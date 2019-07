Ensimmäisenä maailmassa: seuraa villikarhujen elämää kolme yötä 360-kameralla – live-lähetys alkaa kello 18

Voit katsella villejä karhuja suorassa lähetyksessä keskiviikosta kello 18 alkaen. Mikäli karhut eivät uteliaisuuttaan hajota erikoiskameraa, striimausta jatketaan lauantai-aamupäivään saakka.

Karhujen kuvauspaikka on Suomussalmen Raatteessa, lähellä Venäjän rajaa.

Sosiaalisen median palveluista löytyy lyhyitä 360-videotallenteita karhuista muun muassa Kanadasta, mutta näin pitkää live-lähetystä ei tiettävästi ole aiemmin tehty.

Toimittajamme seuraavat striimiä ja päivittävät tapahtumia tähän artikkeliin. Seuraamme tapahtumia myöhemminkin muun muassa yleisön havaintojen perusteella.

Kuvaus tapahtuu karhunkatselupaikalla, jota isännöi Markku Matero. Hän on antanut jokaiselle pidempään alueella liikkuneelle karhulle lempinimen. Yhden naaraskarhun nimi on Lerppahuuli.

– Se on joskus tapellut niin, että sen huuli on haljennut. Sillä on ollut huonoa tuuria pentujen kanssa, se on menettänyt useana vuotena pennut muille uroksille.

Uroskarhu voi tappaa pienet karhunpennut, jos ne eivät ole sen omia. Nyt Lerppahuuli on vienyt tämän kesän kaksi pentua jonnekin muualle, koska paikalla on myös Painonostaja.

– Se on mahdottoman suuri ja leveä uroskarhu. Se on vähän ilkeä ja yksinäinen. Jos ruokapaikalla on muita kun se tulee, se ajaa ne pois, sanoo Matero.

Kolmas helposti tunnistettava karhu, jonka voi kuvissa mahdollisesti nähdä, on nimeltään Rikkosormi.

– Se on musta, iso karhu, jonka käpälän keskisormi on jostain syystä kynnen päällä.

Matero vie karhuille ruokaa päivittäin hiukan ennen iltaseitsemää. Eniten liikettä live-kamerassa näkyykin ruokinnan jälkeen aamukuuteen saakka. Yleensä paikalla käyvät syömässä ensin isot urokset. Naaraat ja pennut syövät vasta niiden jälkeen.

Suomessa on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hiukan yli 2 000 karhua. Perinteisesti karhu on ollut Itä-Suomen asukki, mutta nykyään niitä tavataan myös keskempänä Suomea.

Kansanperinteessä karhu oli pohjoisten kansojen suuri toteemieläin, esi-isä ja pyhä veli.

Artikkelin keskusteluosio on avoinna poikkeuksellisesti läpi vuorokauden. Kerro oma tarinasi karhuista – ja jos katselet striimiä yöllä ja näet karhun, kerro siitä keskusteluosiossa. Se auttaa meitä koostamaan mieleenpainuvan tallenteen!

