musiikin. Teemakonserttia on ollut mukana suunnittelemassa saamelainen runokirjailija Inger-Mari Aikio ja hän on luonut konsertista hienon kokonaisuuden.

– Tämä konsertti tulee sisältämään runoja ja musiikkia, ja tietysti myös perinteisiä runoja ja joikuja. On todella mielenkiintoista päästä katsomaan, millainen kokonaisuus se on. Inger-Mari on siellä tietenkin mukana lukemassa omia runojaan, kertoo Näkkäläjärvi-Länsman.

– Sitten Ruotsin puolelta tulee Ánná Káisá Partapuoli, ja hän on sellainen slam-poet. Se on vähän erilainen tyyli, siinä kuulemme todella erilaisia runoja.

– Konsertissa on mukana myös Niko Valkeapään musiikkia. Nikohan kirjoittaa omia tekstejään ja ne ovat kuin runoja. Hän laulaa omia runojaan ja varmaankin myös lukee joitain niistä. Siellä on myös joikua Varanginvuonosta, kertoo Näkkäläjärvi-Länsman.

– Se on varmasti ollut monta vuotta sellainen kysymys meille, että miksi emme ota niitä runoilijoita mukaan. Nyt halusimme ottaa, kun on tämä erikoinen vuosi. Meidän mielestä se sopi todella hyvin.

Iltakonserteissa Saamenmaan suurimmat tähdet

Perjantain iltakonsertissa päälavalle astuvat inarinsaamelainen laulu- ja livđetaitaja Anna Morottaja, uuden levyn julkaissut Niko Valkeapää, päätähti Mari Boine ja illan lopettaa DJ-yhtye Article 3.

Lauantain iltakonsertissa päälavalle astuvat Máttut-konsertin joikutaiteilijat, varanginvuonolainen joikutaiteilija Øystein Nilsen, alkuperäiskansavieras ja kurkkulaulaja Aydar Churupov, uumajansaamenkielinen laulaja Katarina Barruk, pop-yhtye Isák ja saamelainen folkrock-yhtye Sančuari.

Ijahis Idja -festivaalin lippujen ennakkomyynti alkaa perjantaina 5.7.

Ijahis Idja -festivaalin ohjelman löydät täältä. (siirryt toiseen palveluun)